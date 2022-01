Pernai apie draudžiamą ar žalingą turinį internete gauta beveik 3,6 tūkst. pranešimų

Praėjusiais metais apie draudžiamą skleisti ar žalingą turinį internete karštąja linija „Švarus internetas“ gauta 3558 pranešimai – pustrečio karto daugiau nei užpernai, trečiadienį pranešė Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT).

2020 metais gauti 1373 pranešimai. Karštoji linija „Švarus internetas“ veikia nuo 2007 metų.

„Tai yra rekordinis pranešimų skaičius nuo interneto karštosios linijos įkūrimo pradžios“, – rašoma pranešime.

RRT specialistams ištyrus kiekvieną gautą pranešimą, tolesnių veiksmų imtasi dėl 380 atvejų.

108 pranešimai apie vaikų seksualinio išnaudojimo vaizdus persiųsti kitų šalių interneto karštosioms linijoms, tarptautinės interneto karštųjų linijų asociacijos INHOPE narėms.

Dar 161 pranešimas persiųstas įvairių šalių interneto paslaugų teikėjams, svetainių savininkams, socialinių tinklų valdytojams su NTD (angl. Notice and Take Down) žyma apie jų svetainėse ar tinkluose esantį draudžiamą skleisti interneto turinį, nurodant, kad jis būtų kuo skubiau pašalintas.

80 pranešimų persiųsta tolesniam tyrimui Policijos departamentui, įtarus draudžiamą skleisti turinį Lietuvos tarnybinėse stotyse, tuo metu 31 pranešimas, įtarus neigiamą poveikį nepilnamečiams darančią informaciją, persiųstas tolesniam tyrimui Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai.

1551 gautas pranešimas, kuriame buvo pranešta apie iš tiesų draudžiamą turinį, buvo pasikartojantis, t. y. apie tą patį turinį, kuris jau buvo praneštas INHOPE arba Policijos departamentui, todėl dėl jų papildomų veiksmų nesiimta.

Iš visų 2021 metais RRT gautų pranešimų 125 pranešimai buvo apie patyčias kibernetinėje erdvėje. 37 atvejais informacija pasitvirtino ir buvo imtasi atitinkamų veiksmų.

Taip pat RRT specialistai suteikė 284 konsultacijas socialinių tinklų naudotojams dėl neteisėtai paskelbtos asmeninės ar žalingos informacijos pašalinimo, užgrobtų paskyrų susigrąžinimo, tinkamų saugumo ir privatumo parinkčių nustatymo socialiniuose tinkluose.

Lyginant su 2020 metais, kai suteikta suteikta 600 konsultacijų, jų skaičius sumažėjo daugiau nei perpus.

RRT primena, kad interneto vartotojai apie neteisėtą ar žalingą turinį internete skatinami pranešti svetainėje www.svarusinternetas.lt/. Pranešimus galima teikti ir anonimiškai.