Turkijai prisiėmus svarbų vaidmenį – įspėjimas: ragina prisiminti grasinimus ir pretenzijas

Po Rusijos invazijos grūdų eksportas iš Ukrainos sustojo, kai kurioms šalims gresia badas. Įvykusios Turkijos ir Rusijos derybos dėl grūdų išgabenimo kol kas rezultatų nepasiekė. Derybose nedalyvavusi Ukraina sako, kad yra pasirengusi sukurti saugius koridorius eksporto iš jos uostų atnaujinimui, tačiau siekia saugumo garantijų, kad Rusija neatakuos jos uostų. Apie šias derybas specialiose LNK žiniose kalbėjo Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) profesorius, politologas Šarūnas Liekis.

Paklaustas, ar Turkijos stengiasi pasinaudoti šia situacija dėl finansinių sumetimų ar dėl to, kad sustiprintų savo pozicijas, politologas labiau tikėtinu įvardijo antrą variantą.

„Turkija stengiasi sustiprinti savo poziciją. Prisiminkime, kaip ji elgėsi toje pačioje Sirijoje, kur dvišalis žaidimas su Rusija įgalino ją sustiprinti savo pozicijas. O šnekėtis apie Ukrainą be Ukrainos, be ES, be kitų NATO valstybių, yra bandymas Recepui Tayyipui Erdoganui sustiprinti savo pozicijas visokeriopai.

Čia vyksta ir kyla labai stiprus retorinis triukšmas Turkijai. Nes prisiminkime visai neseniai vėl pradėtas kelti pretenzijas ir grasinimus, kad reikia aneksuoti Šiaurės Kiprą. Dėl Egėjo jūros salų grasinama Graikijai. Daugybė veiksmų yra daroma, kad pakelti tarptautinį prestižą Turkijos“, – tikino VDU profesorius Š. Liekis.

Jis teigė, jog per užsienio politikos veiksnį Turkija bando stiprinti savo vidų.

Anot jo, Rusijai nieko kito nelieka, tik pasitikėti Turkija.

„Turkija kaip kompromisinis variantas. Ir paprastai autoritariniai lyderiai paprasčiau susitaria nei parlamentai vieni su kitais. Atsiminkime Rusijos ir Turkijos santykių krizes 2014–2015 metais, lėktuvo numušimą, tada pavyko susitarti, gal ir dabar pavyks susitarti. Tik prisiminkime, kad bus susitarta dėl labiau simbolinių žingsnių nei praktinių“, – tikino LNK specialių žinių pašnekovas Š. Liekis.

Jis teigė, jog Rusija perkelia uostų blokavimo atsakomybę Ukrainai.

„Tikslas yra išminuoti ir padaryti visą Ukrainos pakrantę labai pažeidžiamą, tai yra toks užslėptas, propagandinis Rusijos noras apginti savo interesus ir dalį darbų padaryti kitų rankomis. Nes jeigu būtų išminuotas tos pačios Odesos uostas, prieigas prie jo, kiltų pavojus pačiam uostui. Ir jokių garantijų nėra, kad tie patys transportai su grūdais sklandžiai vyktų į tą pačią Turkiją, Siriją ar dar kur nors“, – įžvalgomis dalijosi VDU profesorius.

Š. Liekis teigė, jog Turkija toliau stengiasi žaisti savo žaidimą.

„Turkija visą laiką bando išpešti sau naudos iš pakankamai sudėtingos tarptautinės situacijos. Ji tampa tikrai nepakankamai patikima partnerė“, – sakė pašnekovas.

Iki karo pradžios Ukraina buvo viena svarbiausių kviečių gamintojų pasaulyje ir didelė kukurūzų gamintoja. Daugelis šalių yra priklausomos nuo pigių kviečių iš Ukrainos. Grūdai taip pat labai svarbūs teikiant pasaulinę pagalbą maistu.

Jungtinės Tautos gegužės pradžioje tikino, kad karas Ukrainoje daro rimtą poveikį jos gebėjimui pristatyti skubiai reikalingą pagalbą maistu viso pasaulio šalims, nes didelė jo dalis įstrigusi Ukrainos uostuose.

Visą LNK pokalbį su Š. Liekiu žiūrėkite čia: