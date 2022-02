Suskaičiavo daugiausiai posėdžių be pateisinamos priežasties praleidusius Seimo narius: pirmoje vietoje – finansų ministrė

Gailė Jaruševičiūtė-Mockuvienė ELTA

Pasibaigus Seimo rudens sesijai Etikos ir procedūrų komisija pateikė duomenis, kurie parlamentarai be pateisinamos priežasties praleido daugiausiai Seimo plenarinių posėdžių. Daugiausiai per pastarąją Seimo sesiją plenarinių posėdžių praleido finansų ministrė konservatorė Gintarė Skaistė. Ministrė be pateisinamos priežasties iš 52 vykusių Seimo posėdžių praleido 11.

Visgi kiti ministrai, einantys ir Seimo narių pareigas, posėdžius lankė pareigingiau ir be pateisinamos priežasties nepraleido nė vieno posėdžio. Antra vieta pagal be pateisinamos priežasties praliestų plenarinių posėdžių skaičių dalinasi „valstiečių“ gretas palikęs Seimo narys Kęstutis Mažeika bei Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos nariai Antanas Čepononis ir Mindaugas Skritulskas. Šie parlamentarai be pateisinimo praleido 6 Seimo plenarinius posėdžius. Be pateisinimo po 5 plenarinius posėdžius praleido ir TS-LKD frakcijos narys Kristijonas Bartoševičius bei Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ narė Rūta Miliūtė. Tuo tarpu Laisvės frakcijos nariai Kasparas Adomaitis, Morgana Danielė, Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ narys Vytautas Bakas ir LVŽS frakcijos narys Algimantas Dumbrava be pateisinimo nesudalyvavo 4 Seimo posėdžiuose. 3 Seimo posėdžius be pateisinimo praleido LVŽS frakcijos nariai Valius Ąžuolas, Eugenijus Jovaiša, Asta Kubilienė, Ligita Girskienė, taip pat Darbo partijos frakcijai priklausantys parlamentarai Viktoras Fiodorovas, Mindaugas Puidokas, Aidas Gedvilas, socialdemokratai Algirdas Sysas ir Tomas Bičiūnas bei konservatorių frakcijos atstovai Žygimantas Pavilionis, Valdas Rakutis, Vytautas Kernagis, Arūnas Valinskas, Sergejus Jovaiša. Parlamentarai Matas Maldeikis, Andrius Navickas, Jonas Pinskus, Petras Gražulis Valdemaras Valkiūnas, Agnė Širinskienė, Saulius Skvernelis, Zenonas Streikus, Juozas Varžgalys, Orinta Leiputė, Tomas Vytautas Raskevičius, Vytautas Gapšys be pateisinimo nedalyvavo 2 Seimo plenariniuose posėdžiuose. Vieną Seimo posėdį praleido Seimo nariai Irena Haase, Liudas Jonaitis, Laurynas Kasčiūnas, Kazys Starkevičius, Valentinas Bukauskas, Dalia Asanavičiūtė, Audronius Ažubalis, Ieva Kačinskaitė-Urbonienė, Vidmantas Kanopa, Dainius Kepenis, Gintautas Kindurys, Arminas Lydeka, Mykolas Majauskas, Bronislovas Matelis, Marius Matijošaitis, Antanas Matulas, Monika Ošmianskienė, Ieva Pakarklytė, Viktoras Pranckietis, Edita Rudelienė, Robertas Šarknickas, Jurgita Sejonienė, Giedrius Surplys, Dainius Gaižauskas, Arvydas Pocius, Algirdas Stončaitis, Remigijus Žemaitaitis, Justas Džiugelis, Vaida Giraitytė-Juškevičienė, Ričardas Juška, Silva Lengvinienė, Lukas Savickas, Artūras Skardžius ir Tomas Tomilinas. Apie Seimo narių lankomumą yra pasisakiusi ir premjerė Ingrida Šimonytė. Premjerė Ingrida Šimonytė anksčiau yra teigusi, kad būtų teisinga, jei parlamentarams būtų nustatytos finansinės sankcijos už nelankomus posėdžius. ELTA primena, kad Seime rudenį svarstomame projekte dėl parlamentarų darbo sąlygų siūloma, kad Seimo nariui, be pateisinamos priežasties nedalyvavusiam iš anksto paskelbtame plenariniame, komiteto, komisijos posėdyje, darbo užmokestis būtų mažinamas 5 proc. už kiekvieną praleistą posėdį. Vis tik šis įstatymas nesulaukė pakankamo palaikymo Seime.

