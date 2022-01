Prie Seimo po Sausio 13-osios minėjimo surengtas protestas: jame – apie 750 žmonių

Prie Seimo ketvirtadienį po Sausio 13-osios minėjimo surengtas protestas prieš pandemijos politiką, jame – apie 750 žmonių.

Šalia Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos leidimą protestui turi Lietuvos šeimų sąjūdis, vadovaujamas Raimondo Grinevičiaus.

Vilniaus apskrities policijos atstovė spaudai Julija Samorokovskaja informavo BNS, kad protestuojančiųjų, pasilikusių po minėjimo, yra apie 750.

Čia protesto dalyviai sakė sveikinimo kalbas, kuriomis ragino trauktis šalies valdžią dėl vykdomos pandemijos politikos.

„Žmonės, kurie prieš 31-erius metus paaukojo savo gyvybes, kad mes gyventume laisvoje, nepriklausomoje valstybėje ir didžiuotumėmės, kad esame lietuviai ir Lietuvos piliečiai“, – susirinkusiesiems sakė galiūnas Žydrūnas Savickas.

„Tikrai negalėjau pagalvoti, kad po 31-erių metų mes gyvensime diktatūroje, mes gyvensime blogio imperijoje, kur norint studijuoti, dirbti reikia antikonstitucinio gyvulio paso. Tai yra gėda mūsų valdžiai, tokia valdžia turi trauktis ir kuo skubiau“, – pridūrė jis.

Protesto akcijoje dalyvaujanti kaunietė Margarita teigė esanti savo šalies patriotė, bet Vyriausybės politika valdant pandemiją, anot jos, skaldo Lietuvą.

„Mes nebesam laisvi ir mūsų Vyriausybė tokia nėra. Politika, kuria užsiima dėl viruso, visiškai skaldo ir priešina žmones, laužo Konstituciją. Aš labai myliu Lietuvą, jaudinuosi dėl to, kas vyksta, dėl to čia ir atvykau. Aš dalyvavau mitinguose prieš 30 metų. Dabar Lietuva yra visai kitokia ir labai dėl to gaila“, – BNS sakė istorine Lietuvos vėliava su Vyčiu apsigaubusi moteris.

Iš Kauno atvykęs Ramūnas Alaunis sakė, kad protestų vyks dar daugiau, nes šalis gyvena „ant melo ir neteisingumo pamatų“.

„Atvažiavau, kad tapčiau istorinių įvykių dalyviu, nuo čia prasideda valstybės kūrimas. Atkūrus nepriklausomybę nebuvo nei vienos dienos galvota apie tikrąją laisvę, apie valstybę, kuri bus Lietuvos žmonių, tautos žmonių. Kuo toliau, tuo dažniau Lietuvoje kils socialiniai neramumai, nes mes gyvename ant melo ir neteisingumo pamatų pastatytoje valstybėje“, – BNS sakė R. Alaunis.

Susirinkusieji, atsinešę Trispalves, Vyčio vėliavas ir kitas skandavo šūkį „Seimą lauk“.