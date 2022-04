Sadistų iš Lietuvos taikinyje – pinigų užsidirbti norėjusios ukrainietės: verkiau ir prašiau liautis, bet jie nesustojo

Iš Ukrainos į Lietuvą atvykusios ir seksualines paslaugas už piniginį atlygį teikusios jaunos merginos pateko į nusikaltėlių iš Lietuvos spąstus – ne kartą teisti du vyrai iš Marijampolės įsiveržė į merginų nuomojamus butus, panaudojo prievartą ir seksualiai prievartavo, žagino, o po to dar ir apiplėšė.

„Labai verkiau, sakiau, kad to nereikia daryti, tačiau jie manęs nesiklausė – nusimovė kelnes“, – sakė viena nukentėjusiųjų ukrainiečių.

Apie tai, kad buvo apiplėšta ir patyrė seksualinę prievartą, ukrainietė iš karto pranešė policijai. O po kelių dienų į pareigūnus kreipėsi dar kita ukrainietė – ji taip pat nurodė, kad du vyrai įsiveržė į jos namus. Ši mergina taip pat sadistus iš Marijampolės bandė sugraudinti ašaromis, bet jos vyrų nesugraudino – smurtą patyrusi mergina taip pat buvo prievartaujama ir žaginama, jai buvo grasinama, kad bus parduota į sekso vergovę Turkijoje.

Prieš ukrainietes seksualinę prievartą panaudoję marijampoliečiai Andrius Bendoraitis ir Aivaras Petruškevičius artimiausiu metu turės atsisveikinti su laisve – jiems iškeltą baudžiamąją bylą išnagrinėjęs teismas nutarė vyrams skirti realias laisvės atėmimo bausmes.

Už tai, kad apiplėšė, išžagino ir seksualiai prievartavo dvi ukrainietes, anksčiau teistas A. Petruškevičius už grotų turės praleisti 3 metus 4 mėnesius. Tuo metu šeštą kartą apkaltinamąjį nuosprendį išgirdęs A. Bendoraitis pataisos namuose privalės praleisti 4 metus 3 mėnesius.

Taip nusprendė Kauno apygardos teismas, išnagrinėjęs A. Petruškevičiaus ir A. Bendoraičio skundus dėl jiems Marijampolės teismo paskelbto nuosprendžio. Abiejų nuteistųjų skundai buvo atmesti.

Už narkotikus pamiršo nuteisti

Šioje byloje A. Bendoraitis buvo teisiamas ir dėl to, kad neteisėtai disponavo nedideliu kiekiu psichotropinių medžiagų, kurios buvo surastos per kratą jo namuose. Tačiau atsakomybės už šį nusikaltimą vyras išvengė dėl teismo klaidos – baudžiamąją bylą išnagrinėjęs Marijampolės teismas nuosprendyje nurodė, kad yra neabejotinai nustatyta, jog A. Bendoraitis įvykdė šį nusikaltimą, tačiau nuosprendžio rezoliucinėje dalyje „pamiršo“ už tai skirti bausmę.

„Įvertinus tai, kad baudžiamoji byla A. Bendoraičio ir A. Petruškevičiaus atžvilgiu apeliacinės instancijos teisme nagrinėjama pagal nuteistųjų apeliacinius skundus, prokurorės ar nukentėjusiųjų apeliaciniai skundai dėl A. Bendoraičio nenuteisimo dėl neteisėto disponavo nedideliu kiekiu psichotropinių medžiagų apeliacinės instancijos teisme nebuvo gauti, nesant galimybės bloginti nuteistųjų teisinės padėties apeliacinės instancijos teisme, šis pirmosios instancijos teismo pažeidimas šia nutartimi netaisytinas“, – pabrėžė teisėjos Aušros Vingilės pirmininkaujama kolegija.

Ukrainos prostitutės užsiima neteisėta veikla, todėl su jomis galima daryti ką tik nori. Taip marijampoliečiai manė ne tik tuomet, kai ėjo plėšti ir žaginti Ukrainos piliečių, bet ir dabar, kai buvo apkaltinti sunkiais nusikaltimais.

Bylos duomenimis buvo nustatyta, kad Marijampolės teisėsaugai gerai žinomi vyrai iš anksto suderino planą, kaip ne tik pasinaudoti prostitučių paslaugomis, bet ir iš jų net pasipelnyti – A. Bendoraitis ir A. Petruškevičius buvo įsitikinę, kad neteisėta veikla užsiimančios merginos neišdrįs pasiskųsti policijos pareigūnams. O jos išdrįso – greičiausiai jeigu būtų nutylėjusios, jog tapo nusikaltimų aukomis, jos dar ne kartą savo nuomojamuose butuose būtų sulaukusios šių „svečių“.

Prostitutės – lengvas grobis

Mažesnę nei A. Bendorius kriminalinę praeitį turintis A. Petruškevičius šiandien neslepia, kad abiejų nukentėjusių prostitučių nepažinojo, tačiau su savo draugu nutarė jas apiplėšti.

„Internete radau skelbimą, kad yra teikiamos seksualinės paslaugos, todėl paskambinau, man buvo nurodytas adresas, seksualinių paslaugų kaina – 40 eurų, – sakė A. Petruškevičius. – Paskambinus skelbime nurodytu telefono numeriu, atsiliepęs asmuo man nesakė, kad pas prostitutę turiu eiti vienas, todėl ėjau su savo draugu.“

Vyras sakė, kad apsilankius pas pirmąją prostitutę ši jam pirmajam suteikė seksualines paslaugas, o po to, kol ši „aptarnavo“ jo draugą, jis esą laukė kitame kambaryje.

„Tuo metu man kilo mintis pasisavinti pinigus, kurie buvo padėti ant komodos, – sakė A. Petruškevičius. – Lygiai taip pat viskas vyko ir pas kitą prostitutę – kai man buvo suteiktos seksualinės paslaugos, būdamas kitame kambaryje, pamačiau televizorių ir sumaniau jį pasisavinti.“

Vyro įsitikinimu, nukentėjusiosiomis pripažintos merginos gali turėti pretenzijų dėl to, kad jis už paslaugas neatsiskaitė, nors, kaip pabrėžė jis, vienai merginų buvo davęs dalį šiai priklausančio „uždarbio“ – 20 eurų.

Vyras mano, kad tiek jis, tiek jo bičiulis negali būti kaltinami, o tuo labiau ir teisiami dėl seksualinio prievartavimo ir išžaginimo, nes iš anksto su ukrainietėmis susitarė, jog šios suteiks seksualines paslaugas. O tai, A. Petruškevičiaus nuomone, reiškia, kad intymūs santykiai vyko abipusiu susitarimu.

Asociatyvi nuotrauka Foto: Vilniaus aps. VPK

„Niekam neįdomu, ar nukentėjusiųjų parodymai yra patikimi, nors jos vertėsi neteisėta veikla – akivaizdu, kad jos, pateisindamos savo neteisėtą veiklą Lietuvoje, yra suinteresuotos įvykius „pagrąžinti“, todėl ir teigia, jog mes joms grasinome, nors taip nebuvo“, – sakė vyras.

Jam antrino ir A. Bendoraitis: „Mes vykome pas prostitutes, naudojomės jų paslaugomis, visą informaciją, kur yra prostitutės, kiek kainuoja jų paslaugos, žinojo A. Petruškevičius.“

Ne kartą teistas vyras pažymėjo, kad nei vienai merginų negrasino, o pinigus iš prostitučių pagrobė A. Bendoraitis – iš vienos paėmė 200, iš kitos – apie 120 Eur.

Jis taip pat pabrėžė, kad į prostitučių nuomojamus butus pateko tik tuomet, kai jo draugas su merginomis susitarė dėl seksualinių paslaugų suteikimo.

„Mes sutikome su nurodyta paslaugų kaina, o į butus mus įsileido pačios merginos, o ne mes pas jas įsibrovėme, kaip bandoma pateikti“, – sakė jis.

Dėl išžaginimo ir seksualinio prievartavimo nuteisti marijampoliečiai buvo įsitikinę, kad dėl šių nusikaltimų jie turėjo būti išteisinti, o kaltinimai dėl plėšimo turėjo būti perkvalifikuoti į vagystę, nes merginų pinigus ir televizorių jie pavogė, o ne pagrobė įsibraudami į gyvenamąsias patalpas.

Merginų ašaros nesugraudino

Tuo metu nukentėjusiomis pripažintos ukrainietės tiek ikiteisminio tyrimo, tiek teisminio nagrinėjimo metu atskleidė visai kitokias aplinkybes apie A. Bendoraičio ir A. Petruškevičiaus įvykdytus nusikaltimus.

Pasakoja ukrainietė, pas kurią pirmąją į nuomojamą butą įsiveržė ir prieš ją prievartą panaujojo marijampoliečiai:

„Tą dieną į mano namus pirmiausiai atėjo A. Petruškevičius. Kaip klientas. Kad jis atvyks, gavau pranešimą iš dispečerio. A. Petruškevičius man pradėjo reikšti pretenzijas dėl išvaizdos, dėl ko aš jam pasiūliau išeiti. Kai ėjau atidaryti buto durų, kad šis išeitų, į namus įsiveržė A. Bendoraitis.

A. Petruškevičius iš karto iš manęs atėmė mobiliojo ryšio telefoną. Traukiausi atbula, o abu vyrai ėjo paskui ir manęs klausinėjo, kur yra pinigai. Kai atidaviau jiems dalį turėtų pinigų, A. Bendoraitis mane pakvietė į vonią, kur su manimi santykiavo... Aš labai verkiau, prašiau nieko man nedaryti... Vėliau A. Bendoraitis nuėjo į svetainę, kuri buvo išversta. A. Petruškevičius liepė gultis į lovą, aš paklusau, labai verkiau, sakiau, kad to nereikia daryti, tačiau A. Petruškevičius nusimovė kelnes... O tada priėjęs A. Bendoraitis liepė ir jį tenkinti. Oraliniu būdu. Paskui jis vėl mane... Kai viskas baigėsi, jie išėjo iš buto. Ir tik tada aš pasigedau 650 Eur iš „kasos“, apie 1 200 Eur, kurie priklausė mano „darbdaviui“, ir savo 1 300 Eur. Taip pat buvo paimtas mano mobiliojo ryšio telefonas ir 2 tūkst. Ukrainos grivinų. Buvo paimtas ir aikosas. A. Bendoraitis dar bandė nuimti apyrankę, tačiau nesugebėjo, ant dešinės rankos liko žymės.“

Pasakoja kita ukrainietė, į kurios nuomojamą butą A. Bendoraitis ir A. Petruškevičius įsiveržė praėjus penkioms dienoms po pirmojo nusikaltimo:

„Tą dieną į mano nuomojamą butą atėjo A. Bendoraitis ir A. Petruškevičius. Kaip klientai. Nors jie atėjo tuo pačiu metu, tačiau per durų akutę mačiau tik vieną asmenį. Pastebėjusi, jog jis su kažkuo kalbasi namo laiptinėje, parašiau jam žinutę, klausdama, ar jis vienas, kadangi laukiau tik vieno kliento, su kuriuo buvau susitarusi dėl vizito. Asmuo patikino, kad jis yra vienas. Tai buvo A. Petruškevičius. Atidariau jam duris, jis iš karto iš mano rankų pagriebė telefoną ir į butą įleido A. Bendoraitį. Šis mane pastūmė ją ant sofos, sudavė ranka delnu per veidą. Smūgis buvo stiprus, išsigandau, skaudėjo. A. Petruškevičius ir A. Bendoraitis iš manęs pradėjo reikalauti pinigų. Pasakiau, kad jų neturiu, bet tuomet jie pradėjo grasinti, kad jeigu nieko neduosiu, jie mane parduos į Turkiją. Kol A. Petruškevičius namuose ieškojo pinigų, A. Bendoraitis pradėjo su manimi lytiškai santykiauti. Tuo metu aš verkiau. Po to A. Bendoraitis pradėjo ieškoti pinigų. Paskui jis mane nuvedė į kitą bute esantį kambarį. Vėl užsigeidė lytinių santykių...

Jie tarpusavy kalbėjosi, kad namuose pinigų nėra, rado labai mažai, apie 200 eurų. Bet A. Petruškevičius visą laiką sakė, kad aš meluoju ir pinigų yra, liepė pasakyti, kur jie paslėpti, kitaip vis kartojo, kad mane parduos į vergovę. Tada pamačiau, kad kambaryje jau nėra didelio sidabrinio „Panasonic“ firmos televizoriaus... Paskui A. Bendoraitis išėjo iš buto, o A. Petruškevičius pasiliko, sakydamas, kad dabar jis su manimi turės lytinių santykių. Aš nesipriešinau – o ką tokiems pasipriešinsi... Jis su manimi santykiavo, neilgai, bet taip ir negalėjo pabaigti, pradėjo pykti, atsistojo ir apsirengė. Pas A. Petruškevičių liko mano telefonas, mačiau, kaip jį įsidėjo į savo kišenę, pasakė, kad jį atneš vėliau ir išėjo. Bet telefono man taip ir negražino.“

Vėliau nukentėjusiosios ukrainietės policijoje patikslino pinigų sumas, kurios buvo iš jų pagrobtos. Pirmoji apiplėšta prostitutė nurodė, kad – iš jos buvo pagrobti 3 tūkst. Eur, 1 500 ukrainietiškų grivinų (45 Eur), 290 Eur vertės mobiliojo ryšio telefonas „Samsung Galaxy A40“, 45 Eur vertės tabako kaitinimo įrenginys „IQOS“, 3 JAV doleriai. Bendra žala – 3 383 Eur.

Antroji nusikaltimo auka nurodė, kad iš jos buvo pagrobta 200 Eur, 1 500 rusiškų rublių (20 Eur), 300 ukrainietiškų grivinų (10 Eur), mobiliojo ryšio telefonas „Samsung Duos SM-A510F“ su dėklu, kurių bendra vertė 250 Eur, bute buvęs televizorius „Panasonic“ su pulteliu ir maršrutizatoriumi „TP-LINK, kurių bendra vertė 150 Eur, ir 50 Eur vertės 30 ml talpos kvepalų buteliuką „GUCCI Gullty Black. Bendra žala – 680 Eur.

Nesipriešindamos vykdė visus reikalavimus

Baudžiamąją bylą išnagrinėjęs teismas pabrėžė, kad nors atsakomybėn patraukti marijampoliečiai prašė nukentėjusiųjų parodymus vertinti kritiškai, tačiau teisėjai jų patikimumu ir objektyvumu neabejojo – merginos prieš jas įvykdytų nusikaltimų aplinkybes aiškino vienodai tiek tyrėjui, tiek ir ikiteisminio tyrimo teisėjui, jų parodymai buvo detalūs ir neprieštaringi.

„Be to, svarbu ir tai, kad nukentėjusiosios atpažino tiek A. Bendoraitį, tiek A. Petruškevičių iš nuotraukų, duomenų, jog juos nukentėjusiosios būtų pažinojusios ankščiau, nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje nėra, todėl, akivaizdu, kad jokio pagrindo apkalbėti nuteistuosius jos neturėjo, – pažymėjo apeliacinės instancijos teismas. – Juo labiau, jog apklausiant nukentėjusiąsias, jos, priešingai nei nuteistieji, buvo įspėtos dėl atsakomybės už melagingų parodymų davimą.“

Pasak teisėjų, pagrindo abejoti nukentėjusiųjų parodymais nesudaro ir A. Bendoraičio bei A. Petruškevičiaus akcentuojama aplinkybė, kad jos vertėsi prostitucija, kuri Lietuvoje yra draudžiama.

„Neabejotina, kad norėdamos nuslėpti savo nelegalią veiklą Lietuvoje, nukentėjusiosios nebūtų kreipusis į teisėsaugos institucijas dėl A. Bendoraičio ir A. Petruškevičiaus neteisėtų veiksmų jų atžvilgiu, tačiau jos abi į teisėsaugos institucijas kreipėsi iš karto, be to, nei viena nukentėjusiųjų, apklausiamos pas ikiteisminio tyrimo teisėją, neslėpė savo pragyvenimo Lietuvoje šaltinio, pripažino, jog vertėsi prostitucija, todėl teiginiai, jog savo neva melagingais parodymais nukentėjusiosios siekia „pagražinti“ tikrąsias komentuojamo įvykio aplinkybes, yra nelogiški“, – akcentavo teismas.

Byloje surinktus duomenis išanalizavę teisėjai taip pat atkreipė dėmesį, kad vienai nukentėjusiajai buvo nustatyta poodinė kraujosruva dešiniame dilbyje, tai galėjo būti padaryta tuo metu, kai A. Bendoraitis nuo merginos rankos bandė nuplėšti jos dėvėtą apyrankę.

„Abi nukentėjusiosios betarpiškai patvirtino, kad A. Petruškevičiui ir A. Bendoraičiui atvykus į jų namus, jiems pradėjus reikalauti pinigų, jos abi buvo išsigandusios, todėl nesipriešindamos vykdė visus nuteistųjų reikalavimus“, – teismo teigimu, būtent dėl to atsakomybėn patrauktiems marijampoliečiams nebuvo jokio reikalo naudoti fizinį smurtą nukentėjusiųjų pasipriešinimui įveikti.

Pasak teismo, šiam tikslui vyrai panaudojo grasinamojo bei bauginamojo pobūdžio veiksmus.

„Tačiau tai niekaip nepatvirtina nuteistųjų teiginių, jog lytiniai santykiai tarp jų ir nukentėjusiųjų vyko abipusiu sutarimu – bylos duomenimis neginčytinai nustatyta, kad abi nukentėjusiosios įvykio metu verkė, prašė nieko joms nedaryti, paleisti, tokiu savo elgesiu neabejotinai išreikšdamos savo nesutikimą lytiškai santykiauti, šis nesutikimas buvo išreikštas aiškiai ir nedviprasmiškai, todėl abejonių tuo, jog nuteistieji jį suprato, teisėjų kolegijai nekyla“, – pažymėjo teismas.

Be to, buvo atkreiptas dėmesys ir į tai, kad atsakomybėn patrauktų vyrų parodymai viso baudžiamojo proceso metu nebuvo nuoseklūs, prieštaravo tarpusavyje bei neatitiko kitų baudžiamojoje byloje surinktų įrodymų.

„Apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu A. Bendoraitis apskritai neigė buvęs įvykio vietose, aiškino, kad jo namuose rastus telefoną „Samsung“ ir televizorių „Panasonic“ jis įsigijo iš nepažįstamo asmens, šią savo poziciją apklausiamas teisiamojo posėdžio metu A. Bendoraitis pakeitė, nurodydamas, kad iš tiesų buvo jam inkriminuotų nusikalstamų veikų padarymo vietose, jam pareikštuose kaltinimuose nurodytu laiku su A. Petruškevičiumi, tačiau tvirtino, jog merginos su juo santykiavo abipusiu sutikimu, abu kartus už paslaugas jis joms sumokėjo ir abu kartus pagrobė iš jų namų apie 200 Eur vienu atveju ir 120 Eur kitu atveju, – pabrėžė teisėjų kolegija. – Papildomai A. Bendoraitis paaiškino, kad matė, kaip A. Petruškevičius iš vieno buto išsineša televizorių, kuris vėliau buvo rastas jo namuose.“

Teismo teigimu, tai A. Bendoraitis pareiškė, kai abi nukentėjusiosios jį atpažino, kaip jas išžaginusį, seksualiai prievartavusį ir apiplėšusį asmenį, be to, tuo metu tam tikri nukentėjusiųjų daiktai jau buvo rasti jo namuose, taip pat buvo ištirtos telefonų išklotinės ir nustatyta jo buvimo vieta nusikaltimų padarymo metu.

„Savo parodymus A. Bendoraitis iš esmės derino prie byloje surinktų duomenų visumos, visais įmanomais būdais siekdamas sušvelninti savo teisinę padėtį“, – nurodė teismas.

Panašiai elgėsi ir A. Petruškevičius, kuris ikiteisminio tyrimo metu aiškino, kad jokių daiktų neėmė, apie tai nieko nežino, su nukentėjusiomis tenkino lytinę aistrą abipusiu sutarimu už sutartą atlygį. Vėliau, kai pavogti daiktai buvo rasti pas A. Bendoraitį, jis poziciją pakeitė ir pažymėjo, kad matė, kaip draugas iš namų išsinešė televizorių, nors dar vėliau, jau bylą nagrinėjant teisme, A. Petruškevičius pripažino, kad būtent jis paėmė televizorių iš vienos nukentėjusiosios namų.

„Į nukentėjusiųjų butus abu kartus jie ėjo jau žinodami, kad plėšimo būdu iš moterų pagrobs jų turimą turtą, ką betarpiškai patvirtina jų veiksmai tik patekus į nukentėjusiųjų butus – reikalavo atiduoti pinigus, atėmė iš nukentėjusiųjų telefonus, kad šios negalėtų pasikviesti pagalbos“, – pažymėjo baudžiamąją bylą išnagrinėjęs teismas.