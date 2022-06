Karo ekspertai siūlo neskubėti su išvadomis dėl Sjeverodonecko: padėtis mieste priklausys nuo kelių dalykų

Pilietinio gynybos ir saugumo analizės centro „Locked N’ Loaded“ ekspertai ragina iš kiekvienos žinios apie padėtį Sjeverodonecke nedaryti toli siekiančių išvadų – esą mūšiai tęsiasi ir situacija nuolat kinta. Pasak jų, Ukrainiečiai ir toliau neleidžia rusams perkirsti kelio Bachmutas–Lisičianskas, tačiau agresorius jį intensyviai apšaudo.

Anot jų, Charkivo kryptyje ir toliau – žvalgyba, artilerija, lokalūs susidūrimai. Atrodo, kad ukrainiečiai nesugebėjo išplėsti aplink Zaričnės esančio placdarmo.

„Tikėtina, kad negalėdami šio žemės lopinėlio panaudoti tolimesnėms operacijoms Vovčansko link, jie atsitraukė atgal už vandens telkinio į Staryi Saltivą. Jei taip, karine prasme tai logiškas žingsnis, kadangi vienetai nebus priversti be jokios taktinės prasmės laikyti žemės lopinėlį su mažu gynybos gyliu ir lengvai atkertamu aprūpinimo keliu“, – mano jie.

Atlaisvinus pajėgas, pasak jų, ukrainiečiai galės jomis sustiprinti gynybines pozicijas arba mesti į karštus sektoriaus ruožus, pavyzdžiui, Rubižnę, Ternovą.

Iziumo kryptyje ir toliau tęsiasi agresoriaus pastangos išplėsti savo placdarmą į pietvakarius ir pietryčius, visos jų atakos atmuštos.

Ekspertų vertinimu, potencialiai gynėjams pavojingiausios rusų pastangos yra pietryčiuose, ir, kaip jie jau minėjo ankščiau, vis mažiau galimybių, kad iš šiaurės vakarų ir vakarų bus vykdomas pagrindinis puolimas Slaviansko link.

Ekspertų teigimu, taip yra todėl, kad didesniam apsupimui nuo Barvinkovės okupantai nebeturi pajėgų Iziumo grupuotėje, o Virnopiljos puolimas labiau primena impotento nepadorias užuominas jaunai merginai.

Be to, anot jų, turbūt ir pats agresorius nebesitiki per Paškovę perkirsti kelią Barvinkovė–Slavianskas ir pradėti miesto puolimą iš vakarų.

Tiesiog Iziumo grupuotė dabar šiam veiksmui nėra pajėgi. Tuo labiau, kad visi rezervai pirmiausia metami Sjeverodonecko link, tad čia situacija artimiausioje ateityje vargiai pasikeis.

Anot karybos žinovų, net jei išsekusios rusų pajėgos užimtų Dovhenkę, jie iškarto susidurtų su jiems kelią pastojančia vandens kliūčių linija, kuri, labai tikėtina, būtu išnaudota ukrainiečių.

„Pastaroji puolimo ašis turėtų prasmę nebent kaip pagalbinė, siekiant, jei pavyktų užimti Dovhenkę, perkirsti kelią Iziumas – Slavianskas, užimti Dolyna – Bohorodyčnė – Pasika ruožą ir tokiu būdu paremti pagrindinį puolimą nuo Limano sektoriaus Slaviansko link (pridengiant dešinįjį šios grupuotės flangą). Tai optimistiškiausias scenarijus agresoriaus Izyiumo grupuotei. Ar jis virs realybe, pamatysime“, – rašo jie.

Anot „Locked N’ Loaded“, kad prieš tai įvardintas rusų veiksmų eigos variantas galimas, rodo agresoriaus veiksmai.

Okupantao trimis grupėmis bando judėti link Doneco upės (Svyatohirskas, Ščurovė, Staryj Karavanas).

Tokių veiksmų tikėtini tikslai arba susikurti tvarų placdarmą ir pasirengti forsuoti Doneco upę, arba grasinti ukrainiečių grupuotei Dolynoje – Bohorodyčnėje – Pasikoje ir taip palengvinti rusų veiksmus nuo Iziumo sektoriaus šia kryptimi.

„Situacija aplink Svyatohirską yra sudėtinga, tačiau ukrainiečiai puikiai supranta, ko siekia agresorius ir kol kas nesirengia trauktis.

Tuo tarpu Ščurove ir Staryj Karavane agresorius nepasiekė beveik nieko. Ir toliau kontroliuoja nedidelę vietovę aplink automobilių kelią, o toks taikinys – gera dovana ukrainiečių artileristams ir minosvaidininkams. Kova tęsiasi“, – rašo jie.

Siūlo neskubėti su išvadomis

Sjeverodonecke sunkūs mūšiai taip pat tęsiasi: „Kova dinamiška, tad labai rekomenduotume mūsų skaitytojams neskubėti daryti apibendrinančių išvadų, išgirdus maloniai ausiai skambančias žinias apie ukrainiečių kontratakas ar nuliūsti perskaičius apie nesėkmes. Tikėtina, kad situacija dar ne kartą keisis į vieną ir į kitą pusę“.

Anot ekspertų, taip vyksta dėl kelių priežasčių:

Ukrainiečiai geros žvalgybos, targetingo ir prišaudytos vietovės dėka kontaktinėje linijoje geba su artilerija ir minosvaidžiais atsverti rusų ugnies priemonių galią bei sudaryti sąlygas taktine prasme pranašesnių manevrinių vienetų kontratakoms. Tad čia ukrainiečiai turi pranašumą.

Ukrainiečių galimybės smogti tiekimui, vadovavimo centrams ir besiformuojančioms puolimo grupėms agresoriaus užnugaryje (30-70 km) yra labai ribotos, todėl čia orkai turi pranašumą.

Ukrainiečiai mieste turi ribotas galimybes papildyti savo manevrinius vienetus ir atlikti su jais tam tikrą manevrą: už nugaros – upė, o šiaurėje, rytuose ir pietryčiuose juos blokuoja orkai, taigi veiksmų gylis ir plotis apribotas. Šiuo atveju orkai irgi turi pranašumą.

„Kaip ir vakar rašėme – geriausia žinia kol kas ne kontratakos, o tai, kad gynėjams pavyko stabilizuoti padėtį ir išlaikyti dalį miesto savo rankose“, – teigia jie.

„Locked N’ Loaded“ teigia, kad tolimesnė eiga gali priklausyti nuo mūšių mieste dėl svarbių vietovių Sjeverodonecke (Promyslovos gatvė ir kelio R66 sankirta bei Syneckio gyvenvietė; Bohdana Liščynyj gatvė; „Metelobaza“ ir geležinkelio linijų mazgo apylinkės; Gvardijiskyj prospketo sankirta su Bohdana Liščynyj gatve; Pavlohrado priemiestis).

Taip pat – nuo rusų galimybių prie Lisičiansko priartėti iš pietų, kelio Bakhmutas–Lisičianskas kontrolės ir HIMARS darbo pradžios Sjeverodonecko sektoriuje.

Bachmuto kryptyje, anot ekspertų, ukrainiečiai toliau didvyriškai gina Komyšuvachą–Vrubivką ir neleidžia rusams apsupti gynėjų grupuotės Zolotėje bei sunkina agresoriaus pastangas pulti link Lisičiansko iš pietų.

Ukrainiečiai ir toliau neleidžia perkirsti kelio Bachmutas–Lisičianskas, tačiau agresorius jį intensyviai apšaudo. Susisiekimas keliu labai ribotas, daugiausia naudojamas vakariau nuo kelio esantis mažesnių kelių ir keliukų tinklas, kas ilgina aprūpinimo grandinę.

„Negalėdamas perkirsti kelio, agresorius stumiasi į šiaurę ir ilgina kontaktinę liniją palei kelią, taip plėsdamas jo apšaudymo sektorių. Tuo pačiu artėjama prie Lisičiansko iš pietų. Čia itin svarbi aukštumose išsidėsčiusi Mykolajivka, kurią orkai šturmuoja jau kelinta diena. Gynėjams kritiškai svarbu neleisti orkams čia pasiekti sėkmę ir priartėti prie Verchnokamjankos. Jei agresorius pasieks šį ruožą ir čia prasidės mūšiai, kelio Bachmutas–Lisičianskas kontrolės svarba labai sumenks, kadangi Verchnokamjanka yra kelių į Lisičianską mazgas. Jį užblokavus, aprūpinimas iš Bachmuto ir Siverkso į Lisičianską taptų itin komplikuotas“, – mano karybos žinovai.