Naujajai vadovybei teks pademonstruoti Putinui, ką gali: ukrainiečių gali laukti dar žiauresni dalykai

Naujoji karo Ukrainoje vadovybė gavo aiškią užduotį sudaryti galimybę surengti pergalės paradą, tad naujasis vadas Aleksandras Dvornikovas norės įrodyti savo lojalumą, veiksnumą ir efektyvumą, darydamas dar žiauresnius dalykus, nes kitaip jis bus nuimtas ir pasodintas, sako atsargos majoras Darius Antanaitis.

„Negaliu numatyti ateities, tačiau pasižiūrėkime į rusų procedūras. Jeigu tu kažko negali iškrapštyti iš konkretaus namo, tai, vietoj to, kad sėdėtum ten ir kovotum, tiesiog panaudoji cheminį ginklą. Juolab, kad naujoji vadovybė gavo aiškų nurodymą iš V. Putino, kad kažkas kažkada ten turi pražygiuoti, surengti pergalės paradą kažkur Mariupolyje. Naujasis vadas norės įrodyti savo lojalumą, veiksnumą ir efektyvumą, darydamas dar žiauresnius dalykus, nes kitaip jis bus nuimtas ir pasodintas“, – LNK „Žinioms“ sakė D. Antanaitis.

Viešojoje erdvėje pasirodė informacijos, kad Mariupolyje galbūt buvo panaudotas cheminis ginklas. Vis dėlto teisiškai tai įrodyti nėra lengva.

Atsargos majoras aiškino, kad taktiniame arba kariuomenės, kario lygmenyje kariai paprastai turi tam tikrus padalinius arba karius, kurie yra atsakingi už cheminę žvalgybą. Jie turi reagentus, kurie keičia spalvą ir parodo, koks cheminis ginklas panaudotas.

„Tačiau, jeigu mes kalbame apie karo nusikaltimus, tai visa tai turi būti patvirtinta laboratorijose, nes tai turi būti aišku ir be jokios galimybės rusams išsisukti. Cheminio ginklo panaudojimas turėtų būti įrodytas nepriklausomoje laboratorijoje, kurios yra kelios visame pasaulyje. Tačiau iš Mariupolio atgabenti mėginius būtų pakankamai sudėtinga. Rusai, abejoju, ar patys sutiktų, kad kažkas gabentų, o jei sužinotų, kad tai vyksta, jie padarytų viską, kad tas žmogus arba grupė žmonių, kurie gabeno mėginius, būtų sunaikinti“, – teigė D. Antanaitis.

Kaip nustatyti, ar panaudotas?

Pasak jo, lengviausia nustatyti, kad buvo panaudotas cheminis ginklas, pagal pažeidimus – pakliuvus ant odos, ant gyvūno, ant žmonių.

„Kiek išsilaiko cheminis ginklas, labai priklauso nuo oro sąlygų, – ar buvo vėjuota, ar saulėta, ar lietus“, – sakė D. Antanaitis.

Kalbant apie tai, kas galbūt galėjo būti panaudota Mariupolyje, atsargos majoras atkreipė dėmesį į tai, ką rusai jau naudojo.

„Sirijoje mažiausiai du kartus jie naudojo cheminį ginklą – zariną. Tai yra labai senas ginklas. Taip pat ir NATO valstybėje jie panaudojo cheminį ginklą „Novičiok“, ir žuvo NATO valstybės piliečiai“, – pasakojo D. Antanaitis.

Pasak jo, galvoti, kad dabar, prie visų savo nusikaltimų, nepanaudos cheminio ginklo, yra pakankamai naivu.

„Zarinas yra tokia kovinė cheminė medžiaga, kuri paralyžiuoja žmogų, arba dar tiksliau – sutraukia raumenis ir plaučius. Tada žmogus tiesiog fiziškai negali įkvėpti. Jis suvokia, kad dūsta, bet jis nieko sau negali padaryti, ir tiesiog uždūsta dėl to, kad jo plaučiai negali įkvėpti oro“, – aiškino D. Antanaitis.

Galimybės išvaduoti Mariupolį

Mariupolyje kovojantys kariai sako, kad jiems baigiasi atsargos. Pasak atsargos majoro, vienintelis būdas atblokuoti Mariupolį yra prieš vieną prievartą panaudoti dar didesnę prievartą, kitaip pasakius pradėti kontrpuolimą.

„Tačiau, ar ukrainiečiai spės priartėti prie Mariupolio ir pradėti kontrpuolimą, aš nežinau. Jeigu jiems viskas baigiasi, jiems dabar yra dvi išeitys. Viena išeitis yra tiesiog žūti. Kita išeitis yra pasiduoti į nelaisvę ir tada žūti, nes rusai tikrai juos išnaikins“, – sakė D. Antanaitis.

Pasak jo, kas vyksta Donbase, galima vertinti tik iš viešųjų šaltinių, nes nežinome, kas vyksta ant žemės.

„Jeigu vertinsime objektyviai, kad rusai norėtų panaudoti tą grupuotę, kuri puolė Kijevą iš Šiaurės, ir kuri buvo Baltarusijoje, tai užtrunka laiko, kad būtų galima atgabenti pajėgumus aplink visą Ukrainą, papildyti degalais, šaudmenimis, tuos žmones apmokyti.

Drįsčiau teigti, kad, jeigu ir prasidės arba jau prasidėjo tas puolimas, tai jis nėra tokio didelio masto, kaip atrodytų. O kitas dalykas, kad jiems reikia sugeneruoti daugiau pajėgumų, ir tie nauji pajėgumai nebus tokie profesionalūs, kaip buvo prieš tai. Ir tai yra gerai, nes tokie rusų kareiviai yra dar geresniais taikiniais ukrainiečiams“, – sakė D. Antanaitis.

Rusijos bandymai rinkti pajėgumus

Jam atrodo visiškai logiška, kad rusai gali bandyti mobilizuoti žmones ne iš didžiųjų miestų, o iš provincijų.

„Nes demonstracijos didžiuosiuose miestuose galėtų sukelti problemas režimui. O renkant ypač iš vargingų rajonų, kur yra net kaip ir pagarba karui, kada yra garbinga grįžti be kojų, be rankų namo, arba žūti kare, (to nebūtų)“, – sakė D. Antanaitis.

Jis teigė negalįs patvirtinti, kad tikrai tas ir vyksta.

„Nors viešuosiuose šaltiniuose buvo geolokacijos, iš kur atvyko kariai. Tai yra žmonės, kurie yra be išsilavinimo, be darbo, dažniausiai turintis ir genetinių, ir psichikos problemų – alkoholizmas, narkomanija. Kaip mes matėme, pavyzdžiui, iš labai atokios Rusijos federacijos vietovės surinkti pseudosavanoriai, tai atrodo apgailėtinai.

Nekalbant apie aprangą, bet ir išvaizdos, kada kreivi, šleivi klipatos stovi rikiuotėje. Iš vienos pusės tai yra baisu, nes rusai mobilizuoja kažkokį savo mistinį rezervą. Iš kitos pusės tai yra gerai, nes jie yra blogi kariai“, – sakė D. Antanaitis.

Pasak eksperto, priešraketinė gynyba ukrainiečiams dabar yra ypatingai svarbi.

„Jeigu ukrainiečiai priims sprendimą atlaisvinti okupuotas savo rytines teritorijas, ypač Krymą, tai Rusija pilnai gali pasinaudoti savo doktrina, kad panaudotų branduolinį ginklą. Priešraketinė gynyba, ypač Kijevo, yra svarbi, nes tokiu atveju rusai tiesiog praras savo branduolinį kozirį.

Kuo greičiau tai bus padaryta, tuo geriau. Apmokymai, kaip naudotis, taip pat užtrunka. Be abejo galima panaudoti Ukrainos karius, kurie dirbo su sovietinės kilmės priešraketine gynyba. Tai gerokai pagreitins viską. Jeigu reikėtų apmokyti dirbti su šiuolaikine Vakarų ginkluote, tai užtruktų nuo poros savaičių iki mėnesio“, – teigė D. Antanaitis.

