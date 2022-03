Prezidentūra: Lietuva turi ilgiausią sieną su priešiškomis valstybėmis

Lietuva šiuo metu turi ilgiausią sieną su priešiškomis valstybėmis visame NATO aljanse, todėl, akcentuoja prezidento vyriausiasis patarėjas Kęstutis Budrys, šalyje esančios sąjungininkų karinės pajėgos nėra pakankamos.

„Tai, ką mes turime, yra nepakankama, mūsų saugumo situacija yra iš esmės pasikeitusi dėl pasikeitusios Baltarusijos – dėl to, kad ten yra Rusijos pajėgos. Lietuva šiuo metu turi ilgiausią NATO sausumos sieną su priešiškomis valstybėmis. Tą reikia įsisąmoninti. Tai yra ilgesnė siena nei turi Turkija su Sirija. Tai daugiau nei 900 kilometrų“, – LRT radijui sakė prezidento Gitano Nausėdos patarėjas.

„Dėl to pajėgos Lietuvoje turi būti didesnės. Ir tas batalionas, kurį mes šiuo metu turime – žinoma, kad yra ir kitos pajėgos, priešlėktuvinės gynybos elementai – tai yra nepakankama. Dėl to mes intensyviai dirbame, kad šiame ruože iki NATO viršūnių susitikimo Madride, kuris įvyks birželio mėnesį, turėtume paruoštus sprendimus“, – sakė K. Budrys.

Patarėjas taip pat pažymėjo, kad Lietuvai reikalingos tokios karinės pajėgos, kurios galėtų be pastiprinimo sulaikyti valstybės sieną kirtusį priešą.

„Mes norėtume tokių pajėgų, kurios Lietuvos teritorijoje būtų iki kam nors prasidedant ir būtų visiškai pakankamos be pastiprinimo sulaikyti priešą. Tai reiškia, kad jei yra pažeidžiama mūsų teritorija, mūsų siena, mes jį stabdome ugnimi, ginklu – tiek, kiek reikia, visomis priemonėmis, kurias mes turime. Šiuo metu tokių pajėgų Lietuvoje nėra“, – sakė jis, pažymėdamas, kad šiuo atveju kalba veikiausiai eina apie brigados dydžio karinį vienetą.

„Kas būtų pakankama... Žinoma, aš galėčiau įvardinti diviziją, bet turbūt tai yra nerealu. Mes turėtume būti realistai ir mes kalbame apie brigados dydžio vienetą ir tam mes ruošiame savo infrastruktūrą ir mes darome viską, kad taip atsitiktų“, – apibendrino jis.