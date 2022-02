Po kalinio skundo Pravieniškėse teks keisti tvarką: prižiūrėtojai negalės trukdyti meilei

Vytenis Miškinis www.DELFI.lt

Foto: Kalėjimų departamento nuotr.

Kiekvienas kalinys turi teisę dukart per metus parą privačiai praleisti su savo sutuoktine. Tačiau vienas Pravieniškėse bausmę atliekantis nuteistasis pasipiktino, kad dukart per parą prižiūrėtojai sudrumsčia pasimatymą ir nepaiso jo privatumo. Dėl to jis pateikė skundą Seimo kontrolieriui ir pasiekė savo.

Nuteistasis dar praėjusių metų liepos pabaigoje su skundu kreipėsi į Kalėjimų departamentą, nurodydamas, kad ryte ir vakare jo ramybę su žmona ilgalaikio pasimatymo metu sudrumsčia pareigūnų skaičiuotės. Jis skundėsi ir tuo, kad pasimatymo kambarėlyje nėra galimybės užsirakinti. „Informuojame Jus, kad joks galiojantis teisės aktas nereglamentuoja nei nuteistojo teisės, nei galimybės užsirakinti ilgalaikių pasimatymų patalpoje, – tokio atsakymo į savo skundą sulaukė nuteistasis. – Atlikdamas bausmę, Jūs neturite absoliučios teisės į privatumą, kokią turi nusikaltimų neįvykdę ir nenuteisti piliečiai. Pažymėtina, kad bausmės atlikimas savaime yra susijęs su tam tikrų teisių ir laisvių ribojimu. Todėl jokio pažeidimo, Jūsų skunde nurodytoje situacijoje, nėra. Kaip tik atvirkščiai pareigūnai ne tik turi teisę, bet ir privalo vykdyti nuteistųjų asmenų priežiūrą bei periodiškai juos tikrinti.“ Tvarka turės keistis Toks atsakymas nuteistojo netenkino, todėl tvarką Pravieniškėse jis apskundė Seimo kontrolierei Erikai Leonaitei, kuri išnagrinėjusi aplinkybes, pripažino skundą pagrįstu. „Seimo kontrolierė atkreipia dėmesį į tai, kad Nuteistųjų (suimtųjų) pasimatymų taisyklėse nėra numatytas skaičiuočių privalomumas ilgalaikio pasimatymo metu bei nėra numatyto draudimo ilgalaikio pasimatymo metu užsirakinti. Todėl kyla pagrįstas klausimas, kodėl KD vertindami Pareiškėjo skundą neanalizavo ir nevertino jame nurodytų aplinkybių, atsižvelgdami į Nuteistųjų (suimtųjų) pasimatymų taisyklių nuostatas, su kuriomis yra supažindinami tiek nuteistieji, tiek ir į pasimatymą atvykę asmenys“, – nurodė ji. Foto: DELFI / Domantas Pipas Kaip nurodo Seimo kontrolierė, Bausmių vykdymo kodekso 94 straipsnyje įvardijama, kad nuteistieji gali pasimatyti specialiose patalpose iki 24 valandų neprižiūrint pataisos įstaigos administracijai. „Tokia formuluotė leidžia daryti išvadą, jog ilgalaikis pasimatymas yra suteikta teisė nuteistajam be priežiūros (nedalyvaujant pareigūnams iki dvidešimt keturių valandų) pasimatyti su sutuoktiniu, taip įgyvendinant teisę palaikyti artimus ryšius su šeima, – rašoma kontrolierės išvadose. – Seimo kontrolierės nuomone, ilgalaikio pasimatymo forma neturėtų pažeisti asmenų privatumo ir orumo, kad asmuo galėtų palaikyti ryšius su savo artimaisiais ir tokiu būdu saugoti bei puoselėti savo šeimą ir jos privatumą.“ Po šio tyrimo Seimo kontrolierė Pravieniškių pataisos namų direktoriui rekomendavo užtikrinti, kad ilgalaikių pasimatymų metu būtų užtikrinamas žmonių privatumas, be to, kitą kartą objektyviau ir išsamiau rengti atsakymus nuteistiesiems. Erika Leonaitė Foto: DELFI / Julius Kalinskas Atsakyme – kuriozas Be to, šioje istorijoje įsivėlė ir viena kuriozinė detalė. Kalinys labai nustebo Pravieniškių pataisos namų atsakyme radęs keista sakinį, nors pats savo skunde nieko panašaus nerašė. „Pareigūnai, pagal nustatytus duomenis, savo pareigas atlieka atsakingai, todėl nėra priežasčių teigti, kad priesaiką davę ir sąžiningai dirbantys pareigūnai nesilaikė nustatytos tvarkos ir juo labiau keistai atrodo Jūsų teiginys, kad jie tarnybos metu santykiavo lytiškai. Turime pagrindo manyti, kad tai, geriausiu atveju, yra Jūsų vaizduotės išraiška, o ne realus faktas, kadangi Įrašas yra tinkamiausia bei objektyviausia priemonė bet kokio pobūdžio informacijai patikrinti ir juo abejoti pagrindo nėra.“ Apie kokius prižiūrėtojų lytinius santykius kalbama atsakyme, aiškintis bandė ir Seimo kontrolierė, priėjusi prie išvados, kad tai tebuvo klaida. „<...> pateiktame atsakyme Pareiškėjui įsivėlė žmogiškoji klaida, nesusijusi su Pareiškėjo skundu“, – ištyrusi šį atsakymą nurodė kontrolierė.

Įvertink šį straipsnį Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.







( 10 žmonių įvertino) 3.4000