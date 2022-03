Karas Ukrainoje: Rusijos kariai šimtais atsisako paklusti vadams, vėl buvo bandoma nužudyti Zelenskį

Nors rusai stumiasi pirmyn Ukrainos rytuose, kitur – įstrigę. Amerikos pareigūnai sako, kad priešo kariai iš esmės yra ten pat, kur buvo prieš savaitę. Ukrainos kariškiai ir saugumo tarnybos džiaugiasi ir dar viena sėkminga operacija – tvirtina sulaikę diversantų grupę, kurios tikslas buvo nužudyti prezidentą Volodymyrą Zelenskį.

Ukrainos sostinėje kartais girdėti garsūs sprogimai, ir šūviai, Kyjivui iki trečiadienio gyvenus komendanto valandos sąlygomis.

Ukrainos sostinės tokias griežtas sąlygas įveda bandydama išgaudyti rusų diversantus, taip pavyko sulaikyti ir aukšto rango rusų žvalgybos karininką, su grupe diversantų, kurie bandė persirengti Ukrainos kariais ir teritorinės gynybos kovotojais.

Ukrainos saugumiečių teigimu, rusų karininkas buvo net su Ukrainos kariuomenės apatinėmis kelnaitėmis ir kojinėmis. Vienas iš šios grupės tikslų galėjo būti ir Ukrainos prezidento V. Zelenskio nužudymas.

Didžiausios kautynės pastarosiomis dienomis virė Juodosios jūros mieste Mykolajive, kuris yra į šiaurę nuo Chersono. Ten toliau žūsta civiliai.

Ukrainos valstybinė pagalbos tarnyba praneša, kad rusams apšaudant degalinę Mykolajive, žuvo trys vyrai, viena moteris sužeista.

Rusijos pajėgos apšaudė vaikų ligoninę Severodonecke, dėl to užsidegė jos stogas.

Charkivo srityje rusų tankas apšaudė automobilį, kuriame buvo šeima su dviem vaikais, šeima šaukė, kad jie civiliai, mojavo balta vėliava. Tačiau veltui, žuvo tėvai ir devynerių metų mergaitė, sužeistas 17 metų vaikinas.

Skelbiama, kad kai kurie Ukrainos miestai teturi maisto atsargų 3 ar 4 dienoms.

Ukrainos parlamento duomenimis, netoli Černobylio atominės elektrinės kilo keli miško gaisrai. Teigiama, kad jie greičiausiai kilo dėl artilerijos apšaudymų, arba padegimų. Tai kelia nerimą, kad radiacijos dūmai gali išplisti.

Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas skelbia, kad Kyjivo srityje esantis Makarovas išlaisvintas nuo Rusijos pajėgų.

„Manau, kad rusai priblokšti, jie nusivylę, kad jiems nepavyko pasiekti daugelio savo tikslų. Ir kad jie iš esmės vis dar yra sustingę prie Kyjivo, Charkivo, Černihivo, ir daugybės kitų vietų. Jie tuo metu stiprina tai, ką mes Pentagone vadiname tolimojo nuotolio atakomis, bombardavimu iš toli.

Mums nesvarbu, ar tai būtų sparnuotosios raketos, balistinės raketos, artilerijos ugnis. Jie į šiuos miestus siunčia siaubingą įrangą, kad priverstų juos pasiduoti. Ir per paskutines kelias dienas tokie veiksmai suaktyvėjo“, – kalbėjo Pentagono atstovas John Kirby.

Ukrainos prezidento atstovybės Krymo autonominėje respublikoje spaudos tarnyba pranešė, kad okupacinė administracija iš Ukrainos piliečių, besislapstančių nuo karo Rusijos okupuotame Kryme, atima ukrainietiškus pasus.

Vietoje oficialių dokumentų žmonės išduodamas pažymėjimas dėl laikino prieglobsčio suteikimo Rusijos teritorijoje, kuris neturi jokios teisinės galios.

Ukrainos kariuomenė savo ataskaitoje skelbia, kad Sumų regione maždaug 300 Rusijos karių atsisakė paklusti vadų įsakymams. Tada jie, anot ukrainiečių, sėdę į 70 transporto priemonių, paliko operacijos rajoną.

Ukrainiečiai dažnai praneša apie kariauti atsisakančius rusų karius. Tiesa, ankstesniuose pranešimuose atsisakančių karių skaičiai būdavo kur kas mažesni.

Perimtuose rusų telefoniniuose pokalbiuose dažnai galima išgirsti, kad siekiant užkamšyti praretėjusias fronto skyles, kariauti atvežami vos 18 metų sulaukę vaikinai. Jie, anot patyrusių karių, labai dažnai pabėga per pirmąjį susišaudymą.

Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas skelbia, kad okupantams sparčiai senka atsargos – maisto ir šaudmenų užteks vos 3 dienoms.

O Ukrainos prezidentas V. Zelenskis pakomentavo galimas derybas su V. Putinu. Jis pripažįsta, kad formalus V. Putino karo pretekstas ir jo užkariavimo tikslas – visa rusakalbė rytų Ukraina.

„Manau, kad tai yra labai sudėtinga istorija visiems, ir Krymui, ir Donbasui. Bus nelengva visiems. Ir kad ten pavyktų rasti išeitį, reikia žengti pirmą žingsnį, apie kurį kalbėjau – saugumo garantijos ir karo užbaigimas. Ir reikia susitarti, kad tik po to išspręsime laikiną okupuotų teritorijų klausimą. Per patį pirmą susitikimą su Rusijos prezidentu esu pasirengęs kelti šiuos klausimus. Nes jie mums labai aktualūs dėl okupuotų teritorijų. Bet esu tikras, kad sprendimai nebus priimti per tokį susitikimą“, – sakė Ukrainos vadovas.

Jis teigė, kad visi galima susitarimų su Rusija kompromisai bus pateikti referendumui.

Maskva pareiškė, kad derybos su Kijevu, kuriomis siekiama užbaigti Rusijos karą Ukrianoje būtų aktyvesnės ir turiningesnės.

Savo ruožtu, Izraelio ministro pirmininko biuras pranešė, kad premjeras yra pasirengęs atvykti į Kijevą tarpininkauti Ukrainos ir Rusijos derybose.

