Jei viskas būtų vykę pagal įsivaizduojamą, o ne tikrą rusų planą, tai vasario 24-oji galėjo būti pirma trumpo karinio konflikto diena – viena nedaugelio, kai Rusijos sparnuotųjų ir balistinių raketų smūgiais, artilerijos ugnimi bei staigiais šarvuotųjų pajėgų proveržiais keliomis kryptimis jie būtų užgriuvę Ukrainą, sunaikinę bet kokį pasipriešinimą savo kelyje.

Tai galėjo būti toks modernus blickrygas, kokiam bent jau oficialiuose pristatymuose, pratybose ir operacijoje Sirijoje savo pajėgas muštravo Kremlius – galingas, nesustabdomas, sumanus ir verčiantis ukrainiečius bei juos remiančius Vakarus greitai nuleisti, o tada ir iškelti rankas, sudėti ginklus.

Vietoje to visas pasaulis pamatė, ko verta tariamai „antroji pasaulio armija“ – visa griaunanti, bet lėta, nesumani, atsilikusi, plėšikaujanti ir prievartaujanti, nepataikanti į taikinius, kamuojama logistikos, moralės problemų. Dėl savo rezervų skaičiaus Rusijos armija dar slenkasi į priekį, dar gali laimėti mūšius, bet jau abejojama, ar ji gali laimėti patį karą vien savo pastangomis – greičiau jau ukrainiečiai jį gali pralaimėti dėl jėgų, priemonių trūkumo.

Karas Ukrainoje neabejotinai dar bus atidžiai analizuojamas karo ir sofų ekspertų, teoretikų, praktikų, akademikų, kariškių ir kitų. Tačiau jau dabar karo pamokas atidžiai narplioja ne tik tiesiogiai ar netiesiogiai į jį įsitraukusios šalys, bet ir tikroji antrojo pasaulio armija – Kinija.

Savų nesuvestų sąskaitų su Taivanu bei ambicijų Azijos regione turintis Pekinas ne veltui vadintas augančia ekonomine, karine galybe, kuri bus pasiruošusi mesti iššūkį netgi JAV. Amerikiečiai, net ir gausiai remdami Ukrainą ginklais, pinigais, kitomis priemonėmis, stiprindami sąjungininkų Europoje, tarp jų ir Lietuvoje gynybinius pajėgumus niekada nepamiršo, su kuo turi reikalų Azijoje. Dabar akivaizdu, kad karas Ukrainoje koreguoja tiek kinų išvadas, tiek galimų įvykių seką.

Apsiskaičiavo dėl ambicijų

Tai, kad Kinija yra auganti karinė galybė, suprantama, nėra jokia naujiena. Kol kas stiprinama karinė galia – nuo gynybos biudžeto, kuris šiemet siekia 229,5 mlrd. dolerių iki pačių pajėgumų sukūrimo nebuvo realiai panaudota ir patyrė kelis sukrėtimus, pavyzdžiui, dalį projektų pristabdžiusią pandemiją.

Vis dėlto Kinijoje karinės galios stiprinimas vyksta pagal planą ir, bent jau Vakarų akimis, o ką jau kalbėti apie rusus, įspūdingais tempais. Vos prieš kelerius metus, dar prieš pandemiją JAV Gynybos departamento ataskaitoje apie Kinijos ambicijas ekspertai įspėjo, kad kinai sparčiau, nei iki šiol manyta auginasi raumenis ir greitai bus pajėgus mesti iššūkį bet kuriai pasaulio galybei.

JAV Kongresui pateiktoje ataskaitoje „Kinijos liaudies respublikos karinė ir saugumo plėtra“ jau tada konstatuota, kad, kitaip, nei Rusija, Kinija ne vien tik žodžiais ar provokaciniais karinės galios demonstravimais rodo savo ambicijas tapti karine galybe, pajėgia ne tik kompiuterinėse animacijose, bet ir realybėje kautis ir laimėti konflikte su bet kuria pasaulio šalimi.

„Per artimiausius dešimtmečius kinai sutelks dėmesį į galingos ir klestinčios Kinijos, turinčios pasaulinio lygio karines pajėgas įtvirtinimą pirmiausiai Indijos ir Ramiajame vandenynuose“, – tada įspėta ataskaitoje, išskiriant ilgalaikį „Pagaminta Kinijoje 2025“ planą (importinių technologijų pakeitimas vietinėmis). Bet prognozės pasirodė kiek klaidingos – kinų ambicijos ir gebėjimai buvo didesni.

Pagrindinis šalies galios simbolis

Bet kurios karinės galybės simbolis nuo XIX a. yra pajėgus laivynas, kuris užtikrina šalies galios projekcijos galimybes visoje planetoje, nacionalinių interesų gynimą bei užtikrina jūrų prekybinių kelių kontrolę. Jokie kiti laivai nerodo šalies galios, kaip lėktuvnešiai, kurie iš esmės yra plaukiojančios aviacijos bazės su dešimtimis orlaivių, o juos įprastai lydi visa eskadra kitų laivų.



Jei 2019-siais stebėtąsi, kad Kinija sugebėjo per trumpą laiką į laivyną priimti du lėktuvnešius – buvusį Sovietų sąjungos lėktuvnešį „Variag“, ir jo pagrindu sukurtą Type 001A („Shandong“), tai netrukus dėmesys nukrypo į Šanchajaus laivų statyklą „Jiangnan“. Čia nuo 2017-ųjų ėmė ryškėti visiškai kitokio, naujos kartos ir didesnio, maždaug 85 tūkst. tonų talpos lėktuvnešio kontūrai.

Nuo kitų dviejų kinų lėktuvnešių, kurie kurti su tramplinu, leidžiančiu orlaiviui įsibėgėti, nors tai ir apriboja lėktuvų keliamąją galią, naujasis Type 003 lėktuvnešis turės įprastas arba elektromagnetines katapultas, galės gabenti ne 30-40 orlaivių, iš kurių – tik maždaug pusę sudaro smogiamoji aviacija – bet kurio lėktuvnešio pagrindinė jėga, o mažiausiai 60 orlaivių su keturiomis dešimtimis naikintuvų.



Tai reiškia, kad naujasis Kinijos laivyno lėktuvnešis savo pajėgumu galės prilygti didžiausiems pasaulyje, 100 tūkst. tonų talpos „Nimitz“ arba „Gerald Ford“ klasės lėktuvnešiams, kuriuos turi tik JAV. Jungtinės Karalystės ir Prancūzijos lėktuvnešiai, net ir naujausi ar dar nepriimti į laivynus nesiekia 70 tūkst. tonų talpos. Kuo didesnis yra lėktuvnešis, tuo daugiau orlaivių jis gali gabenti.

Kitaip nei Rusija, kurios inžinieriai kuria kompiuterinius ar žaislinius lėktuvnešių modelius, Kinija savus laivus stato realiai, kokybiškiau, o svarbiausia – įspūdingais tempais. Type 003 pastatytas ne tik rekordiškais tempais per kelerius pandemijos metus, bet ir anksčiau, nei planuota nuleistas į vandenį – birželio 17-ąją iškilmingoje ceremonijoje iš sausuojo doko išplukdytas lėktuvnešis ne tik buvo prišvartuotas už kelių kilometrų esančioje krantinėje, bet ir gavo vardą – Fujian.



Toks simbolinis pavadinimas – ypač iškalbingas simbolius mėgstančioje Kinijoje: Fudziano provincija yra prieš pat Taivaną, kurį Pekinas laiko savo dalimi ir kasmet vis labiau griežtina retoriką dėl „Kinijos teritorijų susigrąžinimo ir suvienijimo“.

Ir visa tai įvyko kaip tik tuo metu, kai JAV pareigūnus kinai jau kelis mėnesius privačiai spaudžia pripažinti, jog Taivano sąsiauris, pro kurį neretai praplaukia amerikiečių karo laivai, nėra tarptautiniai vandenys, kaip tikina JAV, o Kinijos išskirtinė ekonominė zona. Savaime tokie terminai nieko nereiškia – tai nėra teritoriniai vandenys, tačiau tokiose zonose gali būti ribojama kitų šalių, ypač karo laivų patekimo galimybė.

LATEST: Biden administration officials have decided to reject a vague new assertion by China that the Taiwan Strait is not “international waters” and are increasingly concerned the stance could result in more frequent challenges at sea