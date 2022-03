Lenkų partijos nuomonės dėl Georgijaus juostelės išsiskyrė: Tomaševskis teigia, kad pateikiama iškraipyta informacija

Seimas ketvirtadienį be didesnių prieštaravimų ėmėsi svarstyti du Administracinių nusižengimų kodekso pakeitimų projektus, kuriais siekiama uždrausti autoritarinių režimų simbolius.

O tarp tokių ne tik Rusijos pradėto brutalaus karo Ukrainoje simboliais tapusios raidės „Z“ ir „V“, bet ir Georgijaus juostelė kurią uždrausti bandyta dar praėjusio Seimo kadencijoje.

Ir nors ketvirtadienį pateikiant įstatymo projektus Seime neatsirado prieštaraujančių dėl Kremliaus šovinistinės politikos simboliu paverstos Georgijaus juostelės draudimo, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) pirmininkas Valdemaras Tomaševskis lieka ištikimas savo ankstesniems įsitikinimams. Jo teigimu, šio simbolio uždraudimas „būtų grįžimas į bolševikų laikus“, mat, jo supratimu, pati juostelė iš tikrųjų reiškia didvyrišką kovą prieš tikrąjį blogį – fašizmą.

Dar 2018 m. opozicijoje buvusiems konservatoriams pasiūlius uždrausti masiniuose renginiuose naudoti Georgijaus juosteles, V. Tomaševskis prakalbo apie politinių oponentų analfabetizmą.

„Jie (konservatoriai – ELTA) nežino, kas yra Georgijaus juostelė. Jie bando uždrausti šventojo simbolį“, – 2018 m. gegužę sakė V. Tomaševskis, pažymėdamas, kad Lietuvos visuomenė nesupranta „pozityvios“ šio simbolio prasmės.

„Žiniasklaidos atstovai, aš manau, kad ir visuomenė, neturi šios informacijos, kad šventojo Jurgio juostelė yra pozityvus simbolis. Šventojo simbolis negali būti negatyvus“, – sakė V. Tomaševskis.

Panašiai europarlamentaras samprotauja ir šiandien. Tiesa, šį kartą savo mintis politikas buvo linkęs reikšti tik raštu, kad būtų tinkamai suprastas, o jo argumentai – neiškraipyti.

Eltai perduotame komentare LLRA-KŠS pažymėjo, kad, jo supratimu, Georgijaus juosta iš tikrųjų yra „kovos prieš vokiečių fašizmą“, o ne Rusijos šovinizmo simbolis. Be to, tarsi stengdamasis sustiprinti savo argumentus politikas teigė, kad šią juostelę buvo įsisegę ir pasaulio lyderiai. Tiesa, V. Tomaševskio įvardinti atvejai mažų mažiausiai kelia klausimų.

„Verta priminti kad Georgijaus juosta – tai riteriškumo ir kovos su blogiu globėjo – Šventojo Jurgio – simbolis. Ikonografijoje šis šventasis tradiciškai vaizduojamas kaip riteris, kovojantis su slibinu, kuris simbolizuoja blogį. Lenino bolševikams atėjus į valdžią 1918 m. šis simbolis buvo uždraustas iki pat 1942-ųjų. Stalinas, bijojęs pralaimėti karą ir jautęs didelį pavojų, sugrąžino šį ženklą, taip pat paleido iš tremties dvasininkus ir dalį disidentų.

Šiandien tai visų pirma – pergalės prieš vokiečių fašizmą simbolis ir taip jis turi būti vertinamas, nes šventasis Jurgis simbolizuoja kovą su totaliniu blogiu. Šią juostelę nešiojo, tarp kitko, popiežius Pranciškus, Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu ir kiti pasaulio lyderiai. Antras šventojo simbolio draudimas būtų grįžimas į bolševikų laikus, kada buvo persekiojama, tarp kitko, krikščioniška simbolika“, – Eltai perduotame komentare teigė V. Tomaševskis.

V. Tomaševskio argumentai kelia klausimų: popiežiui juostelę įsegė Rusijos komunistų partijos narys

Tačiau V. Tomaševskio pasirinkti argumentai, teisinantys Georgijaus juostos naudojimą, kelia klausimų. Pirmiausiai LLRA-KŠS vadovaujantis politikas nėra visiškai teisus sakydamas, kad popiežius Pranciškus nešiojo šią juostelę. Iš tikrųjų šią juostelę pontifikui 2016 m. įteikė Rusijos komunistų partijos narys Pavelas Dorochinas, prie kurio popiežius vienos audiencijos metu stabtelėjo vos minutei. Ir tos minutės užteko, kad būtų padarytos nuotraukos, kuriose popiežius jau įsisegęs Georgijaus juostelę. Tokios nuotraukos bematant pasaulyje sukėlė diskusijų audrą. Pasiaiškino ir Vatikanas. Kaip tuomet teigė Šventojo sosto spaudos centras, sukontroliuoti visų dalyvių veiksmus bei ketinimus per popiežiaus audiencijas neįmanoma. Be to, tvirtinta, kad ir pats popiežius negalėjo žinoti šios juostelės reikšmės. Kitaip tariant, V. Tomaševskis mažų mažiausiai „pagražina“, kad jo ginamą simbolį – tapusį Rusijos režimo agresijos atributu – nešiojo katalikų pasauliui svarbus moralinis lyderis.

Tuo tarpu buvęs Izraelio premjeras B. Netanyahu 2018 m. gegužės 9-ąją Rusijoje dalyvaudamas pergalės Antrajame pasauliniame kare minėjime, iš tikrųjų buvo įsisegęs Georgijaus juostelę. Ir dėl to, kad segėjo Rusijos imperializmo simboliu tapusią juostelę, jis susilaukė nemažai kritikos. Be to, B. Netanyahu kritikos teko ir dėl to, kad po Rusijos agresijos Ukrainoje 2014 m., Izraelis laikėsi pakankamai švelnios pozicijos Kremliaus atžvilgiu.

Iš esmės apie panašią ir klausimų keliančią Izraelio laikyseną Kremliaus atžvilgiu galima kalbėti ir šiandien – Kremliui šluojant nuo žemės paviršiaus Ukrainos miestus. Nuo vasario 24 d., kai Rusija įsiveržė į Ukrainą, dabartinis Izraelio ministras pirmininkas Naftalis Bennettas stengiasi diplomatiškai laviruoti tarp šių dviejų valstybių. Dėl to Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis net viešai paragino Izraelį atsisakyti pastangų išlaikyti neutralumą Rusijos invazijos fone. Kaip teigė Ukrainos lyderis, atėjo laikas žydų valstybei tvirtai paremti jo šalį ir pasekti Vakarų sąjungininkių pavyzdžiu – imtis sankcijų prieš Rusiją bei tiekti Ukrainai ginklus.

R. Tamašunienė siūlymą dėl simbolių draudimo palaikė, tačiau V. Tomaševskio nuomonės nekomentuoja

Panašu, kad V. Tomaševskio pozicija pastaruoju metu nebėra identiška laikysenai, kurią užėmė jo partijai Seime atstovaujantys parlamentarai. Nuomonės nebėra tapačios bent jau su LLRA-KŠS nare Rita Tamašuniene. Pastaroji ketvirtadienį balsuodama pritarė vienam iš dviejų Seimą pasiekusiam projektui, siūlančiam drausti dvispalvę juodai oranžinę Georgijaus juostą bei „Z“ ir „V“ raides.

„Mes po pateikimo pritarėme kaip platesniam klausimui, kuris apima platesnį vertinimą. Nes prieš tai buvo teiktas projektas – labai siauras. Suprantame, kad karo simboliai agresorių rankose tampa tais simboliais, kurie sukelia žmonėms emocijas“, – Eltai sakė R. Tamašunienė.

Visgi politikė susilaikė nuo komentarų LLRA-KŠS pirmininko išsakytos pozicijos atžvilgiu.