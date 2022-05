Praėjusį savaitgalį „The Sunday Times“ publikacijoje, kurioje cituojami Ukrainos žvalgybos šaltiniai, esą Rusija bandys atidaryti naują frontą prieš Ukrainą iš Moldovos įpilta žibalo į spekuliacijų ugnį, kuri įsižiebė dar balandžio paskutinėmis savaitėmis.

Vienas iš šaltinių teigė, kad yra „nemažai požymių“, kurie rodo, kad netolimoje ateityje bus užpulta Moldova, turinti vos kelių tūkstančių karių kariuomenę. „Manome, kad Kremlius jau priėmė sprendimą pulti Moldovą. Moldovos likimas yra labai svarbus“, – „The Sunday Times“ sakė šaltinis.

Tokie įspėjimai Moldovoje neatsitiktinai kursto baimes: po to, kai vasario 24-ąją pasitvirtino niūriausios prognozės dėl Rusijos planų atvirai ir visa jėga užpulti Ukrainą, daugiau niekas atsainiai nežiūrį net į teorines galimybes, ko gali griebtis Kremlius.

Jau labiau, kad po sprogimų serijos Padniestrėje ir įspėjimų, kad atsinaujins 1992 m. vykusios karo veiksmai Moldovos separatistiniame regione Moldovoje jau netgi buvo pasigirdę pranešimai apie užminuotas mokyklas.

O juk dėl mažytės Moldovos, kitaip, nei Ukrainos, Vakaruose niekas pernelyg nenori rizikuoti – nei remia ginklais, nei siūlo saugumo garantijas. Tačiau yra ir ramesnių, blaiviai situaciją vertinti raginančių balsų: esą kam Ukrainoje įklimpusiam Kremliui ir ar iš viso prireikė Moldovos? Paradoksalu, kad atsakymai gali būti susiję būtent su pastarųjų savaičių pasikeitusiais Rusijos veiksmais Ukrainoje – Moldova gali būti neatsitiktinis, net jei ir šalutinis taikinys.

Pernelyg akivaizdu, kad būtų tikra?

Iš pirmo žvilgsnio tarsi patvirtindamas tokio scenarijaus realumą, Kremlius dar labiau sustiprino įspūdį, jog būtent čia galima tikėtis antrojo fronto: pirmadienį Rusija smogė strateginę reikšmę turinčiam tiltui per Dniestro limaną į vakarus nuo Odesos, kur Dniestro upė įteka į Juodąją jūrą. Šis tiltas, kuris jau buvo smarkiai apgadintas per du ankstesnius Rusijos raketinius smūgius, užtikrina vienintelę geležinkelio jungtį ir svarbią kelių transporto jungtį su teritorijomis į vakarus nuo Odesos.

O sunaikinus tiltą būtų apsunkintos galimybės siųsti ginklus ir kitus krovinius iš kaimyninės Rumunijos. Karas Ukrainoje jau parodė, kad rusams nėra nepasiekiamų taikinių.

Tiltas buvo atakuojamas po to, kai Rusijos generolas Rustamas Minekajevas pareiškė, kad antrajame karo etape vienas iš Rusijos kariuomenės tikslų yra visiškai perimti Rytų ir Pietų Ukrainos kontrolę. Jis pažymėjo, kad, užėmus Ukrainos pietus, būtų galima pasiekti nuo Moldovos atskilusią Padniestrę (Uždniestrę), kur tariamai pažeidinėjamos rusakalbių teisės ir jau pasipylė provokacijos.

Galiausiai netgi karo Ukrainoje pradžioje – antrąją aršių kovų savaitę, kai rusai stūmėsi į priekį, bet jau pradėjo rimtai klimpti į šiaurę nuo Kyjivo, sustojo prie Charkivo, Černihovo ir kitų miestų, Baltarusijos lyderis Aliaksandras Lukašenka „netyčia“ parodė invazijos žemėlapį, kuriame buvo iškalbingos detalės.

Lukashenko in front of a big map. Apparently it ‘suggests’ a plan to invade Transnistria ± Moldova. Rule of thumb if you are an autocratic and have a map like this you are probably not a cool dude to hang out with. Source: https://t.co/hPKrZ5BWUR pic.twitter.com/De3LTcLo7V