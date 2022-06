Praėjusią savaitę NATO naikintuvai 8 kartus kilo patruliuoti palei Baltijos šalių oro erdvės sieną

Praėjusią savaitę, birželio 13–19 dienomis, NATO oro policijos funkcijas Baltijos šalyse vykdantys naikintuvai 8 kartus kilo patruliuoti palei Baltijos šalių oro erdvės sieną su Rusijos Federacija (RF) ir Baltarusija bei atpažinti ir lydėti skrydžio taisykles tarptautinėje oro erdvėje virš Baltijos jūros pažeidusių Rusijos orlaivių.

Birželio 14 d. NATO oro policijos naikintuvai atpažino Rusijos Federacijos orlaivį AN-30, skridusį tarptautine oro erdve iš Kaliningrado srities ir grįžusį atgal į Kaliningrado sritį. Orlaivis skrido su radiolokaciniu atsakikliu, be skrydžio plano, radijo ryšį su Regioniniu skrydžių valdymo centru (RSVC) palaikė, pažymima Krašto apsaugos ministerijos pranešime.

Birželio 15-ąją NATO oro policijos naikintuvai patruliavo palei Baltijos šalių oro erdvės sieną su RF ir Baltarusija. Tą pačią dieną NATO naikintuvai atpažino RF orlaivį AN-30, skridusį tarptautine oro erdve iš RF Kaliningrado srities ir grįžusį atgal į RF Kaliningrado sritį. Orlaivis skrido su radiolokaciniu atsakikliu, be skrydžio plano, radijo ryšį su RSVC palaikė.

Birželio 16 d. NATO oro policijos naikintuvai atpažino du Rusijos orlaivius. Rusijos orlaivis IL-20, skrido tarptautine oro erdve iš Rusijos žemyninės dalies į Kaliningrado sritį. Orlaivis skrido be radiolokacinio atsakiklio, be skrydžio plano, radijo ryšį su RSVC palaikė. Atpažintas Rusijos orlaivis AN-30 skrido tarptautine oro erdve iš Kaliningrado srities į Rusijos žemyninę dalį. Orlaivis skrido su radiolokaciniu atsakikliu, be skrydžio plano, radijo ryšį su RSVC palaikė.

Birželio 18 d. NATO oro policijos naikintuvai atpažino RF orlaivį IL-20, skridusį tarptautine oro erdve iš Kaliningrado srities į žemyninę dalį. Orlaivis skrido su radiolokaciniu atsakikliu, be skrydžio plano, radijo ryšį palaikė tik su Regioniniu skrydžių valdymo centru Taline.

Birželio 19 d. NATO oro policijos naikintuvai patruliavo palei Baltijos šalių oro erdvės sieną su Rusija ir Baltarusija.