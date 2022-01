Saudargas įvardino kelis galimus pokyčius, jei situacija su koronavirusu dramatiškai blogės

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos narys Paulius Saudargas nesureikšmina, kad parlamentarai praėjusią savaitę nepalaikė Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pataisų, numatančių medikams ir socialiniams darbuotojams taikyti privalomą skiepijimą nuo COVID-19.

Vis tik Seimo vicepirmininkas sako neatmetąs galimybės, kad esant rimtam poreikiui, prie šio klausimo dar bus galima grįžti.

„Atsiremčiau į sveikatos ministro komentarą, kad dėl to pasaulis nesugriuvo. Bandė priimti šį sprendimą, manė, kad jis yra reikalingas. Bet tokia yra Seimo politinė valia, na ką dabar padarysi. Jeigu reikės, grįšime prie to sprendimo vėliau, jeigu matysime, kad situacija dramatiškai blogėja ir mums vėl reikia visų sprendimų“, – trečiadienį „Žinių radijui“ teigė P. Saudargas.

Vis tik parlamentaras tikina, kad šių pataisų nepavyko priimti ne dėl to, jog projektas nesusilaukė pakankamo palaikymo iš konservatorių frakcijos.

„Ten pas mus gal tik koks vienas atvejis buvo, nes buvo ministrų, kurie buvo išvykę. Bet kiti kolegos iš koalicijos partnerių, jie buvo salėje, bet jie tiesiog nebalsavo. Matyt, jie liko prie savo nuomonės ir tas sprendimas nebuvo priimtas“, – aiškino P. Saudargas.

ELTA primena, kad Seimas nepriėmė Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pataisų, numatančių medikams ir socialiniams darbuotojams taikyti privalomą skiepijimą nuo COVID-19 ligos.

Už balsavo 60 Seimo narių, prieš – 53, susilaikė 10 parlamentarų.

Privalomą vakcinaciją buvo ketinama įvesti asmenims, teikiantiems paslaugas sveikatos priežiūros bei socialinės globos įstaigose, taip pat sveikatos priežiūros įstaigose teikiantiems valymo, maisto tiekimo ar kitas paslaugas bei į namus vykstantiems socialiniams darbuotojams.

Buvo siūloma, kad, praėjus trims mėnesiams nuo nušalinimo pradžios, darbdavys galės nutraukti darbo sutartį be įspėjimo ir nemokėdamas išeitinės išmokos.

Išimtį buvo siūloma numatyti tiems darbuotojams, kurie negali pasiskiepyti dėl medicininių priežasčių. Taip pat tiems darbuotojams, kurie yra persirgę koronavirusu, kol bus laikomi įgijusiais imunitetą.

Atvejų skaičiui peržengus 10 tūkst. ne visi galės išsitirti, ar serga COVID-19

Seimo vicepirmininkas Paulius Saudargas mano, kad didelės eilės siekiant išsitirti, ar nesergama COVID-19 liga, gali būti laikinas disbalansas, tačiau atvejų skaičiui peržengus 10 tūkstančių per dieną, testavimo punktai gali būti nebepajėgūs priimti visų norinčių testuotis.

„Čia galbūt kažkoks laikinas disbalansas dėl to, kad dabar šiaip daugiau žmonių važiuoja testuotis. Turi atvažiuoti tie, kurie registruojasi, ir ta registracija turi būti kas tiek minučių, per kiek punktas logistiškai pajėgus priimti. Man atrodo situacija susinormalizuos, bet jeigu punktai užsikraus dešimtimis tūkstančių atvejų per dieną, galbūt nebus pajėgios laboratorijos nustatyti tikslaus atvejų skaičius ir bus labai platus užsikrėtimas“, – trečiadienį „Žinių radijui“ sakė P. Saudargas.

Seimo narys neturi atsakymo, dėl ko prie testavimo punktų yra tokios didelės eilės. Jo teigimu, logistika dabar yra pajėgi priimti žmones testavimui kas tris minutes.

„Ekspertai ir valstybinės institucijos sako, kad gali būti užsikrėtimų skaičius toks per dieną, kad nebus įmanoma visų nustatyti ir nėra pajėgios laboratorijos. Kodėl šiuo metu yra eilės, man sunku pasakyti. Man teko dirbti mobiliuose patikros punktuose, kai jie tik atsidarė, pirmos, antros bangos kontekste, tai ten pradėjome nuo registracijos kas 15 minučių, vėliau susitvarkė logistika ir galėjome kas 5 ir kas 3 minutes registruoti. Negalima registruoti dažniau, negu punktai pajėgūs priimti“, – tikino parlamentaras.