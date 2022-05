Krivickas palieka Gražulio partiją: apsisprendė, ką rems rinkimuose

Buvęs parlamentaro Petro Gražulio patarėjas Kristupas Krivickas paskelbė, kad išstoja ir iš Seimo nario vadovaujamos Tautos ir Teisingumo sąjungos. K. Krivickas savo sprendimą motyvuoja tuo, kad P. Gražulio partija palaiko karą Ukrainoje, toleruoja proputiniškus narius ir ketina Prezidento rinkimuose palaikyti nušalintą valstybės vadovą Rolandą Paksą.

K. Krivicko išplatintame pranešime rašoma, kad narystę partijoje jis nutraukė praėjusią savaitę.

„Visiškai atsiriboju nuo šios organizacijos. Man nepriimtina tai, kas pastaruoju metu ten vyksta. Rusijos sukelto karo Ukrainoje akivaizdoje partijoje vis daugėja P. Gražulio pasekėjų, kurie viešai niekina Ukrainą, palaiko ir platina Putino propagandą.

„Vatnikų“ šioje partijoje apsireiškia vis daugiau. Kai kurie iš jų vadovauja partijos skyriams. Politinė partijos vadovybė apie visus tuos asmenis ir jų veiklą žino, tačiau, mano vertinimu, nesiima jokių reikšmingų priemonių tokių asmenų vykdomai veiklai neutralizuoti ir juos pašalinti iš partijos“, – aiškinama pranešime.

Jo teigimu, iki šiol iš partijos nėra pašalintas nei vienas V. Putino propagandos platintojas ir Ukrainos niekintojas.

„Atvirkščiai, partijoje persekiojami tie, kurie viešina proputiniškai ir antiukrainietiškai nusiteikusius partiečius. Nepritariu partijos politinės tarybos narių pozicijai, kad, esą, partijoje veikiantys proputiniški „vatnikai“ nėra tokia jau didelė problema ir neva nereikėtų jos eskaluoti. Mano žiniomis, vienas tokių proputiniškas pažiūras skelbiantis asmuo netgi pretenduoja tapti partijos Etikos komisijos pirmininku, kuris būtų įgaliotas vertinti kitų kolegų elgesį ir viešus pareiškimus“, – sako K. Krivickas.

Buvusio partijos nario nuomone, tokių narių sąjungoje tik daugės.

„Paprastai tie, kurie palaiko Putino propagandą, niekina Ukrainos kovą, palaiko ir R.Paksą, o, mano žiniomis, P.Gražulis siekia, kad partija palaikytų R.Paksą prezidento rinkimuose“, – rašoma pranešime.

Jis teigia, kad dėl vieno, K. Krivicko teigimu, proputiniško partijos nario – Panevėžio skyriaus pirmininko – jau kreipėsi į teisėsaugą.

„Įrodymų surinkau daugiau nei pakankamai – tai dešimtys jo pasisakymų ir viešai paskelbtų komentarų socialiniame tinkle „Facebook“, kuriuose jis visaip tyčiojasi iš Ukrainos kovos ir platina proputinišką propagandą. Šiuo metu Vilniaus apygardos apeliacinis teismas nagrinėja mano pateiktą skundą ar partijos pirmininku paskelbtas P. Gražulis apskritai gali būti laikomas teisėtu pirmininku, nes buvo juo paskelbtas pažeidus partijos įstatus, nesurengus jokio balsavimo.

Be to, P. Gražuliui yra paskelbtas apkaltinamasis apygardos teismo nuosrpendis piknaudžiavimo byloje, jeigu apeliacinis teismas po poros savaičių paliks nuosprendį galioti, P. Gražuliui Seime bus rengiama apkalta. Visa ši situacija, mano vertinimu, parodo kokios yra faktinės partijos vertybės. O man su jomis ne pakeliui. Visiškai atsiriboju nuo šios partijos ir to, kas ten šiuo metu vyksta“, – teigia K. Krivickas.