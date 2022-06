Ankstyvą vasario 24-osios rytą pasirodžiusiame, kaip spėjama, iš anksto įrašytame vaizdo įraše Rusijos prezidentas paskelbė, kad jo šalis esą neturi kitos išeities, tik pradėti karo veiksmus prieš Ukrainą.

Kelis mėnesius įnirtingai neigęs, kad turi ketinimų veržtis į Ukrainą, vaidinęs diplomatinį spektaklį dėl galimybės taikiai susitarti, kaltinęs Ukrainą, kad ši esą kelia grėsmę Rusijai, Donbaso gyventojams, V. Putinas priėmė sprendimą pradėti „specialią karinę operaciją“ – to net neleista vadinti karu.

Bet karas, kuris Kremliaus skaičiavimais turėjo trukti kelias dienas, galbūt savaitę, verda jau tris su puse mėnesio, o Rusijos kariuomenė ne tik nesugeba įveikti ukrainiečių, bet ir turėjo atsitraukti iš dalies užkariautų teritorijų, patirdama siaubingus nuostolius.

Visos Rusijos kalbos apie būtinybę ginti Donbaso gyventojus nuo „neegzistuojančios Ukrainos valstybės“, NATO grėsmės, Donecko ir Luhansko „liaudies respublikų“ pripažinimai, pasakos apie Ukrainos denacifikaciją ir demilitarizaciją – visa tai pasirodė nieko verta. V. Putino strategija pagrįsti „teisingą“ karą nepadarė įspūdžio Vakaruose, nesulaukė atviro palaikymo ir Rytuose.

Karas Ukrainoje tęsiasi, tad, regis, belieka toliau ryžtingai kalbėti apie tai, kaip viskas vyksta pagal planą, esą visi tikslai bus pasiekti.

Bet galiausiai atėjo ir metas kristi kaukėms: ketvirtadienį Maskvoje veikiančioje parodoje, skirtoje paminėti pirmojo Rusijos imperatoriaus, dar vadinamo Didžiuoju, gimimo 350-osioms metinėms, V. Putinas patogiai įsitaisė kėdėje ir išsiskėtęs savo pasitikėjimo ir užtikrintumo kupina poza grupei jaunų verslininkų rėžė kalbą.

Ir nors joje kalbėta daugiausiai apie šimtmečių senumo įvykius – Didįjį Šiaurės karą (1700-1721 metais), tokie istoriniai viražai, tariamos paralelės su karu Ukrainoje buvo pasirinkti neatsitiktinai, kaip ir savęs lyginimas su V. Putino ypač mėgstamu pirmuoju Rusijos imperatoriumi – Petru I.

Pasilygino su imperatoriumi

„Tai, kad turime gintis, kovoti, yra akivaizdūs dalykai. Štai ką tik buvome parodoje, skirtoje Petro I 350-osioms metinėms. Beveik niekas nepasikeitė. Petras Didysis 21 metus kariavo Didįjį Šiaurės karą. Susidaro įspūdis, jog kariaudamas su Švedija jis kažką užgrobė. Jis nieko neužgrobė – jis susigrąžino. Taip! O kaipgi?

Putin: During the war with Sweden, Peter the Great didn't conquer anything, he took back what had always been ours, even though no one in Europe recognized it as #Russia. Now this our fate too, to take back what’s ours.

pic.twitter.com/LM00mxJYxM

— Ostap Yarysh (@OstapYarysh) June 9, 2022