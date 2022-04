Pasišlykštėjimas, siaubas, sumišęs su pykčiu, bejėgiškumu ir kitomis aštriomis emocijomis – tai dabar, regis, išgyvena ne tik ukrainiečiai, bet ir likęs civilizuotas pasaulis, išvydęs vaizdus iš Irpinės, Bučos. Tokius vaizdus išties patartina žiūrėti tik stiprių nervų ir vyresniems, nei 18-os metų asmenims.

Po to, kai kontratakuojanti Ukrainos kariuomenė perėmė į šiaurę nuo Kyjivo esančių ir beveik mėnesį rusų karių okupacijos žiaurumus patyrusių teritorijų kontrolę emocijas valdyti vis sunkiau.

Karas Ukrainoje jau ir taip sukėlė įvairiausių reakcijų bangą – nuo susižavėjimo ukrainiečiais, visokeriopos paramos jiems iki atsargaus optimizmas, susijusio su Ukrainos kontratakomis.

Niekur nedingo ir nerimas dėl tolesnių Rusijos bandymų užgrobti kuo daugiau teritorijų Rytų Ukrainoje, kur į Donbaso frontą dabar rusai, regis, meta visus savo pajėgumus. Vis dėlto Bučos siaubas, regis, įstrigo ilgam.

Neišnyksta ir kirbanti mintis, kurią nesyk kartojo ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, kad po jo šalies ateis Lietuvos, Latvijos ir Estijos eilė – tai šios valstybės esą taps kitu Rusijos taikiniu, jeigu Ukraina žlugs. Ji dar nežlugo – priešininkų nuvertinta ir paniekinta Ukraina ne tik sudavė skaudžių smūgių Rusijos pajėgoms, bet ir labiau nei bet kada suvienijo valstybę, kurios egzistavimu viešai abejojo Vladimiras Putinas.

Bet Ukraina dar nelaimėjo, karas dar nesibaigė: operacinės pauzės, žaizdų išsilaižymas ir pajėgų telkimas prieš dar vieną puolimo bangą tėra vienas ryškiai matomas akcentas, kurio ėmėsi Rusija.

Kitas akcentas kelia daugiau nerimo dėl pasirinktos, galimai negrįžtamos Rusijos krypties: agresyvi, savo rėmėjus po Z raide telkianti šalis net ir giliai įklimpusi, patyrusi katastrofiškų nuostolių, regis, ketina toliau kariauti nepaisydama nieko.

Net ir dalis iš Rusijos sprunkančių piliečių ar užsienyje jau dešimtmečius gyvenančių rusų ne tik palaiko tai, ką daro Vladimiras Putinas, bet ir pučiasi: „mes jums dar parodysim“. Tokie, ir iš Kremliaus kontroliuojamų TV srūvantys grasinimai Europai, ypač Rusijos kaimynėms – ne atsitiktinumas.

„Z“ simbolio rėmėjų netrūksta

Tai, kad iš pradžių Rusijos agresija prieš Ukrainą pasireiškė miestų apšaudymais ir bombardavimais, o vėliau pasirodė plėšikaujantys rusų kariai, o tik jiems pasitraukus iš Bučos ir kitų okupuotų teritorijų, pagaliau, regis, kaip reikiant sukrėtė pasaulį. Bet tokių baisių vaizdų gali būti ir daugiau.

Lietuvos kariuomenės vadas generolas Valdemaras Rupšys tikino, kad Rusijos pajėgų elgesys Bučoje jam yra sunkiai suvokiamas, bet pernelyg nestebina.

„Bet kalbant apie Rusijos karių elgesių, man tai nieko naujo ir nieko stebinančio. Jeigu pasižiūrėtume istoriškai, kaip jie elgiasi okupuotuose kraštuose... Imkime kad ir Rytų Prūsiją, mes tą nutylime, bet per 4 mėnesius, net pokario 3 mėnesius praktiškai registruota per 1,4 milijono išžaginimų arba moterų savižudybių apie 200 tūkstančių po jų išniekinimo. Tai nieko nestebina, kaip jie ten elgiasi“, – sakė Lietuvos kariuomenės vadas.

Vis dėlto dar baisiau yra tai, kad net ir Bučos skerdynės, regis, nedaro didelio įspūdžio Kremliaus režimo rėmėjams tiek pačioje Rusijoje, tiek už jos ribų, pastarosiomis dienomis kalbama vis garsiau.

Pavyzdžiui, Rusijai istoriškai ištikima Serbija nuo pirmųjų karo neakivaizdžiai palaiko Kremlių – rusų veiksmus remiančios demonstracijos Serbijos gatvėse yra aiškus to ženklas. Ne toks akivaizdus palaikymas Rusijai yra iš pergalę rinkimuose švenčiančio Vengrijos premjero – su V. Putinu besibičiuliaujantis Viktoras Orbanas ir jo partija užsitikrino eilinę daugumą parlamente.

Vokietijoje, kur nepaisant Z raidės prilyginimo nacistiniams simboliams toliau toleruojamos vietos rusakalbių ir Kremliaus rėmėjų palaikymo akcijos, ir taip netrūksta dėl prieštaringos šalies pozicijos Rusijos atžvilgiu: dešimtmečius Kremlių rėmęs, toleravęs, net ir agresijos prieš Ukrainą atveju ukrainiečiams ginklus teikęs Berlynas užsitraukia ukrainiečių nemalonę dėl atsisakymo tiekti reikšmingesnę ginkluotę.

Istorijos apie įžūliai besielgiančius Rusijos piliečius skamba iš įvairų pasaulio kampelių – netgi Jungtinėse Tautose Rusija ciniškai pareikalavo surengti Saugumo Tarybos posėdį, kuriame Kremlius jau pasiruošęs pristatyti tariamus kaltuosius dėl skerdynių Būčoje – „ukrainiečių nacionalistus“.

Bet ir Lietuvos pašonėje, kaimyninėje Kaliningrado srityje pastebimos provokacijos. Apie tokias Delfi TV laidoje „Kaip pas žmones“, kuri buvo filmuojama prie pats Rusijos slenksčio, Pagėgių savivaldybėje, kalbėjo jos meras Vaidas Bendaravičius.

„Anoje pusėje tikrai matosi judėjimas, važinėja karinės transporto priemonės. Gyventojai patys sako, kad toks judėjimas yra suaktyvėjęs. Rusai ir ant naujo tilto per Nemuną buvo atvarę transporto priemonę su „Z“ raide ir paliko savo pusėje pusei dienos stovėti. Tai vis tiek yra provokacija“, – tvirtino V. Bendaravičius.

Dar prieš kelias savaites įregistravus pataisas, kuriomis siekiama Rusijos karinių pajėgų invazijos simbolį „Z“ prilyginti nacistiniam ir komunistiniam simboliui, ekspertai atsargiai įvertino tokį siūlymą, kaip sudėtingai įgyvendinamą.

Tačiau vien tai, kad ir pačioje Rusijoje, o ir Europoje netrūksta „Z“ gerbėjų, nevengiančių demonstruoti savo paniekos Vakarams bei rodančių paramą tam, ką daro Kremliaus režimas, regis, turėtų versti sunerimti: jei tokią kryptį pasirinkusi Rusija, nepaisant viso civilizuoto pasaulio pasmerkimo, sankcijų ir nesėkmių kare toliau demonstruoja agresyvias nuotaikas, ko iš tokios šalies galima tikėtis? Juo labiau, kad įtarimų dėl neramumų kurstymų jau pernai būta ir Lietuvoje.

Yra planas, pajėgumai ir šiek tiek laiko

Būtent žodžiai „o kas jeigu?“ ir „Rusijos agresija“ pastaruoju metu neatsitiktinai neišnyksta ir Lietuvoje: klausiama, komentuojama. NATO nuolat dalija patikinimus, kad bet kokia agresija iššauktų deramą atsaką – Lietuva būtų ginama. Atitinkamos pamokos iš karo Ukrainoje, pasak Lietuvos kariuomenės vado, jau taip pat analizuojamos, o galiausiai bus ir išmoktos.

Ypač akcentuojamas vadinamojo Suvalkų koridoriaus klausimas, pasak. Gen. V. Rupšio, tiek Lietuvoje, tiek visoje NATO susilaukia deramo dėmesio.

„Tai nėra naujiena Lietuvai, Baltijos šalims, Lenkijai ar bendrai NATO. Tai pagrindinis dėmesys. Negaliu atskleisti gynybos planų, bet vertiname pagal grėsmių analizę, indikatorius.

Aišku, po to, ką matome Ukrainoje ir identifikuojame pamokas, bus ir kitų ir kitokių išvadų bei sprendimų, bet mes esame pasiruošę ginti Suvalkų koridorių, yra aiškus planas, kaip veiktume“, – teigė kariuomenės vadas. Tai, kad yra planas dėl fortifikacinių įrengimų, kaip būtų išdėstyti manevro vienetai, kaip būtų sutelkta ugnies paramos, oro gynybos pajėgumai, regis, turėtų nuraminti.

Dar daugiau, tai, kad Rusija įstrigo Ukrainoje, Lietuvai ir kitoms Baltijos šalims tam tikra prasme, bent jau žiūrint šaltai, yra naudinga: rusai ten priversti stiprinti savo pajėgas, o tai reiškia, kad ir iš šalia Lietuvos esančių pajėgumų perkeliami kovingiausi daliniai bei patyrę kariai. Jie taip pat patiria nuostolių.

