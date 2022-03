Siūloma stiprinti nepaprastosios padėties parlamentinę kontrolę

Lietuvos regionų frakcijos iniciatyva pradedami rinkti parašai po Seimo nutarimu, kuriuo siekiama stiprinti nepaprastosios padėties parlamentinę kontrolę sukuriant specialią kontrolės komisiją, kaip tai numato Nepaprastosios padėties įstatymas.

„Seimas apsisprendė varžyti konstitucines žmonių teises rinkti ir skleisti informaciją, įvesti ir apribojimai žiniasklaidai. Be to, nepaprastoji padėtis leidžia lanksčiau naudoti valstybės rezervus, paprastesnis ir skolinimasis. Dėl to yra reikalingas didesnis Seimo įsitraukimas atliekant parlamentinę kontrolę. Norime pasinaudoti Nepaprastosios padėties įstatymu ir įsteigti specialią jame numatytą komisiją, užtikrinant, kad visos Seimo frakcijos būtų joje atstovaujamos. Pavyzdžiui, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto atveju to nėra“, – sako Lietuvos regionų frakcijos seniūnas Jonas Pinskus.

Komisiją siūloma formuoti iš 13 Seimo narių, turinčių leidimą dirbti su įslaptinta informacija. Komisija turėtų teisę gauti duomenis iš visų valstybės valdžios ir valdymo institucijų, įstaigų ir organizacijų, taip pat galėtų kviesti į komisijos posėdžius valstybės ir savivaldybių politikus, pareigūnus, tarnautojus, kitus valstybės ir savivaldybių institucijose dirbančius asmenis, išklausyti jų pranešimus ar paaiškinimus, reikalauti iš jų informacijos ar duomenų komisijos tiriamu klausimu ir juos gauti raštu ar žodžiu.

Siūloma, kad nepaprastosios padėties kontrolės komisija savo išvadas Seimui pateiktų iki 2022 m. balandžio 30 d. Nutarimą dėl nepaprastosios padėties parlamentinės kontrolės komisijos sudarymo turėtų pasirašyti ¼ Seimo narių. Surinkus tokį parašų skaičių, nutarimas būtų privalomai įtrauktas į artimiausio Seimo plenarinio posėdžio darbotvarkę.