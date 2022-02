Paskelbtas galutinis nuosprendis byloje dėl korupcijos nustatant darbingumo lygius Šiauliuose

Lietuvos Aukščiausiasis teismas (LAT), kasacine tvarka išnagrinėjęs Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Šiaulių valdybos pareigūnų tirtą baudžiamąją bylą dėl kyšininkavimo, papirkimo, prekybos poveikiu, sukčiavimo ir dokumentų klastojimo pacientams nustatant darbingumo lygius, atmetė vienos iš nuteistųjų teiktą kasacinį skundą.

Teismas paliko galioti apkaltinamąjį nuosprendį, kuriuo kaltomis dėl korupcinių nusikaltimų pripažino buvusią Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (NDNT) prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių II teritorinio skyriaus vedėją ir šiaulietę bendrosios praktikos gydytoją. Bausmių neišvengė ir kyšius šioms darbuotojoms davę asmenys – pacientai arba jiems tarpininkavę jų pažįstami.

Ikiteisminį tyrimą organizavo ir kontroliavo Šiaulių apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras Andrey Mirnyj. Ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys buvo pagrindas teismui buvusią NDNT Šiaulių II teritorinio skyriaus vedėją Jurgą Staponkienę pripažinti kalta dėl kyšininkavimo, sukurstymo suklastoti dokumentus ir sukčiavimo bei skirti jai 7004 eurų baudą. Taip pat iš jos atimta teisė dvejus metus dirbti valstybės tarnyboje. Teismo sprendimu iš nuteistosios konfiskuoti nusikalstamai įgyti 600 eurų.

Šioje byloje šiaulietė bendrosios praktikos gydytoja Aldutė Žebrauskienė (kasacine tvarka skundusi apeliacinės instancijos teismo sprendimą) pripažinta kalta dėl prekybos poveikiu, papirkimo, dokumentų klastojimo, padėjimo sukčiauti, kyšininkavimo. Teismas jai skyrė 8285 eurų baudą, iš nuteistosios konfiskuoti 225 eurai. Taip pat LAT paskyrė baudžiamojo poveikio priemonę – atimti teisę užsiimti medicinos praktika 3 metus.

STT Šiaulių valdybos pareigūnai nustatė, kad buvusi NDNT Šiaulių II teritorinio skyriaus vedėja iš gydytojos priėmė kyšius už tai, kad gydytojos pažįstamiems asmenims būtų nustatytas palankus darbingumo lygis. Be to, nustatyta atvejų, kai minėta gydytoja klastojo dokumentus – asmens sveikatos istorijose įrašydavo melagingas ligų diagnozes, jų pagrindu išduodavo nedarbingumo pažymėjimus. Pacientai juos pateikę „Sodros“ Šiaulių skyriui už nedarbingumo laikotarpius nepagrįstai gaudavo ligos išmokas. Bylos duomenimis, viena iš tokių pacientų buvo ir buvusi NDN Šiaulių II teritorinio skyriaus vedėja. Be to, nustatyta, kad iš pacientų kyšiai būdavo imami ir už įvairių medicininių paslaugų suteikimą – apžiūras, medicinines konsultacijas, vaistų receptų išrašymą.

Šioje baudžiamojoje byloje kaltinimai dėl papirkimo ar prekybos poveikiu buvo pareikšti ir penkiems pacientams ar jiems tarpininkavusiems asmenims. Trims iš jų teismas skyrė nuo 2636 iki 4443 eurų baudas, vieną – atleido nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, vienam asmeniui dėl sveikatos būklės byla nutraukta.

Šis teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Ši byla – viena iš STT Šiaulių valdybos pareigūnų vykdytų ikiteisminių tyrimų tiriant atvejus, kai už kyšius suinteresuotiems pacientams NDNT Šiaulių skyriuje buvo nustatomas darbingumo lygis. Kitos susijusios bylos jau yra išnagrinėtos. Šiose bylose bausmių sulaukė dar trys šiauliečiai gydytojai ir NDNT Šiaulių I teritorinio skyriaus vedėjas Gediminas Jakūbaitis. Be to, vykusių ikiteisminių tyrimų metu įtarimai dėl gydytojų papirkimo buvo pareikšti 61 pacientui.