Paskutiniai Rusijos kariai trečiadienį pradėjo atsitraukimą. Tokia identiška žinutė iš Rusijos karinių pajėgų nuskambėjo tiek šią savaitę, tiek 2008-ųjų liepą.

Tuomet pajėgas prie Sakartvelo sutelkusi Rusija vykdė pratybas „Kaukazas 2008“, kurios erzino Tbilisį, mat rusai pratybas vykdė teisiškai Sakartvelui priklausančioje Abchazijoje. Tada apie galimą karą prabilta pavasarį. Ir kai jau atrodė, kad nuo pavasario besitvenkusi įtampa pasibaigus pratyboms pagaliau nuslops su rusų karių išvedimu, nepraėjus nė mėnesiui kilo 5 dienų karas.

Panaši situacija klostosi ir pastaruoju metu, kai prie Ukrainos sienos bei jos okupuotose teritorijose per 150 tūkst. karių sutelkusi Rusija pompastiškai paskelbė apie kai kurių dalinių tariamą grįžimą į nuolatinės dislokacijos vietas.

Tačiau tokia inscenizacija – suvaidintais atitraukimais, o realiai – tiesiog pajėgų perdislokavimais, regis, niekas iš atidžiau situaciją stebinčių nei Ukrainoje, nei Vakaruose nepatikėjo.

