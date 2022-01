Liubajevas: grėsmė prie Lietuvos ir Baltarusijos sienos vis dar išlieka

Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vado Rustamo Liubajevo teigimu, nors fiksuojama mažiau valstybės sienos pažeidimų, grėsmė Lietuvos pasienyje su Baltarusija vis dar išlieka. Anot R. Liubajevo, įvertinus galimas rizikas, pereiti į įprastą valstybės sienos apsaugos režimą kol kas neketinama.

„Situacija kinta prie valstybės sienos kiekvieną dieną. Aišku, dabar mes fiksuojame mažiau valstybės sienos pažeidimų, mažiau neįleidžiama asmenų, kurie bando neteisėtai atvykti į Lietuvą, todėl galima konstatuoti, kad šiuo metu situacija stabilizavosi“, – ketvirtadienį Eltai teigė R. Liubajevas.

„Visgi prie Lietuvos ir Baltarusijos sienos grėsmė išlieka. Neteisėtos migracijos srautai šiuo metu nukreipti į Latvijos Respubliką, ten šiuo metu daugiausia neleidžiama neteisėtų migrantų. Tai grėsmė išlieka ir, atitinkamai planuodami savo tarnybą, mes turime įvertinti tą riziką ir reaguoti į situacijos pasikeitimus“, – pridūrė R. Liubajevas.

Manoma, kad Baltarusijoje vis dar yra apie 2 tūkst. migrantų

VSAT vadas teigia, kad tikslių duomenų, kiek neteisėtų migrantų šiuo metu vis dar yra Baltarusijos Respublikoje, nėra. Tačiau, vertinant turimą informaciją, tikėtina, kad jų gali būti apie du tūkstančius.

„Įvairių ekspertų arba institucijų vertinimu, neteisėtų migrantų Baltarusijoje gali būti apie porą tūkstančių. Kiek yra prie Lietuvos ir Baltarusijos sienos, tikrai tokių duomenų mes neturime. Galime tik konstatuoti pagal tą informaciją, kurią mes disponuojame“, – kalbėjo VSAT vadas.

Visgi, R. Liubajevo teigimu, pastebima ir nauja tendencija – neteisėti migrantai atvyksta per Rusijos Federaciją.

„Tačiau prie mūsų sienų, ar tai būtų prie Lietuvos-Baltarusijos, ar Lenkijos-Baltarusijos, ar Latvijos-Baltarusijos, atsiranda neteisėtų migrantų grupės, kurios atvyksta, tarkim, per Rusijos Federaciją, tai būtų galima pavadinti naujais neteisėtais migrantais, tačiau daug tokių asmenų neturime“, – sakė R. Liubajevas ir pridūrė, kad daugiau naujų tendencijų nefiksuojama.

Dėl galimų grėsmių sienos apsauga išlieka sustiprinta

Anot R. Liubajevo, įvertinus galimas rizikas, pereiti į įprastą sienos apsaugos režimą kol kas neketinama, tačiau karinės pajėgos šiuo metu yra optimizuojamos.

„Šiuo metu sieną saugome sustiprintu režimu, o pajėgų išdėstymas arba sienos apsaugos priemonių intensyvumas yra optimizuojamas. Mes vertiname situaciją prie mūsų sienos ir atitinkamai planuojame savo tarnybą. Artimiausiu metu mes kol kas neketiname pereiti nuo sustiprintos sienos apsaugos režimo į įprastą sienos apsaugos režimą ir toliau vykdami sienos apsaugą kartu su institucijomis, kurios mums padeda saugoti sieną, planuosime ir organizuosime tarnybą“, – sakė VSAT vadas.

Pasak R. Liubajevo, optimizavus pajėgas, saugumą užtikrina galimybė pasinaudoti esamais pajėgų rezervais.

„Natūralu, kad kai mažėja srautai, mes turime tą įvertinti, tačiau Lietuva per praeitus metus, per migracijos krizę sukūrė pakankamai efektyvų mechanizmą, kuris leidžia mums labai dinamiškai ir lanksčiai reaguoti į situacijos prie valstybės sienos pasikeitimus. Yra tam tikri instrumentai, galimybė pasinaudoti šiuo metu esamais rezervais – ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos, ir Lietuvos kariuomenės, ir policijos, leidžia pakankamai greitai per trumpą laikotarpį dislokuoti papildomas pajėgas prie sienos ten, kur pažeidimų būtų daugiau“, – teigė VSAT vadas.

Jei nepaprastoji padėtis pratęsta nebūtų, sienos apsauga nesutriktų

R. Liubajevo teigimu, jei Seimas apsispręstų nepratęsti nepaprastosios padėties pasienyje su Baltarusija termino, tai nesutrukdytų užtikrinti valstybės sienos apsaugą. Visgi VSAT vadas pripažįsta, kad nepaprastoji padėtis suteikia daugiau instrumentų kontroliuoti nuolat besikeičiančią situaciją.

„Mes turime ekstremalią situaciją, tai iš tikrųjų šioks toks režimas prie valstybės sienos lieka, mes turime galimybę naudotis ir ekstremalios situacijos suteiktomis priemonėmis ir tikrai tas daroma. Turiu priminti, kad ekstremalios situacijos sąlygomis mes gyvenome iki lapkričio, kai buvo praeitų metų lapkritį paskelbta nepaprastoji padėtis ir valstybės sienos apsaugos tarnybai pavyko užtikrinti valstybės sienos apsaugą. Aš manyčiau, kad nepaprastosios padėties nebuvimas tikrai nesutrukdys ir toliau užtikrinti sienos apsaugą“, – sakė R. Liubajevas.

„Aišku, nepaprastoji padėtis suteikia daug daugiau instrumentų kontroliuoti situaciją prie valstybės sienos, bet kai priimamas toks sprendimas, jis ir bus vykdomas“, – pridūrė VSAT vadas.