Policiją sudomino tiesioginės transliacijos feisbuke: įkliuvo drabužius „gyvai“ demonstravusi pardavėja

Socialiniame tinkle „Facebook“ tiesiogines transliacijas rengusi ir jų metu įvairius drabužius pardavinėjusi Kaišiadorių gyventoja Eurika S. pateko į policijos pareigūnų akiratį – tyrimą atlikę tyrėjai išsiaiškino, kad įvairių prekių ženklų klastotėmis prekiavusi moteris net neturėjo licencijos verstis tokia veikla, todėl ir į valstybės biudžetą nemokėjo privalomų mokesčių.

Už tai, kad versliškai neteisėtai vykdė komercinę veiklą bei neteisėtai prekiavo drabužiais, neturėdama prekių ženklų savininko leidimo, Eurika S. buvo patraukta baudžiamojon atsakomybėn, o jai iškeltą baudžiamąją bylą išnagrinėjusi teisėja Rasa Balsevičienė nutarė, jog nuteistoji privalės į valstybė biudžetą sumokėti 4 tūkstančių eurų baudą. Be to, iš jos buvo konfiskuoti per policijos pareigūnų atliktą kratą namuose rasti drabužiai ir avalynė.

Tyrimo metu buvo nustatyta, kad Eurika S. drabužius buvo pardavusi daugiau kaip 500 žmonių – pirkėjus pavyko nustatyti peržiūrėjus pardavėjai priklausančias banko sąskaitas, į kurias buvo pervedami pinigai. Kai kurie pirkėjai, atsiskaitydami už perkamas prekes, mokėjimo paskirtyje nurodydavo, kad „papildo“ sąskaitą, nors nieko bendro su pardavėja neturėjo – įtariama, kad taip buvo siekiama išvengti galimų nemalonumų pardavėjai.

Tuo metu Eurika S. teigė, kad tokius įrašus padarydavo patys pirkėjai neprašomi.

Baudžiamojon atsakomybėn patraukta kaišiadoriškė per apklausą tyrėjams prisipažino, kad neteisėta veikla vertėsi vos kelis mėnesius, o dabar savo veiklą jau legalizavo.

Ji pasakojo, kad iš pradžių feisbuke talpindavo parduodamų prekių nuotraukas su aprašymais ir kaina, tačiau vėliau nutarė rengti tiesiogines transliacijas, kurių metu parduodami drabužiai ir avalynė buvo demonstruojami – tai darė ji pati, o vyrams skirtų prekių „modeliu“ buvo jos sugyventinis.

„Kai pradėjau rengti „live“ transliacijas ir gyvai siūlyti prekes, pardavimų padaugėjo“, – prisipažino Eurika S.

Kaišiadorių gyventoja sakė, kad pardavinėjo prekes, kurias įsigydavo Gariūnų turgavietėje, taip pat nusipirkdavo iš įvairių tiekėjų Lenkijoje.

„Pradžioje vykdydama veiklą prekiavau ir tokių prekių ženklais kaip „Adidas“, „Nike“, „Tommy Hilfiger“, „Lacoste“, „Armani“ analogais, tačiau neseniai sužinojau, kad pardavinėti tokius analogus yra nelegalu, todėl visas turėtas prekes išdalinau pažįstamiems asmenims ir nustojau jais prekiauti“, – sakė ji.

Nors ir žinojo, kad vykdo neteisėtą prekybą, tačiau jos legalizuoti ir valstybei mokėti privalomus mokesčius moteris neskubėjo: „Domėjausi, kaip pradėti legaliai vykdyti šią veiklą, bet niekur oficialiai nesikreipiau ir jokių prašymų valstybės institucijoms neteikiau, kad gaučiau leidimą verstis šia veikla.“

Eurika S. neslėpė, kad oficialiai niekur nedirbo, kartu su sugyventiniu buvo užregistruota Užimtumo tarnyboje, todėl iš prekybos drabužiais ir avalyne gauti pinigai papildydavo šeimos biudžetą.

Asociatyvi nuotrauka Foto: Vida Press

„Drabužių bei batų pardavinėjimas internetu buvo mūsų pajamų šaltinis“, – sakė moteris, kuri asmeniškai rūpindavosi parduotų prekių išsiuntimu pirkėjams.

Atsakomybėn dėl neteisėtos veiklos patraukta moteris tikino, kad prekes „parduodavo su nedideliu antkainiu“ ir esą nesiekė praturtėti.

„Aš tenorėjau tiesiog truputį užsidirbti iš veikos, kuri man labai patinka, man įdomu ieškoti prekių, jas demonstruoti ir parduoti“, – tyrėjams aiškino ji.

Per kratą Eurikos S. namuose policijos pareigūnai rado ne tik dar neparduotų drabužių, bet ir kompiuterį, kuriame buvo patalpintos jos parduodamų prekių nuotraukos. Tiesa, moteris teisinosi, kad visus reikalus, susijusius su prekyba ir prekių reklamavimu, ji tvarkė mobiliuoju telefonu, o nuotraukas nepilnametei dukrai priklausančiame kompiuteryje laikė tik dėl to, kad norėjo jas išsaugoti.

Ikiteisminio tyrimo metu pareigūnai taip pat apklausė kelis pirkėjus, kurie atsiskaitydami už Eurikos S. parduodamus drabužius ar avalynę bankiniuose pavedimuose nurodydavo, jog papildo sąskaitą ar atlieka pavedimą, o ne atsiskaito už prekes. Tiesa, jie negalėjo patvirtinti, kad taip parašyti jiems buvo nurodžiusi pardavėja – pirkėjai teisinosi, jog paprasčiausiai to neprisimena.

O vienas vaikinų, pirkęs sportinį „Nike“ kostiumą, tyrėjams prisipažino supratęs, kad perka neoriginialią prekę: „Originalios „Nike“ prekės yra daug brangesnės.“

Jis taip pat nurodė, kad įsigijęs klastotę liko nusivylęs: „Treningas greit nusidėvėjo, suplyšo tiek kelnės, tiek džemperis, todėl juos išmečiau.“