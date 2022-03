Žešuvo oro uostas pietryčių Lenkijoje iki šių metų buvo ramus, regioninius skrydžius aptarnavęs oro uostas. Modernizacija, tokių vežėjų, kaip „Ryanair“ atėjimas, užsakomieji skrydžiai populiariomis atostogų kryptimis ir dėl ypač ilgo 3,2 km pakilimo tako nuo šių metų suplanuoti transatlantiniai skrydžiai žadėjo šiam nedideliam 2 terminalų oro uostui šviesią ateitį. O nuo vasario pradžios Žešuvas tapo bene svarbiausia priešakinių oro pajėgų baze Europoje.

Sraigtasparniai, žvalgybiniai, karinio transporto, kiti orlaiviai iš daugelio NATO šalių pastarosiomis dienomis leidžiasi be perstojo. Tarp jų tūpia ir kyla po keliolika milžiniškų pajėgų transporto lėktuvų C-17 – iš pradžių jie atskraidino šimtus JAV desantininkų iš 82-osios divizijos, o pastaruoju metu nepertraukiamai gabena prieštankinių „Javelin“ ir priešlėktuvinių „Stinger“ raketų siuntas, skirtas Rusijos karinę agresiją sustabdyti bandantiems ukrainiečiams.

Super interesting from @Gerjon_. On @C4ADS @icarus_flights we count 363 flights into the airport thought to be #Ukraine resupply hub since Feb 24th, when the war began (previously avg of 1 departure flight per day) https://t.co/iVQJKEQJfx pic.twitter.com/bqmYytPFwK