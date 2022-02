Po dar vieno atvejų rekordo – į viršų šauna ir kiti rodikliai: situacija tik prastėja

COVID-19 testavimo punktas Kaune Foto: DELFI / Nerijus Povilaitis

Lietuvoje vėl nustatytas naujų koronaviruso atvejų rekordas – per praėjusią parą fiksuota 12 278 nauji atvejai. 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų tenkantis atvejų skaičius taip pat pasiekė neregėtas aukštumas – 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų Lietuvoje tenka 4275,3 atvejo.

Teigiamų diagnostinių tyrimų dalis per paskutines 7 dienas siekia 42,7 procento. Paskutinių 7 dienų naujų atvejų vidurkis parai jau viršijo 10 tūkstančių atvejų ir siekia 10 336 atvejus. Šalies reanimacijose guli 82 pacientai, 66 iš jų – be vakcinų suteiktos apsaugos. Kritinė riba, kurią dar pernai rudenį patvirtino Vyriausybė – 240 užpildytų reanimacijos lovų, tada tektų įvesti griežtas karantino priemones. Visa šalis yra nusidažiusi juoda spalva, tai blogiausia epidemiologinė zona. Nei vienoje šalies savivaldybėje pandemija neslopsta, tik veržiasi, skelbia Statistikos departamento trečiadienį pateikti duomenys. Susiję straipsniai Pandemija veržiasi visoje Lietuvoje – peržengta dar viena svarbi riba Vėl peržengta penkiaženklė riba: Lietuvoje – 12 278 nauji COVID-19 atvejai ir 14 mirčių Ir toliau, prasčiausia epidemiologinė situacija fiksuojama Vilniaus miesto savivaldybėje. Čia 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų tenka 6229,5 atvejo. Šiaulių miesto savivaldybės sergamumas taip pat viršija 6 tūkstančius – čia 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų tenka 6062,8 atvejo. Geriausia epidemiologinė situacija visoje šalyje fiksuojama Neringos savivaldybėje. Čia 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų tenka 1263,4 atvejo. Statistikos departamento duomenimis, per praėjusią parą fiksuota 14 mirčių, iš visų mirusiųjų nuo COVID–19 pilnai paskiepyti buvo du asmenys. Naujausi duomenys Iš viso Lietuvoje nuo pandemijos pradžios COVID–19 susirgo 701 601 žmogus (iš jų laboratoriškai patvirtintų: 694 914). Nuo pandemijos pradžios dėl COVID–19 viruso sukeltos ligos mirė 7917 žmonių. Praėjusią parą mirė vienas 40–49 metų, po du 50–59 ir 60–69, keturi 70–79 ir penki 80–89 metų amžiaus žmonės. Iš viso iki šiol pasveiko 600 152 asmenys, šiuo metu serga – 82 810. Per praėjusią parą pirma skiepo doze paskiepyti 336 žmonės, antra – 1023, trečia – 2043. Iš viso šalyje pilnai vakcinuoti 975 743 žmonės. Susirgo ir į ligonines praėjusią parą dėl COVID–19 ligos naujai paguldyti 203 žmonės, 103 nauji pacientai pradėti gydyti taikant deguonies terapiją, 6 iš jų prireikė taikyti dirbtinę plaučių ventiliaciją. Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuose gydomi 82 žmonės, iš jų 66 pacientai be vakcinų suteiktos apsaugos, tai yra neskiepyti arba nebaigę viso vakcinacijos kurso. Iš viso užimtos 1295 COVID–19 gydymui skirtos lovos. Praėjusią parą šalyje atliktas 29 734 molekuliniai (PGR) tyrimai dėl įtariamo koronaviruso, o iš viso nuo pandemijos pradžios jų atlikta 5 636 797. Taip pat per parą atlikta 3088 antigeno ir 1323 antikūnų tyrimai.

