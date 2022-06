Valdantieji rengia planą, kaip apsieiti be opozicijos: mes negalime rizikuoti

Valdančiųjų stovykloje nėra atsitraukiama nuo minties, kad pastarosioms savaitėmis sutrikdytą darbą Seime reikia normalizuoti ir vien parlamento daugumos jėgomis.

Kaip tvirtina Seimo pirmininkės pirmasis pavaduotojas Jurgis Razma, su opozicija dialogą reikia palaikyti, o sprendžiant šiuo metu kilusį konfliktą į oponentų lūkesčius atsižvelgti pridera, visgi, tvirtina konservatorius, valdantieji ir patys privalo parodyti galį užtikrinti sklandų darbą Seime. Todėl, tikina politikas, ateinančią savaitę į Seimo salę sugužės kone visi valdančiųjų atstovai. Be to, tęsia J. Razma, apsidraudžiant nuo tolesnių opozicijos akibrokštų, ketvirtadienį bus siūloma Seimo Teisės ir Teisėtvarkos komiteto sudėtį papildyti dar vienu valdančiuoju.

„Mes negalime rizikuoti, net jei Dialogo grupėje būtų geranoriški ženklai“, – Eltai teigė konservatorius.

Savo ruožtu vienas iš opozicijos lyderių Saulius Skvernelis tikina, kad valdantiesiems nepasitikėti opozicija tikrai nėra pagrindo. O tokie būgštavimai Seimo koridoriuose tarp valdančiųjų sklando. S. Skvernelio teigimu, jei valdantieji įsiklausytų į jų reikalavimus, ateityje panašūs protestai nebūtų kartojami siekiant jau kitokių tikslų. Galiausiai, sako politikas, „ponų valia“, ar valdantieji nuspręs įsiklausyti į opozicijos siūlymus ar visgi pavasario sesiją užbaigs Seimo salėje posėdžiaudami ir įstatymus priiminėdami be opozicijos.

Kad pastarasis kelias gali būti sudėtingas, parodė antradienį įvykęs kuriozas. Po pirmojo Dialogo grupės susitikimo į parlamento posėdžių salę trumpam grįžusi opozicija savo balsais atmetė plenarinio posėdžio darbotvarkę. Pasak J. Razmos, šio įvykio nereikėtų suabsoliutinti, nes tai veikiau valdantiesiems nepalankių sutapimų pasekmė, o ne iš dešiniųjų sudarytos Seimo daugumos potencialo parodymas.

„Vakar valdantiesiems buvo išskirtinai nepalankios aplinkybės: 7 mūsų atstovai sirgo, buvo keletas žmonių komandiruotėse. Bet ateityje mes tokios situacijos tikrai neturėsime“, – Eltai sakė J. Razma.

Todėl, tikino politikas, jau ateinančią savaitę ir, nepriklausomai nuo to kaip klostysis reikalai Dialogo grupėje, valdantieji mobilizuosis.

„Kitą savaitę tikimės turėti Seimo salėje iš esmės visus valdančiųjų atstovus ir tada galėsime, net jei opozicijos protestai tęstųsi, vieni užtikrinti, kad salėje būtų daugiau nei 71 Seimo narys ir kad būtų galimybė priimti įstatymo projektus“, – tvirtino Seimo vicepirmininko pareigas užimantis konservatorius.

Anot jo, valdantieji turi įsiklausyti į opozicijos lūkesčius, bet kartu jiems pridera parodyti ir gebėjimus užtikrinti sklandų darbą Seime.

„Visgi, jeigu esame valdantieji, tai esant tam tikriems opozicijos protesto laikotarpiams, privalome užtikrinti sklandų Seimo darbą. Tikiuosi, kad tą ir padarysime. Bet mes tikrai nenorime demonstruoti, kad galime dirbti be opozicijos ar kad mums net patogiau dirbti be jos. Mes labai tikimės, kad ji greitai sugrįš“, – Eltai sakė J. Razma.

„Užtikrinti Seimo darbą yra mūsų pareiga. Savo jėgomis turime užtikrinti, kad visi reikalingi sprendimai būtų laiku priimti. Čia ypač akcentuotini rinkimų kodeksas, referendumo įstatymas. Taigi mūsų nusiteikimas yra dirbti susimobilizavus. Bet parodymas, kad galime dirbti vieni, nereiškia, kad mes atsainiai žiūrėsime į dialogą su opozicija. Nusiteikimas nuoširdžiam dialogui yra, nepaisant vakarykščio opozicijos akibrokšto atmesti darbotvarkę“, – teigė J. Razma.

Ketvirtadienį teiks siūlymą dėl Seimo komiteto sudėties papildymo valdančiuoju: negalime rizikuoti

Akcentuojama valdančiųjų prievolė bet kokiu atveju užtikrinti sklandų darbą Seime tarsi natūraliai politiką vedė prie dar vienos opoziciją piktinančios idėjos – pagausinti parlamento daugumos atstovų skaičių Seimo komitetuose. Kaip aiškino J. Razma, tą padaryti būtina, nes nėra aišku, kiek dar tęsis opozicijos paskelbtas boikotas Seimo bei komitetų posėdžiams. Kita vertus, jau šį trečiadienį aštuoni iš šešiolikos parlamento komitetų negali dirbti.

Galų gale, tvirtino konservatorius, neaišku, ar opozicijos „akibrokštai“ boikotuoti Seimo ir komitetų posėdžius nesikartos ateityje. Todėl, akcentavo politikas, jau ketvirtadienį planuojama Teisės ir teisėtvarkos komiteto sudėti papildyti vienu valdančiuoju. Tai bus garantas, pažymėjo J. Razma, kad nesustos itin svarbių projektų priėmimas.

„Teisės ir teisėtvarkos komitete yra įstrigę svarbūs projektai dėl rinkimų kodekso, referendumo įstatymo ir daug kitų – per 80 projektų šiuo metu ten yra sustojusių. Tai mes nebegalime rizikuoti, kaip ten išsispręs santykiai su opozicija. Todėl turime Teisės komitete pridėti vieną valdančiųjų atstovą“, – sakė J. Razma.

Anot politiko, tokį žingsnį laiduoja Seimo statutas, o ir priimti jį nėra sudėtinga. Bet kuriuo atveju, tęsė politikas, net jei pasistūmės reikalai Dialogo grupėje, rizikuoti su esama komiteto sudėtimi nebegalima.

„Tai nepažeis statute numatytų proporcinių frakcijų atstovavimo principų, nes pagal šiandieninę Seimo sudėtį komitete gali būti arba lygiai valdančiųjų ir opozicijos atstovų, arba valdančiųjų vienu daugiau. Dabar komitetuose yra įvairiai: kai kur vienu daugiau, kai kur lygu. Tai ten, kur yra lygu, opozicijai atsiranda galimybė blokuoti komiteto veiklą, nes kita pusė neturi kvorumo. Pridėjus vieną narį valdantieji gali turėti kvorumą ir dirbti nepriklausomai ar opozicijos blokada užsitęstų. Bent jau dėl Teisės komiteto mes negalime rizikuoti, net jei Dialogo grupėje būtų geranoriški ženklai. Ką gali žinoti... Opozicijai vėl nepatiks koks nors žodis ir vėl jie tęs protestą“, – aiškino konservatorius.

„Mes per vieną dieną galime priimti tokį Seimo nutarimą. Tai greitas reikalas, nes tokie Seimo nutarimai priimami iš karto“, – sakė J. Razma ir pridūrė, kad veikiausiai ketvirtadienį toks pasiūlymas atsidurs Seimo salėje.

„Rytoj greičiausiai tokio sprendimo projektą mes teiksime, nes rizikos dėl Teisės ir teisėtvarkos komiteto yra per didelės. Kiti komitetai gal ir gali palaukti kai kurių projektų svarstymo, bet Teisės ir teisėtvarkos komiteto palikti labai rizikingoje situacijoje nesinorėtų“, – svarstė politikas.

Atsakydamas į klausimą, ką daryti valdantiesiems, S. Skvernelis cituoja premjerę: „ponų valia“

Savo ruožtu ekspremjeras Saulius Skvernelis viešai aptarinėjamas galimybes valdantiesiems iš esamos situacijos išeiti remiantis vien turima kiekybine persvara Seime vertina cituodamas premjerę Ingridą Šimonytę.

„Pacituosiu garsią mūsų politikę: ponų valia. Nori derasi, nori nesidera“, – juokaudamas sakė partijos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas.

„O jei rimtai, matyt, tai ir yra problema viso to, kas dabar vyksta. Tai yra dalies valdančiųjų požiūris į opoziciją nuo pat naujo Seimo išrinkimo dienos. Jei valdančiųjų dalis dominuojanti – tai tokie sprendimai ir priimami. Kam ta opozicija reikalinga? O jei yra sveiko proto, mąstantys politikai, tai jie supranta, kad su opozicija taip elgtis negalima. Tada reikia ieškoti kompromiso“, – teigė S. Skvernelis.

Kartu politikas tikino, kad valdančiųjų gretose keliami būgštavimai, esą dėl taikyto boikoto savo siūlymus prastūmusi opozicija tokių praktikų gali imtis ir ateityje, nėra pagrįsti.

„Matote, tokie dalykai nesidaro ekspromtu ar vien tik dėl emocijų, kad kažkas nepavyko. Reikėjo beveik dvejų metų spaudimo, kad opozicija, kuri yra labai skirtinga, susivienytų. Tai kalbėti, kad kiekvieną kartą taip bus, – tai yra visiškai neatsakinga. Matyt, tai ir yra didžiausia problema, kad dalis valdančiųjų nesupranta, kodėl visa tai įvyko“, – teigė parlamentaras, pridurdamas, kad valdantiesiems įsiklausius į opozicijos reikalavimus laimėtų visi žmonės. Ir nepaisant to, kad valdantieji rizikingu ir neatsakingu siūlymu laiko per milijardą kainuojančių projektų stūmimą.

„Iš to, kas laimėtų – tai laimės demokratija, jei bus gerbiama opozicija, jeigu bus bent iš dalies atsižvelgta į opozicijos siūlymus, laimės ir Lietuvos žmonės, kuriems iš tikrųjų šiandien yra sudėtinga situacija kalbant apie ekonominius ir socialinius klausimus“, – apibendrino ekspremjeras.

ELTA primena, kad pirmadienį įvyko pirmasis opozicijos atstovų susitikimas su Seimo pirmininke, siekiant spręsti praėjusią savaitę kilusį valdančiųjų ir opozicijos konfliktą. Visgi po šio susitikimo nuo praėjusios savaitės Seimo posėdžius boikotuojanti opozicija prie normalaus darbo Seime negrįžo. Maža to, po susitikimo į parlamento posėdžių salę trumpam grįžusi opozicija, savo balsais atmetė plenarinio posėdžio darbotvarkę.

Konfliktas tarp valdančiųjų ir opozicijos prasidėjo praėjusios savaitės antradienį Seime diskutuojant dėl opozicijos inicijuotos interpeliacijos žemės ūkio ministrui. Opozicija, pareiškusi, kad valdantieji negerbia jos teisių, nusprendė posėdžiauti atskirai kitoje posėdžių salėje. Čia politikai parengė rezoliuciją, kurioje išdėstė reikalavimus valdantiesiems. Tarp reikalavimų ir žemės ūkio ministro atstatydinimas, ir raginimas dėmesį skirti tik būtiniausių ir neatidėliotinų socialinių ir ekonominių klausimų sprendimui.