Atsargos pulkininkas: gal cheminio ginklo panaudojimu Mariupolyje buvo tiesiog bandoma žiūrėti, kokia bus pasaulio reakcija

Mariupolio „Azovo“ kariai sulaukė pastiprinimo. Tai yra viena iš nedaugelio gerų žinių iš šio Rusijos apsupto miesto.

„Ukrainos prezidento patarėjas Oleksijus Arestovičius pas save feisbuke patalpino informaciją, kad Mariupolio „Azovo“ kovotojai gavo pastiprinimą. Kiek supratau, jie ten ir susijungti sugebėjo. Tai yra gera žinia. Rašo apie tai, kad tai yra ganėtinai didelis pastiprinimas. Sunku pasakyti konkrečiai, kokį ir kaip pastiprinimą jie gavo. Greičiausiai kovotojų padaugėjo, o galbūt gavo ir kovotojų bei technikos“, – interviu LNK „Žinioms“ sakė atsargos pulkininkas Vaidotas Malinionis.

Pasak laidos pašnekovo, tą darant buvo prisiimta rizika.

„Jie yra apsupti, bet neužmirškime, kad kiekvienoje apsuptyje yra tarpų. Matyt buvo gerai išžvalgyta, įvertinta, ir kažkaip sugebėta. Kaip tas taktiškai buvo padaryta, sunku pasakyti, bet viskas įmanoma“, – sakė V. Malinionis.

Medvečiukas – labai aukštos vertės taikinys

Iš Ukrainos taip pat atėjo žinios, kad buvo sulaikytas Kremliui artimas oligarchas Viktoras Medvečukas. Atsargos pulkininkas nespekuliavo, ar jį pavyks iškeisti į visus Rusijos į nelaisvę paimtus Mariupolio gynėjus.

„Sunku spręsti, bet, žinant tai, kad V. Putinas yra jo dukros krikštatėvis, tai rodo jų artimą ryšį (…). Manau, kad šitas oligarchas yra labai aukštos vertės taikinys, ir jo paėmimas, manau, yra didelė sėkmė Ukrainos pusei. Derėtis dėl jo reikia“, – teigė V. Malinionis.

Cheminis ginklas panaudotas, mirčių nėra

Taip pat pasirodė informacijos, kad Mariupolyje galimai panaudotas cheminis ginklas panaudotas, mirčių nėra.

„Kiek žinoma, nukentėjo trys „Azovo“ kariai, kurie patyrė dirginimus. Apie didelius sužalojimus nerašoma. Faktas, kad kažkas buvo panaudota yra, bet teigti, kad buvo panaudota kovinė cheminė medžiaga, kuri padarė masinį naikinimo elementą, negalima“, – sakė V. Malinionis.

Jis priminė, kad iš Rusijos pusės buvo nuskambėjęs viešas įspėjimas, kad reikėtų „Azovo“ vyrus naikinti cheminėmis medžiagomis.

„Gali būti, kad buvo tiesiog bandoma žiūrėti, kokia bus pasaulio reakcija į cheminio ginklo panaudojimą. Reakcija buvo. Buvo sureaguota iš Jungtinės Karalystės, ir amerikiečių pusės, ir buvo pasakyta, kad visi sprendimai ant stalo, jei tai pasitvirtins. Pasitvirtino, kad kažkokia cheminė medžiaga panaudota, bet teigti, kad tai buvo masinio naikinimo cheminis ginklas neįmanoma“, – sakė V. Malinionis.

Didelių kontratakų kol kas nėra

Kalbėdamas apie ateities Rusijos galimybes, buvęs karininkas įvertino, kad tokios kokybės, kokią jie turėjo vasario 24 dieną, tikrai nebeturės.

„Kadangi dalis tų karių yra atitrauktų iš Kijevo srities, jie yra smarkiai sumažėję ir apšaudyti, ir technikos neturi. Taip, kad toks pergrupavimas kokybės neduos“, – sakė V. Malinionis.

Pasak jo, Mariupolis yra blogoje situacijoje.

„Patys ukrainiečiai pripažįsta, kad tai yra strateginis taškas. Jeigu Rusijai pavyktų palaužti pasipriešinimą Mariupolyje, jie tada galėtų labiau naudoti savo pajėgas, susijungti ir efektyviau vystyti puolamuosius veiksmus. Yra minčių, kad dar neaišku, ar Rusijai pavyks su pergrupuotomis ir perrinktomis iš likučių pajėgomis organizuoti efektyvų puolimą“, – sakė V. Malinionis.

Jo žiniomis, iš Ukrainos pusės didelių operacinių kontratakų nėra, jos vyksta daugiau taktiniame lygmenyje.

„Bet negalima atmesti prielaidos, kad gali padaryti ir didesnį prasiveržimą. O dėl Charkivo, kaip ukrainiečių pusė sako, ir aš tikiu, kad Rusijai nėra šansų užimti to miesto, nes jis yra gerai įtvirtintas, ir gynyba labai gerai organizuota. Dėl to jie dabar nori fiksuoti to miesto pajėgas, kad negalėtų mesti pagalbos kitur, jie bando juos slopinti netiesiogine ugnimi, artilerija ir raketomis“, – kalbėjo V. Malinionis.