Karas Ukrainoje vyksta jau daugiau nei tris mėnesius, o pastariąsias savaites tiek Ukraina, tiek jos sąjungininkai Vakaruose, o ir žiniasklaida nenuilstamai kalba apie tai, kas esą turėtų sustabdyti stringantį, bet tebesitęsiantį Rusijos puolimą Donbase: karo dievu vadinamos artilerijos sistemos.

Konkrečiai, kaip apie panacėją, visų problemų sprendimo priemones fronte kalbama apie salvinės ugnies sistemas. Jas jau pažadėjo tiekti JAV ir Jungtinė Karalystė.

Esą vakarietiškos technologijos, dideli šaudymo nuotoliai leis ukrainiečiams įgyti pranašumą prieš rusus – atsilaikyti Donbase, sustabdyti Rusijos puolimą, dar labiau nuleisti kraują agresoriaus pajėgoms, o Chersono fronte gal netgi atsikovoti prarastas teritorijas.

Bet pažadėti kiekiai iš pirmo žvilgsnio kelia juoką ir net pasipiktinimą, mat neatitinka ukrainiečių poreikių – vos 7 sistemos. Esą ką jos gali padaryti prieš visą Rusijos karinę mašiną – apdaužytą, patyrusią siaubingų nuostolių, bet vis dar pajėgią, milžinišką, turinčią bent jau kiekybinį pranašumą.

Rusija toliau į Ukraina permetinėja savo rezervus – tarp jų ir salvinės ugnies sistemas iš Tolimųjų Rytų. Rusų artileristai ir aviacija toliau medžioja ukrainiečių pajėgas, ypač artilerijos sistemas, tarp jų ir Vakarų dovanotas haubicas.

Viename vaizdo įraše jau buvo užfiksuotas rusų salvinės ugnies sistemų smūgis savaeigėms haubicoms M-109A3GN, kurių ukrainiečiai neseniai sulaukė iš Norvegijos.

#Ukraine: Excellent image released by the Ukrainian General Staff showing Norwegian M109A3GN 155mm self-propelled howitzers in active combat use against Russian forces. According to their claims, they learned how to use the M109 in just a week and prefer it to Soviet models. pic.twitter.com/jHnmdpdKbH