Ekspertas įvertino drastiško Kremliaus sprendimo galimybes: jie moka aukoti savo žmones ir pinigus

Nors tikima, kad Kremlius nedrįstų visiškai nutraukti gamtinių dujų tiekimo Europai ir netgi siekia parodyti save kaip patikimą dujų tiekėją, tačiau tai Rusija, siekdama didinti spaudimą Vakarams, gali padaryti motyvuodama neva nuo jų nepriklausančiomis priežastimis, sako Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto (VU TSPMI) lektorius Romas Švedas.

„ES importuoja apie 40 proc. visų dujų iš Rusijos Federacijos – „Gazprom“, – trečiadienį „Žinių radijo“ laidoje „Euranet Plus“ sakė R. Švedas.

Jo teigimu, daugiausiai gamtinių dujų Europoje iš Rusijos importuoja Vokietija.

„Didžiausią priklausomybę nuo „Gazprom“ būtų Slovakijos, Austrijos, taip pat Vengrijos, Italijos dalis. Tai yra šios šalys, kurios, tikėtina, galėtų būti paveiktos, jei Rusijos Federacija nutrauktų gamtinių dujų tiekimą“, – paaiškino ekspertas.

R. Švedas, komentuodamas svarstymus, kad Rusija gali visiškai nutraukti gamtinių dujų tiekimą Europai, sakė, kad teoriškai tokios tikimybės atmesti negalima.

„Bet aš vertinčiau, kad tai yra mažai tikėtina, kadangi kaip tik dabar vyksta procesas, kurio metu Kremlius nori, kad būtų sertifikuotas antrasis „Nord Stream“ dujotiekis. Taigi, jis turėtų parodyti, kad Kremlius ir Putinas yra patikimas gamtinių dujų tiekėjas ir iš jo pusės kokie tai nutraukimai būtų nesuprantami ir sunkiai paaiškinami Vakarų Europai ir ES, kuri moka pinigus“, – teigė VU TSPMI lektorius.

Vis dėlto Kremlius, pasak jo, moka žaisti tokiais klausimais ir apsimesdami netiesiogine įtaka.

„Kremlius bei Putinas turi ir patirties, ir išmonės, kaip pateikti tai dėl kažkokių kitų priežasčių nei kad jo. Pavyzdžiui, tai galėtų būti techninės problemos. Tai galėtų būti padarinys konflikto su Ukraina, nes nemažai to tranzito eina per Ukrainą. Tai vėlgi galėtų būti paaiškinta kaip Baltarusijos ir Lukašenkos elgesys“, – pateikė pavyzdį R. Švedas.

„Taip, kad reikėtų manyti, kad Putinas nenutrauks gamtinių dujų tiekimo į Vakarų Europą, bet, kita vertus, priežasčių surasti, neva nepriklausančių nuo Putino ir Kremliaus, yra pakankamai ir jis galėtų tai padaryti“, – tęsė pašnekovas.

Kol kas šiuo metu, kaip pastebėjo ekspertas, Rusija nori atrodyti patikimas partneris ir kad nepiktnaudžiaus geopolitine įtampa.

„Nors dabar jau akivaizdžiai matosi, kad Vokietija tiesiog tiesiai krenta į Putino ir Kremliaus rankas, apsispręsdama tokį didelį lyginamąjį svorį – apie 30-40 proc. savo pirminių energijos šaltinių turėti dujas iš Rusijos Federacijos, toliau planuoti savo elektros generaciją iš gamtinių dujų, kurias gauna iš Rusijos Federacijos.

Vienareikšmiškai tai bus labai didžiulė priklausomybė nuo Rusijos, Kremliaus ir turėdama tokią didelę ekonominę, energetinę įtaką visai Vokietijos ekonomikai, vienareikšmiškai Kremlius ir Putinas galės daryti įtaką ir politiniams sprendimams tiek Vokietijos, tiek visos ES“, – sakė R. Švedas.

Dėl to, jei ES būtų svarstomos sankcijos Rusijai, Vokietijai, anot jo, būtų sunku.

„Visi Vakarų analitikai argumentuoja, kad Rusijai ir Kremliui reikalingi Vakarų Europos pinigai, tai Putinas nedrįs to padaryti. Aš atremčiau tokius argumentus karčia Lietuvos patirtimi – tuomet, kai Lietuva plėtojo naują atominės elektrinės projektą kartu su Latvija ir Estija, atsiribokime nuo to, ar už, ar prieš, bet iš principo Kremlius Kaliningrade pradėjo statyti naują atominės elektrinės projektą. Pradėjo fiziškai statyti dėl to, kad sukurtų konkurenciją Lietuvojs, Latvijos ir Estijos projektui Lietuvoje. Investavo lėšas tam, kad sužlugdytų projektą Lietuvoje“, – priminė specialistas.

Minėtas projektas, taip pat paaiškino R. Švedas, po referendumo Lietuvoje galiausiai buvo nutrauktas.

„Jie statė visiškai nereikalingą ir nepagrįstą projektą, bet jie statė, išleido daug pinigų“, – akcentavo ekspertas.

Tad Rusija, anot jo, moka aukoti savo žmones ir pinigus vardan geopolitinių tikslų.

„Kviesčiau mus visus pasidžiaugti tuo, ką turime Lietuvoje. Tie grasinimai Lietuvai nutraukti gamtinių dujų tiekimą, (…) tų grasinimų buvo, bet jie pasibaigė. Todėl, kad Lietuva išsprendė savo problemą ir turi suskystintų gamtinių dujų terminalą. Tai reiškia, kad Rusija, Kremlius naudoja gamtines dujas kaip ginklą prieš kitas valstybes, o Lietuva kaip ginklą atvėrė Rusijos grasinimams ir šia prasme tai nebegali padaryti žalos Lietuvai ir kitoms Baltijos šalims“, – sakė R. Švedas.

TSPMI lektoriaus vertinimu, Žaliasis kursas yra tas, kuriuo reikia eiti, tačiau jis pabrėžė, kad Europoje vis dar naudojama daug anglies ir naftos.

„Norint, kad atsinaujinanti energetika pakeistų visą anglį, visą naftą ir visas dujas, jau netgi revoliucinio scenarijaus nebepakanka, mano vertinimu. Reikia hyperrevoliucinio. (…) Reikia dar radikalesnių sprendimų, nes matematika yra matematika. Tų sprendimų, kuriuos dabar padarė politikai, visiškai ir absoliučiai nepakanka.

Įvertinus šias aplinkybes, patinka mums ar nepatinka, bet tikrovė yra tokia, kad gamtinės dujos, matyt, kad bus tas kuras, kuris bus pereinamasis į atsinaujinančią energetiką, nes dujos teršia mažiau nei anglis bei nafta“, – sakė R. Švedas.

Visą „Žinių radijo“ pokalbį su R. Švedu klausykite čia: