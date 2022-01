„JAV ir Rusija kalbėdavo ir kalbasi ir apie mus, dramos čia nereikia daryt. Labiau nerimą kelia išankstinės pozicijos, ypač Rusijos. Nelabai aišku, kas vyksta, nes normali taktika yra nekomentuoti derybų, jei nori apie kažką derėtis, o dabar tiek paleista, kad nematyti kranto. Čia ne derybos, o spektaklis, kurio kažkam reikia. Aš jomis netikiu“, – apie Ženevoje prasidėjusias JAV ir Rusijos derybas „Delfi“ teigė buvęs užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius.

Oficialiai derybos vadinamos Strateginio stabilumo dialogu. Bet viskas labiau primena ne dialogą, o keistą dūmų uždangą. JAV dar prieš derybas pasiuntė itin prieštaringų signalų, ko galima tikėtis – tariamų kompromisų ir netgi nuolaidų Maskvai arba atvirkščiai – dar didesnės eskalacijos.

O tokių stačiokiškų, tiesmukų ultimatumų, kurių ėmėsi Kremlius, pateikdamas savo išankstinius reikalavimus dėl „saugumo garantijų“ nebuvo nuo Šaltojo karo pabaigos. Net jei reikalavimai nepriimtini Vakarams, juos lydintis Rusijos atstovų pareiškimai demonstruoja visiškai nesukalbamą Maskvos poziciją. Pro tokią priešderybinę dūmų uždangą kol kas bent jau nematyti ne tik galimo susitarimo turinio, bet ir išeities iš aklavietės.

Nė žingsnio atgal – ar tikrai?

Jau prieš derybas netrūko gluminančių žinučių. Pavyzdžiui, Rusijos užsienio reikalų viceministras Sergejus Riabkovas be užuolankų pareiškė, kad NATO „laikas sugrįžti prie 1997-ųjų sienų“.

Deputy Foreign Minister Sergey #Ryabkov gave a few comments to the media ahead of the 🇷🇺/🇺🇸 talks on security guarantees:



„Ir nespecialistui aišku, kad reikalauti iš Rusijos nuolaidų esant situacijai, kai būtent NATO pastaraisiais dešimtmečiais stengiasi „nustumti“ mūsų šalį ir primesti jai jeigu ne pavaldinės, tai bent jau antraeilį vaidmenį Europos ir tarptautinėje politikoje, beje, šio tikslo siekia bandydama tiesiogiai pakenkti mūsų saugumui, daugiau neišeis. Taigi, NATO reikia susirinkti „šmutkes“ ir grįžti prie 1997 m. sienų“, – teigė S. Riabkovas.

Tai yra dar griežtesnė versija, nei gruodį suformulavo Vladimiras Putinas ir Rusijos užsienio reikalų ministerija ir tai reikštų NATO, kaip organizacijos žlugimą – tokį siekį Rusija vėl pabrėžia labai tiesmukai.

Suprantama, kad toks Rusijos reikalavimas „sugrįžti prie 1997-ųjų sienų“ yra sunkiai įgyvendinamas – tai reikštų Aljanso atsitraukimą iš Baltijos šalių, Lenkijos ir sąjungininkai jau atvirai pasakė, kad to nebus. Tačiau nesutaikoma Kremliaus pozicija liko nepakitusi – S. Riabkovas ir neslėpė viešo nusivylimo bei patikino, kad Kremliaus kompromisai netenkins.

„Nesutiksime nusileisti. Tokia galimybė visiškai atmetama. Esame nusivylę per pastarąsias kelias dienas iš Vašingtono, tačiau taip pat ir iš Briuselio gautais signalais“, – tikino S. Riabkovas.

Tad jei kam Lietuvoje atrodo, kad Ženevoje vyksta derybos tik dėl Ukrainos ateities, tiek Rusija, tiek JAV, tiek ES pirmininkaujanti Prancūzija leido suprasti, kad statymai – gerokai didesni, pavojingesni.

JAV televizija „NBC news“, remdamasi vienu dabartiniu administracijos pareigūnu ir dviem buvusiais nacionalinio saugumo pareigūnais, pranešė, kad prezidento Joe Bideno administracija per derybas su Rusija pasiruošusi aptarti galimybę sumažinti karinį dalyvavimą Europos rytuose – su sąlyga, kad Rusija irgi bus pasiruošusi imtis atitinkamų veiksmų.

„Diskusijos potencialiai gali apimti abiejų valstybių karinių pratybų mastą, JAV karių, laikomų Baltijos šalyse ir Lenkijoje skaičių, išankstinį informavimą apie pajėgų judėjimą, taip pat branduolines galvutes galinčias nešti raketas „Iskander“, kurias Rusija laiko Kaliningrado srityje“, – sakė NBC šaltiniai.

Administracija esą „rengia galimybių pakeisti pajėgų pozicijas Europoje sąrašą, kuris būtų aptartas per derybas su Rusija“, televizijai sakė administracijos pareigūnas. Iš Rusijos neva būtų tikimasi atitraukti šimtatūkstantines pajėgas ir nuo sienos su Ukraina.

Suprantama, tokia žinutė sukėlė nemenką sąmyšį ir JAV oficialūs pareigūnai kaip mat puolė taisyti padėtį. Bet įdomu tai, kad nuoseklumo ir aiškumo tai neįnešė. Iš pradžių pasirodė informacija, kad tokios „NBC News“ interpretacijos yra netikslios.

„Nėra tikslu, kad administracija rengia priemones JAV pajėgų Rytų Europoje atitraukimui“, – sakė Nacionalinio saugumo tarybos atstovė Emily Horne.

„Iš tikrųjų Rusijai aiškiai sakėme – viešai ir privačiai – jog jeigu Rusija toliau veržtųsi į Ukrainą, mes sustiprintume savo NATO sąjungininkes rytiniame sparne, kurioms esame šventai įsipareigoję“, – pabrėžė ji. Tą patį kartojo ir JAV Valstybės departamento atstovas Nedas Price'as.

It is not accurate that the administration is developing options for pulling back U.S. forces in Eastern Europe in preparation for discussions with Russia next week, which we told NBC while they were reporting this story.