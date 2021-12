„Lietuvos lyderiai pasauliui parodė, kaip užsienio politiką grįsti vertybėmis, o ne baime, palaikydami Taivaną, nepaisant Kinijos sankcijų. Ši drąsi maža šalis padarė didžiulį poveikį Taivanui“, – rašoma „Taiwan Insider“ tviteryje.

Savaitraštis prie įrašo pažymėjo parlamentarą M. Maldeikį, užsienio reikalų ministrą G. Landsbergį, socialdemokratę D. Šakalienę ir „Taiwan Insider“ savininkę ir prodiuserę Natalie Tso.

Įraše dalijamasi vaizdo įrašu, kuriame minėti trys Lietuvos politikai įvardijami kaip „Taivno metų žmonės 2021“. Jame N. Tso dėkoja žmonėms, padariusiems daug Taivano labui 2021 metais.

„Pirmiausia norime padėkoti nuostabiai šaliai Lietuvai, o ypatingai – jos lyderiams, kurie palaikė Taivaną, atidarydami sostinėje Vilniuje Taivaniečių atstovybę, nepaisant Kinijos diplomatinių ir ekonominių sankcijų“, – įraše sako N. Tso.

„Taiwan Insider“ vadovė atskirai dėkoja Lietuvos politikams už išreikštą paramą ir siekį rasti palaikymą Taivanui visame pasaulyje.

„Lietuva maža šalis, turinti mažiau nei 3 milijonus gyventojų, bet ji drąsi ir vizionieriška“, – teigė N. Tso.

Ji taip pat atkreipė dėmesį, kad Lietuvos parlamentarų grupė gruodį lankėsi Taivane.

Lithuania’s leaders showed the world how to base foreign policy on values not fear as they engaged Taiwan despite sanctions from China. This bold little country has made an outsized impact on behalf of Taiwan.@MatasMaldeikis @DSakaliene @GLandsbergis @TsoNatalie pic.twitter.com/pNzGNES69X