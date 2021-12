Dulkys įvertino savo pirmuosius metus ministro kėdėje: nesu silpnoji grandis Vyriausybėje

2021-aisias viešojoje erdvėje labiausiai kritikuotas, trauktis iš einamų pareigų prezidento netiesiogiai ragintas, o opozicijos pastangomis interpeliacijos klausimų sulaukęs sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys nesutinka, kad buvo silpnoji grandis Ingridos Šimonytės vadovaujamoje Vyriausybėje.

„O gal atvirkščiai... Gal ministerija yra labai stipri grandis, kurią kažkas suinteresuotas išmušti iš po kojų ir tokiu būdu sugriauti didesnę piramidę“, – penktadienį apibendrindamas savo darbą 2021-aisiais Eltai sakė A. Dulkys.

Nepaisydamas oponentų kritikos, ministras pozityviai vertina tai, kaip šalyje sekėsi vakcinuoti gyventojus. Šiuo klausimu, akcentavo jis, Lietuva turi kuo pasigirti, nors, išsidavė ministras, pats slapčia tikėjosi ir šiek tiek geresnių rezultatų.

Padėjome milijonui pasaulio gyventojų

Kai kalba pasisuka apie besibaigiančiais metais trukusį vakcinacijos nuo COVID-19 procesą, Lietuva turi kuo pasigirti, teigia ministras A. Dulkys. Jo tvirtinimu, ne tik pasiskiepijusių žmonių skaičių Lietuvoje reikia vertinti pozityviai. Anot jo, didžiuotis reikėtų ir tuo, kad Lietuva vakcinomis pagelbėjo mažiausiai milijonui pasaulio gyventojų.

„Lietuva per šiuos metus padėjo vakcinuotis mažiausiai milijonui kitų šalių gyventojų. Mes donavome, ir tai dar nėra pabaiga. Įsivaizduokite, mūsų valstybė ne tik savimi pasirūpino, bet mes jau esame pajėgūs padėti kitoms pasaulio šalims. Ir dėl to didelė padėka Lietuvos mokesčių mokėtojams, visiems žmonėms“, – teigė A. Dulkys.

„Be to, man atrodo, kad ir patys žmonės pasiekė gerą rezultatą – esame geriausiai besiskiepijantys Rytų Europoje“, – teigė A. Dulkys.

Nepaisant politinių oponentų kiek kitokios išsakomos nuomonės, A. Dulkys tvirtino, kad pozityviai reikėtų vertinti ir visuomenės pasiskiepijimo mastą. Nors, neslėpė ministras, jis įsibėgėjant vakcinacijos procesui, tyliai vylėsi, kad Lietuvos rezultatai bus geriausi lyginant ne su Rytų, bet su Vidurio Europos valstybių pavyzdžiais.

„Aš taip pasakysiu, slapta tikėjausi, kad mes tikrai būsime geriausi Vidurio Europoje. Tačiau to nepavyko pasiekti, nors pasiskiepyti atėjo daugiau žmonių nei kažkada atėjo į Konstitucijos referendumą, tačiau atėjo mažiau žmonių nei į referendumą dėl kariuomenės išvedimo. Kažkur mums truputį pritrūko. Jeigu būtų atėję tiek žmonių, kiek atėjo į Nepriklausomybės referendumą – tai, manau, būtume buvę pasaulio valstybių jei ne dešimtuke tai penketuke“, – teigė ministras.

Todėl, tęsė jis, ir Vyriausybės darbą pandemijos valdymo klausimu reikėtų laikyti sėkmingu. Ypač, kai darbus organizuoti teko spaudžiant ne vienai krizei.

„Vertinant bendrai ir turint omenyje pačias sąlygas, kuriomis dirbo visa Vyriausybė... Aš manau, kad nėra buvę tokių metų, kad Vyriausybei reiktų veikti, kai vienu metu būtų ir karantinas, ir dvi ekstremaliosios situacijos, ir dar nepaprastoji padėtis. Įvertinus visą šį kontekstą, aš manau, kad metai buvo visai neblogi. Manau, kad Vyriausybė padarė daug“, – teigė A. Dulkys.

„Aš manau, kad kalbant apie pandemijos valdymą yra svarbūs keli dalykai. Mes dabar turime visą vakcinacijos procesą. Galite Lietuvą lyginti su bet kuria kita pasaulio valstybe. Mes turime vakcinų... Juk galima pasirinkti – o tai ne visose šalyse įmanoma. 70 proc. pasaulio žmonių apskritai neturi vakcinų. Galime skiepytis prekybos centruose, gydymo įstaigose, vaistinėse – kur tik nori. Man atrodo, kad vakcinacijos procesas yra pakankamai gerai užkeltas ant bėgių“, – samprotavo ministras.

Atrėmė Prezidentūros ir opozicijos pastabas

Ministras nebuvo linkęs visiškai sutikti ir su šią savaitę išakytomis prezidento vyriausiosios patarėjos Irenos Segalovičienės pastabomis dėl nepakankamo vyriausiųjų šalies gyventojų skiepijimosi.

Ketvirtadienį prezidento patarėja LRT radijui kaip Vyriausybės darbo trūkumą įvardino tai, kad Lietuvoje 60+ amžiaus grupei priklausančių gyventojų vakcinacijos lygis nesiekia 77 proc. Taip pat, Prezidentūros nuomone, valdantiesiems šiais metais pritrūko aiškaus pandemijos valdymo plano, tinkamo visuomenės informavimo bei gebėjimo ir noro susitarti su kitokią nuomonę turinčiais visuomenės atstovais.

Pasak ministro A. Dulkio, vertinant senjorų situaciją tarp Baltijos ir kitų kaimyninių šalių, tai Lietuvos padėtis yra kai kuriais atžvilgiais net geresnė.

„Man atrodo, kad reikia užbaigti tą saviplaką ir siųsti žinutę, kad didžioji dalis mūsų žmonių yra tikrai sąmoningi ir palyginus tik nedidelės žmonių grupės skeptiškumas mums truputėlį sutrukdė tam rezultatui“, – teigė A. Dulkys.

A. Dulkys: kritika yra gerai, bet aš noriu, kad ji būtų objektyvi

Apskritai ministras leido suprasti manąs, kad ne visos jam tenkančios pastabos dėl pandemijos valdymo yra pagrįstos. Priešingai. A. Dulkio teigimu, per metus dešiniųjų Vyriausybė padarė tai, ko ankstesnė „valstiečių“ dominuota valdžia net nesiėmė.

„Ar buvo kurioje nors valstybėje tiek atvertų duomenų apie pandemiją, testavimą, vakcinavimą, procesus ir t.t.? Tai tikrai visuomenei yra atverta labai daug duomenų ir būtent tie duomenys sudaro galimybę objektyviai, kritiškai nagrinėti po kiekvieną kauliuką kiekvieną mūsų žingsnį. Kiekvienas Lietuvos pilietis kiekvieną dieną gali sekti kiekvienos vakcinos kelią. Vyriausybė visus šiuos duomenis atvėrė, ko per ankstesnes koronaviruso bangas nebuvo. Ir dėl to mes turime kritišką vertinimą. Ir gerai. Kritiškas vertinimas yra mums postūmis į priekį“, – teigė ministras.

„Kai mes kalbame apie vakcinaciją, apie testavimą ir testų skaičių... Tai kur visi šie dalykai buvo 2020 m. Lietuvoje nebuvo nei rūpinamasi testais, nei testų metodais, nei jų validavimu. Pandemija siautė Europoje, bet Lietuva nei praėjusių metų pavasarį, nei vasarą, nei rudenį nebuvo padariusi nė vieno žingsnio, kad būtų įsigyta testų, kad būtų galima daryti testavimo programas, kad būtų galima atverti mokyklas“, – tęsė A. Dulkys.

„Kritika yra gerai, bet aš noriu, kad ji būtų objektyvi ir kad būtų objektyviai lyginama. Galiausiai galutinis rezultatas yra, kad mes išėjome iš karantino, didelė dalis sveikatos apsaugos paslaugų yra sugrįžę į priešpandeminį lygį. Kai kur pas šeimų gydytojus žmonės jau turėjo daugiau paslaugų nei, kad buvo 2019 m. Taigi labai norėtųsi, kad būtų matoma visuma“, – teigė A. Dulkys.

Yra dalykų, kuriuos buvo galima daryti kitaip

Ministras apibendrino ir konkrečiai jo personalijai tekusią kritiką. Pasiteiravus, ar jis per metus niekada nepasijautė esąs silpnoji grandis Vyriausybėje, A. Dulkys iškėlė retorinį klausimą. Galbūt, svarstė ministras, visa jam tekusi kritika tik dėl to, kad viskas yra priešingai – dėl to, kad jis yra stiprioji grandis.

„Tai yra taktikos klausimas. Nežinau, ar mano asmenybė ir Sveikatos apsaugos ministerija daugiausiai buvo atakuojama dėl to, kad ji silpna. O gal atvirkščiai... Gal ministerija yra labai stipri grandis, kurią kažkas suinteresuotas siekia išmušti iš po kojų ir tokiu būdu sugriauti didesnę piramidę. Bet, man atrodo, kad vertinimus, matyt, reikia daryti imant faktų visumą“, – teigė A. Dulkys ir apibendrindamas pažymėjo, kad visgi buvo dalykų, kuriuos buvo galima daryti kitaip.

„Ar būtume darę ką nors kitaip, nei darėme? Tai žinoma, kad būtume darę, nes kiekvieną kartą yra vis kitokia situacija“, – teigė A. Dulkys.