Iš Rusijos – kritiškai pavojingas raketos manevras Ukrainoje rusai vėl taikosi į Kyjivą

Ukrainos sostinėje Kyjive – nuožmiausios per kelias savaites raketų atakos. Rusija kelia grėsmę branduolinei saugai. „Energoatom“ praneša, kad Rusija vieną sparnuotąją raketą skraidino kritiškai žemai virš Ukrainos atominės elektrinės pietuose, praneša LNK Žinios.

Ir vėl sprogimai Ukrainos sostinėje – šeštadienį Rusijos pajėgos paleido raketas į Kyjivą ir jo priemiesčius. Smogta ir kariniams objektams, ir civiliniams. Jau kelias savaites tokio smarkaus sostinės puolimo nebuvo.

Rusija giriasi, kad sunaikino tankus, kuriuos Ukrainai, anot jos, tiekė Rytų Europos šalys.

„Rusijos didelio tikslumo ilgojo nuotolio raketos Kyjivo pakraštyje sunaikino Rytų Europos šalių pristatytus tankus ir kitą techniką, esančią remonto dirbtuvėse“, – kalbėjo Rusijos gynybos ministerijos atstovas Igor Konašenkov.

Pasak Kyjivo mero Vitalijaus Kličko, nukentėjo pietrytinis ir vakarinis rajonai, yra sužeistųjų.

Kad rusams nėra nieko švento rodo ir supleškėjusi didžiausia vienuolyno šventovė, per Rusijos sukeltą karą Ukrainoje sunaikinta ir apgriauta 113 cerkvių.

„Donecko srityje esančiame vienuolyne sudegė Visų Šventųjų cerkvė. Ji užsidegė nuo Rusijos artilerijos. Tai jau ne pirmas išpuolis prieš šį vienuolyną. Trečiadienį per rusų apšaudymą žuvo trys vienuoliai, melstis tenka rūsyje.

Artilerijos gausmas ir rusų sviediniai vienuolyne nuolat. Ir tai vienas iš trijų Ukrainos vienuolynų. Tai Ukrainos stačiatikių bažnyčios vienuolynas, kurį Maskva iki šiol laiko Rusijos stačiatikių bažnyčios dalimi“, – kalbėjo Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

Rusai okupantai pietuose artilerija bando nušluoti ir strateginį uostamiestį Mykolajevą prie Juodosios jūros.

Gyvenvietės prie fronto linijos tuštėja, bet gyventojai, kurie ten lieka sako, kad jėgų nebėra tverti nuolatinių apšaudymų iš tariamų išlaisvintojų.

„Jei ne mano koja, pats eičiau kovoti prieš rusus“, – kalbėjo vienas pafrontėje gyvenantis ukrainietis.

Vienas ukrainietis vaizdo įraše parodė, kaip rusai „demilitarizavo“ paprastą butą 8 aukšte – smogė taip, kad skylė žioji ir lubose, ir grindyse.

O štai Donecko srityje Lymano kaip miesto jau nebėra, rusai jį visiškai sunaikino, skelbia jo meras.

Neramu ir pačiame Donecko mieste. Separatistų apsišaukėliškos respublikos sostinėje savaitgalį irgi griaudėjo sprogimai, nežinia, ar tai diversija.

Rusų propagandistai iš karto puolė kaltinti ukrainiečių pajėgas. Ukrainos kariai gatvę po gatvės bando atsiimti Severodonecką. Apgultis ir Lysyšancke, Luhansko provincijoje. Rusija aštrina atakas ir Donecko srityje, įskaitant ir Sloviansko miestą.

Dvi sritys: Doneclo ir Luhansko sudaro Donbasą. Užgrobti visą šį kraštą yra dabartinis Kremliaus karo tikslas, kai žlugo planai užimti Ukrainos sostinę.

O iš rusų bombarduojamo Sloviansko ukrainiečiai bėga kaip per II Pasaulinį karą, netekę visko.

„Baisybė, 4 namai ir visi be langų, be durų, viskas juoda, skylė, stogo nėra. Ar visi išvažiavo ar ką? O kur grįžti? Neaišku, toks siaubas. Gaila ir be galo skaudu, vis verkti norisi“, – pasakojo Sloviansko gyventoja Nelia.

Karas Ukrainoje tęsiasi jau daugiau kaip 100 dienų ir Ukrainos prezidentas V. Zelenskis sako, kad jis gali baigtis, kad ir dabar – tereikia vieno žmogaus valios.

„Bet kurią akimirką galite sustabdyti siaubingus šio karo padarinius. Rusijos armija gali liautis deginusi cerkves, naikinusi miestus, gali nebežudyti vaikų. Jeigu vienas žmogus Maskvoje tiesiog duotų tokį įsakymą“, – kalbėjo V. Zelenskis.

O Rusijos vadovas Vladimiras Putinas vėl šantažuoja – perspėja, kad smogs naujiems taikiniams, jei vakarai tieks Ukrainai ilgojo nuotolio raketas.

