Pamačiusius realybę stebina kraugeriška Putino taktika Ukrainoje: Kadyrovo pajėgos ir samdiniai turi specialią misiją

Per karą Ukrainoje sparčiai senkant aukštų technologijų reikalaujančios karinės įrangos resursams, Rusija dairosi į Kiniją. Vis dėl to eksperto vertinimu, ši šalis, jei ir pagelbės, tai nebent maistu ir panašiais dalykais.

Pagal Ukrainos kariuomenės pateikiamus duomenis, bendri Rusijos okupantų koviniai nuostoliai Ukrainoje nuo vasario 24 iki kovo 15 dienos apytiksliai tokie: neteko kareivių ir karininkų – daugiau nei 13 500 žmonių; tankų – 404 vnt.; pėstininkų kovos mašinų – 1279 vnt.; artilerijos sistemų – 150 vnt.; salvinės ugnies sistemų – 64 vnt.; priešlėktuvinės sistemos – 36 vnt.; karinių lėktuvų – 81 vnt.; sraigtasparnių – 95 vnt.; transporto priemonių – 640 vnt.; laivų ir katerių – 3 vnt.; benzinvežių- 60; bepiločių operatyvinio -taktinio lygio – 9.

Atsargos karys, saugumo ekspertas Aurimas Navys „Delfi TV“ laidoje „Delfi tema“ aiškino, kad remtis tik Ukrainos pateikiama informacija yra ne visai protinga.

„Vyksta informacinis, psichologinis karas, ir žinoma, kad skelbiama informacija iš abiejų pusių, ypač iš Rusijos pusės, yra klaidinga. O iš Ukrainos pusės matyt turėtume turėti galvoje, kad ji skirta ir pakelti karių, kurie gina Ukrainą, moralę“, – teigė A. Navys.

Tačiau, pasak eksperto, akivaizdu, kad Rusijos aukštų technologijų reikalaujanti karinė įranga (jis kalbėjo apie sparnuotąsias raketas, apie itin tikslius smūgius galinčią padaryti karinę techniką, vadinamuosius valdomus aviacinius sprogmenis, apie balistines raketas), šie Rusijos resursai, sprendžiant iš smūgių, kas matoma faktiškai, greičiausiai artėja prie pabaigos.

„Tas rezervas, kurį turėjo sukaupusi Rusija, artimiausiu metu matyt nebebus naudojamas“, – sakė A. Navys.

Tačiau, pasak jo, nereikia suklysti, kitų ginklų Rusija tikrai turi daug, kaip ir galimybių mobilizuoti savo rezervą.

„Ką mes matome ir iš pranešimų toje pačioje Rusijoje, kad šiuo metu tolimuosiuose Rytuose, Sibiro dalyje, vyksta mobilizacija. Tai kaip matome, kad Rusija išnaudoja tą pačią kortą, ką daro Ukraina, tai yra kviečia savanorius. Savanorių motyvacija kariauti matyt bus abejotina.

Bet vis dėlto Rusija yra didžiulė valstybė, tai yra 140-150 mln. gyventojų. Ir, jeigu tie pranešimai, kuriuos kol kas turime iš vietinių gyventojų, kad Rusija lyg pereina prie ekonomikos karo stovio gamybos, yra tiesa, ji gali mobilizuoti tikrai labai daug resursų. Ir šaudmenys, automatiniai ginklai, paprasti ginklai, kurie nereikalauja sudėtingų technologijų, Rusijoje jau turbūt gaminami pilnu tempu“, – kalbėjo A. Navys.

Klausimas dėl Kinijos

Sprendžiant aukštųjų technologijų reikalaujančių ginklų klausimą, akys sukasi į Kiniją, ar ji galėtų paremti.

„Manyčiau, atsargiai prognozuodamas, kad Kinija nedarys to. Vienintelis galimas kelias, kuo Kinija galėtų paremti, tai, ko Rusija prašo, tai yra maistu ir kitais dalykais. Tai, kas rodo, kad Rusijos ginkluotosiose pajėgose yra tikrai labai prasta situacija“, – sakė A. Navys.

Paprastesni ginklai kaip tarkime nevaldomi sprogmenys, Kalašnikovo automatai yra gaminami ir pačioje Rusijoje.

„Deja, tie ginklai yra lygiai tiek pat pavojingi, baisūs, griaunantys ir sukeliantys katastrofą Ukrainos žemėje“, – sakė A. Navys.

Naudoja prastai parengtą kontingentą

Kalbant apie į karą Ukrainoje mestą personalą, ekspertas susidarė vaizdą, kad rusų pusė naudoja nemotyvuotą šauktinių ir prastai parengtų karių kontingentą.

„Bet taip pat matome vaizdų, kad ten, kurie jie užima ir įsitvirtina, iš paskos eina gerai paruošti Rusijos kariai profesionalai. Jų yra sąlyginai nedaug. Manytume, kad yra apie 30-40 tūkst. paruoštų profesionalų.

Su jais kaunasi ukrainiečių pajėgos, vykdydamos taip vadinamus veiksmus užnugaryje. Tai yra naikindamos tiek gyvąją jėgą, tiek techniką. Pavyzdžiui, antradienio ryte Mariupiolyje buvo sunaikintas Rusijos okupantų specialiųjų operacijos pajėgų karių įsitvirtinimas miesto pakraštyje“, – teigė A. Navys.

Tačiau apskritai, pasak jo, Rusija naudoja labai primityvią taktiką – užversti mase.

„Tie gyvieji nuostoliai, kurie skelbiami Ukrainos pusės, matyt yra realūs, ir tai iš tiesų yra katastrofa Rusijos pajėgų pusėje, nes tą personalą reikia kažkaip atstatyti. O profesionalių karių matyt dar priešakinėse linijose Rusijos generolai naudoti nenori, nes, jeigu jie bus sunaikinti, tai iš esmės reikš visišką katastrofą Rusijos pajėgose. Tada turbūt matytume visiškai kitą vaizdą, bėgančias iš Ukrainos pajėgas“, – sakė A. Navys.

Kadyrovo pajėgos ir samdiniai

Įdomus klausimas, kokias užduotis kare vykdo samdinių ir R. Kadyrovo pajėgos.

„Ligos (anksčiau buvę „Wagner“) kariams matyt yra pavesta užduotis bauginti civilius, naikinti ir griauti jų infrastruktūrą. Iš kitos pusės jiems matyt yra pavesta infiltruotis diversinėmis grupėmis į Kijevą, ir, kiek įmanoma, labiau ten padaryti žalos“, – aiškino A. Navys.

R. Kadyrovo čečėnų daliniai, eksperto teigimu, labai smarkiai nukentėjo nuo pirmų smūgių. Pasak jo, galima tik spėti, ar kažkas iš rusų pusės perdavė koordinates, ar nepaprastai gerai suveikė ukrainiečių žvalgyba.

„Jeigu galima tikėti tuo, kas yra sakoma, Kadyrovo kariai yra naudojami, kaip 1939 metais arba Antro pasaulinio karo metais buvo naudojama NKVD. Tai yra jie veikia teritorijose, kurios jau yra užgrobtos, ir neleidžia atsitraukti priekinėse linijose esantiems prastos motyvacijos okupanto kariams, kurie arba norėtų bėgti atgal, arba pasiduoti“, – sakė A. Navys.

Siekia prispausti Zelenskį

Seimo vicepirmininkas Paulius Saudargas atkreipė dėmesį į keistą Rusijos pajėgų taktiką bombarduoti nekarinius objektus.

„Čia akivaizdu, kad Putinas nelaimės komunikacijos tokiais žingsniais. Pasaulio retorika, Vakarų požiūris griežtėja dėl to, kad žūsta civiliai. Pateisinti to neįmanoma, nes tai yra karo nusikaltimas. Karine prasme, bombarduodamas daugiabučius, ligonines, vaikų darželius ir gimdymo namus, tu fronto nepastumsi, ukrainiečių karinėms pajėgoms smūgio nesuduosi. Tai kokia yra to logika?“, – kėlė klausimą P. Saudargas.

Jo nuomone, tuo siekiama ne tik bauginti ukrainiečius, kad jie masiškai išvažiuotų, prasidėtų neramumai šalyje, bet tai yra spaudimas deryboms.

„Taip V. Zelenskis yra ir bus toliau spaudžiamas priimti kokias nors sąlygas. Todėl labai apgailestauju, bet man atrodo, kad šita taktika ir bus toliau“, – teigė P. Saudargas.

Kalbėdamas apie tai, ko galėtų pasiekti V. Putinas, jis atkreipė dėmesį, kad Ukrainos Pietuose koridorius tarp Krymo ir Donbaso jau yra beveik įvykęs.

„Visi prognozavo, kad toks gali būti V. Putino tikslas, ir jis tą beveik turi. Ant derybų stalo gali dėti šitą kozirį, nes jo pajėgos ten jau yra. Išskyrus Mariupolį, ir aš linkiu jam atsilaikyti. Bet iš esmės pakrantėje Ukraina yra atkirsta nuo Azovo jūros. Gali būti, kad tokį kozirį jis norės išsinešti bent jau šitame etape. Žinoma, tikslas yra užimti Kijevą, bet čia sutelktas visas Ukrainos pajėgų dėmesys, ir tai padaryti labai sudėtinga“, – sakė P. Saudargas.

Neatmeta branduolinio incidento tikimybės

Parlamentaras šiame kare neatmestų ir branduolinio incidento tikimybės.

„Branduolinio ginklo panaudojimas tai jau yra visiškai kitas karo lygis. Dabar to nesvarstykime. Manau, kad tai daugiau taikoma Vakarams įbauginti ir atgrasyti. (…) Manau, kad būtent branduolinio ar tiesiog radioaktyvaus incidento tikimybė yra didesnė negu tarkime cheminio ginklo panaudojimo (…).

Bet kokio lygio branduolinio incidento įvykis, ar tai būtų susijęs su atominėmis elektrinėmis, ar su kažkokiu atliekų gabenimu ir kažkokiu nuotėkiu, kur Kremlius gali bandyti suversti, kad tai yra ukrainiečių kaltė, iš karto ant ausų pastatytų visą Europą. (…) O sąnaudos tokiai provokacijai gali būti labai menkos“, – sakė P. Saudargas.

Šalis ruošiasi partizaniniam karui

Ukrainoje Kovo 11-ąją lankęsis parlamentaras teigė, kad ši šalis, ruošdamasi šitai invazijai, iš karto ruošėsi ir partizaniniam karui.

„Yra net specialus įstatymas, kad už partizaninio karo organizavimą yra atsakingos specialiųjų operacijų pajėgos (SOP). SOP turėtų koordinuoti partizaninį pasipriešinimą.

Mums kalbantis su ukrainiečiais jie tą ir teigė, kad dabar ten jau teritorijos okupuotos, prasidėjo represijos, matome valdžios atstovų dingimą, suėmimą, jau įsijungė NKVD metodai, tada turėtų įsijungti partizaninis pasipriešinimas, kad trukdytų rusų įsitvirtinusioms pajėgoms daryti savo darbus“, – sakė P. Saudargas.

Atsargos kario A. Navio manymu, ukrainiečiams dar anksti kalbėti apie partizaninius veiksmus.

„Yra reguliari kariuomenė, kuri puikiai ginasi, yra teritoriniai vienetai, kurie ne tik ginasi, bet vietomis pereina į kontrpuolimą. Visa apimantis partizaninis karas yra paskutinė priemonė prieš akis. SOP kariai, kurie yra veikiantys priešo užnugaryje, jų užduotis ir yra užtikrinti, kad blogiausiu atveju tie žmonės, kurie priešinsis ginklu, turėtų bent minimalų supratimą, kaip tą daryti, ir nežūtų, kad žūtų priešo kariai“, – sakė A. Navys.

Tačiau jis sutiko, kad tarkime Chersone ir Berdianske tikrai rusų kariai labai laisvai juda.

„Iš karinės logikos pusės tiesiog prašosi, kad jiems kas nors trinktelėtų per vieną vietą. Galbūt šitie veiksmai prasidės ir anksčiau. Tačiau bet kokią partizaninė kova, ypač, kai įtraukiami paprasti civiliai arba kažkiek apmokyti žmonės, yra rizikinga“, – teigė A. Navys.

Vis dėl to, stebėdamas tai, kas vyksta Ukrainoje, jis pažymėjo, kad ši pilietinė visuomenė, nepaisant žmonių etninės priklausomybės, yra kaip akmuo.

„Man sunku net prognozuoti, ką Rusijos pajėgos, net, jei jos įsitvirtins ilgesniam laikui rytiniame krašte, kiek laiko jos ten galės išsilaikyti. Dabar linijos, kurios buvo prieš karą, kalbu apie Donecką ir Luhanską, Krymą, nebebus gerbiamos. Nes dabar žmonės kovos už savo šalį tokią, kokia ji yra, pilnoje visų teritorijų sudėtyje“, – sakė A. Navys.

Jam sudėtinga įsivaizduoti, kaip Rusija sugebės tas teritorijas išlaikyti.

„Ilguoju laikotarpiu, manau, kad Rusijos laukia sutriuškinimas. Istorija tą rodo. Net ir mūsų mažos Lietuvos, su mūsų pasiryžimu, Sovietų Sąjunga nesugebėjo išlaikyti. Mes vis tiek išsiveržėme. Tai yra tik laiko klausimas“, – teigė A. Navys.