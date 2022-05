Lietuvos kariuomenė: prie rekonstruojamų Smiltynės perkėlos krantinių rastas gausus sprogmenų arsenalas

Šylant orams bei įsibėgėjant pavasariui vis dažniau įvedamas planas „Skydas“, o Sausumos pajėgų Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono išminuotojai pranešimų apie pavojingus radinius sulaukia 5–10 kartų per parą. Jau per pirmąją gegužės savaitę kariai vyko į keturias dešimtis iškvietimų visoje Lietuvoje ir neutralizavo per šimtą vienetų įvairiausių sprogmenų – nuo rankinių granatų iki aviacinių bombų.

Įdomu tai, kad šį pavasarį kol kas didžiausias nesprogusių sprogmenų kiekis rastas ne sausumoje, o vandenyje – Klaipėdos uosto akvatorijoje, pranešė Lietuvos kariuomenė. Pasak Lietuvos kariuomenės pranešimo, vien ketvirtadienį Smiltynėje rasti bei neutralizuoti net 52 artilerijos sviediniai, o per pastarąsias savaites šioje vietoje tokia operacija jau ne pirma. Patį pirmą pranešimą apie ties naująja Smiltynės perkėla pastebėtą įtartiną objektą Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono išminuotojai gavo dar balandžio 19 d., kai vykdydamas povandeninius darbus sprogmenis aptiko Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos narų laivas „Naras“. Prie rekonstruojamų Smiltynės perkėlos krantinių rastas gausus sprogmenų arsenalas Nuo tada išminuotojams į Klaipėdos uostą tenka vykti beveik kasdien. Glaudžiai bendradarbiaujant su Karinių jūrų pajėgų Povandeninių veiksmų komanda nuo balandžio 19 d. iki šio penktadienio jau aptikti, iškelti ir sunaikinti beveik 800 sprogmenų. Didžiausią pavojingų radinių dalį sudaro „Oerlikon“ sistemos 20 mm artileriniai sviediniai, naudoti nacių priešlėktuvinės gynybos padalinių Antrojo pasaulinio karo pabaigoje. Prie rekonstruojamų Smiltynės perkėlos krantinių rastas gausus sprogmenų arsenalas „Iš esmės ten vyksta ne viena, o dvi operacijos viena prieš kitą: viena – Smiltynės, kita – Klaipėdos pusėje. Tik Smiltynėje kasa, o Klaipėdoje narai ieško. Papildomai net aktyvavome antrą išminuotojų grupę, nes uoste budime ne nuolat, o atvykstame įvedus planą „Skydas“, − pažymėjo Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono Sprogmenų neutralizavimo kuopos vadas kapitonas Kazimiras Bogdanas. Taip pat jis pabrėžė, kad, atsižvelgiant į tai, jog uostas yra svarbi ekonominė arterija, kur daug žmonių, daug veiklos, šioms operacijoms skiriamas itin didelis dėmesys ir bendradarbiaujama su visomis specialiosiomis tarnybomis. Kpt. K. Bogdanas nebuvo linkęs prognozuoti, kiek ir kokio pavojingumo objektų dar yra po vandeniu, tačiau priminė, kad nesvarbu kur, vandenyje ar sausumoje, pastebėjus sprogmenį ar neaiškios paskirties daiktą, kuris panašus į sprogmenį, reikėtų būti labai atsargiems ir iš karto apie radinį pranešti bendruoju pagalbos telefono numeriu 112.