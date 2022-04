Kaip rašoma Prezidentūros pranešime spaudai, po apsilankymo Rusijos kariuomenės nuniokotoje Borodyankoje G. Nausėda teigė, kad įvykiai šiame mieste yra tik dar vienas Rusijos kariuomenės vykdytų žiaurių karo nusikaltimų įrodymas.

„Ši vieta yra persmelkta nelaimės ir skausmo. Čia buvo žudomi ir kankinami civiliai ukrainiečiai, bombarduojami gyvenamieji namai ir kita civilinė infrastruktūra. Sunku patikėti, kad tokie karo žiaurumai gali vykti XXI amžiaus Europoje, bet tai yra realybė. Tai yra karas, kuriame privalome nugalėti“, – sakė prezidentas.

Borodyanka, pasak šalies vadovo, yra tik viena nuo rusų prievartos nukentėjusių Ukrainos teritorijų, o panašūs žiaurumai – civilių žudymai, kankinimai, moterų ir vaikų prievartavimas – vyko ir kituose Rusijos kariuomenės okupuotuose miestuose. G. Nausėda akcentavo, kad Rusijos kariuomenės įvykdyti karo nusikaltimai turi būti įvertinti, o karo nusikaltėliai teisiami Tarptautiniame baudžiamajame teisme Hagoje.

Prezidentas taip pat pabrėžė, kad svarbu teikti humanitarinę pagalbą Ukrainai ir sudaryti sąlygas saugiai civilių evakuacijai humanitariniais koridoriais iš zonų, kuriose vyksta karo veiksmai.

„Anksčiau ar vėliau kiekvienas žudikas, marodierius ir prievartautojas sulauks atpildo“



G. Nausėda vizitą Borodyankoje aprašė ir feisbuke.

„Čia buvo žudomi ir kankinami civiliai ukrainiečiai, bombarduojami gyvenamieji namai ir viskas aplink. Čia siautėjo „išvaduotojų armijos“ atstovai, kurių negalime vadinti žmonėmis.

Visgi, nepaisant labai slogaus įspūdžio, tvirtai tikiu, kad visi iki vieno Rusijos kariuomenės įvykdyti nusikaltimai bus įvertinti, o nusikaltėliai bus teisiami Tarptautiniame baudžiamajame teisme Hagoje. Anksčiau ar vėliau kiekvienas žudikas, marodierius ir prievartautojas sulauks atpildo.

Ukraina to taip paprastai nepaliks. Demokratinis pasaulis jai padės“, – akcentavo prezidentas.

G. Nausėda tviterije taip pat pabrėžė būtinybę tęsti ginkluotės tiekimą Ukrainai.

„Heroizmas, meilė laisvei ir Tėvynei visada triumfuoja prieš laukinį žiaurumą“, – rašė prezidentas.

Russian tanks destroyed by Ukrainian🇺🇦 army in Dmytrivka.

Ukraine needs weapons for their fight here and now. pic.twitter.com/I0DudDMPu0

— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) April 13, 2022