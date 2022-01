Prieš audringą rytojų tarnybos jau ruošia pajėgas: sunkiausios bus ateinančios dvi paros

„Po audringo pirmadienio ramių dienų periodas labai greitai ir vėl baigsis“, – įspėja Gismeteo.lt direktorius Kęstutis Petkevičius.

Jis prognozavo, kad šiandien dar be žymesnių kritulių, o ir vakarų, pietvakarių vėjas dar nebus toks smarkus, tačiau palaipsniui stiprės ir pajūryje dienai baigiantis gūsiai sieks 15–18 metrų per sekundę.

„Vietomis matomumui kliudys rūkas, išliks plikledžio pavojus. Vilniuje oras šils iki 3, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje iki 4 laipsnių. Klaipėdoje bus apie 5 laipsnius šilumos.

Per kitas dvi dienas numatomi ne itin malonūs orai – vėjas sustiprės dar labiau, atkeliaus krituliai, tad pustys, vietomis galimos pūgos“, – teigė K. Petkevičius.

Taip pat nurodė, kad ketvirtadienio naktį temperatūra svyruos nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 laipsnių šilumos.

„Lietuvą pasieksiantys krituliai bus mišrūs. Vietomis pustys, bus slidu. Pietvakarių, vakarų vėjo gūsiai sieks 12–16 metrų per sekundę. Pajūryje gūsiai stiprės iki 17–20, o ryto metu iki 20–23 metrų per sekundę. Dienos metu daugiausia vyraus sniegas. Pasisuks smarkokas šiaurės vakarų vėjas, gūsiai stiprės iki 15–20 metrų per sekundę. Vietomis gali kilti pūga. Vilniuje, Kaune, Panevėžyje oras šils iki 1, Klaipėdoje iki 2 laipsnių. Šiauliuose bus apie nulį. Vakare daug kur numatoma silpnai neigiama temperatūra.

Penktadienį taip pat ūžaus nemalonus šiaurės vakarų vėjas. Gūsiai stiprės iki 15–19, pajūryje iki 20–24 metrų per sekundę. Daug kur snigs, pustys. Bus slidu. Prie jūros vyraus mišresni krituliai.

Nakties valandomis temperatūra svyruos tarp 1–5 laipsnių šalčio, pajūryje išliks apie 1 laipsnį šilumos. Dienos metu termometrų stulpeliai kilti neskubės. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šals iki 1 laipsnio. Kaune ir Klaipėdoje bus apie nulį.

Pagal dabartinius duomenis, savaitgalį į Lietuvą smelksis šaltesni orai, o šaltukas drąsiau pasikandžios ir dienomis, ne tik naktimis. Daug kur pasnigs, ypač šeštadienį, o vėjas rims. Kitos savaitės pradžioje, tikėtina, atšals dar stipriau – pirmadienio naktį kai kur gali atšalti iki 15 laipsnių šalčio.“

Foto: DELFI / Josvydas Elinskas

„Grinda“ irgi ruošiasi

Vilniaus savivaldybės įmonė „Grinda“ pranešė, kad artimiausią parą keisis oro sąlygos.

„Panašu, kad rytojus bus kupinas iššūkių – eismo situaciją sunkins oro temperatūros svyravimai, vėjas, krituliai. Remiantis dabartinėmis prognozėmis, lengvai snyguriuoti pradės jau sausio 20-osios paryčiais (maždaug apie 5 val.) ir taip snaigalios iki pat šeštadienio. Per artimiausias dvi paras sniego dangos storis galimai išaugs apie 11 cm.

Jei manote, kad laukia labai nemalonios dienos, primename, kad pernai, sausio 25 d., Vilniuje intensyvus snygis tęsėsi net 3 paras. Per tą laiką Vilnių užklojo 38 cm aukščio sniego danga. Jei tąkart susitvarkėme, susitvarkysime ir dabar.

Dar šiąnakt „Grindos“ žiemos tarnybos darbuotojai prevenciškai druska bei smėlio ir druskos mišiniais nubarstys visus prižiūrimus maršrutus. Ypatingas dėmesys bus skiriamas atkarpoms, kuriose tikimybė susidaryti nepalankioms eismo sąlygoms yra didžiausia – miškingoms ir arčiau vandens telkinių esančioms vietovėms, tiltams, viadukams“, – feisbuke informavo įmonės atstovai.