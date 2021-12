100 svarbiausių 2021-ųjų Lietuvos įvykių

Baigiantis metams, naujienų agentūra BNS primena svarbius Lietuvos politikos, visuomenės, kultūros ir ekonomikos gyvenimo įvykius 2021-aisiais.

SAUSIS

Sausio 4 dieną Vilniaus apygardos prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą dėl šiuo metu Rusijoje kalinčio Romo Zamolskio padarytų nusikaltimų.

Sausio 7 dieną prokurorai Vilniaus apygardos teismui perdavė nagrinėti ieškinį dėl greitųjų COVID-19 testų įsigijimo ir valstybei iš bendrovių priteisti daugiau kaip 4 mln. eurų.

Sausio 12 dieną Seimo nariui Petrui Gražuliui pareikšti įtarimai dėl piktnaudžiavimo, politikui neteisėtai veikiant bendrovės „Judex“ interesais. Ši byla dabar nagrinėjama teisme.

Sausio 14 dieną prezidentas Gitanas Nausėda paskyrė Nidą Grunskienę generaline prokurore.

Sausio 19 dieną pranešta, kad Rusijos atlikėjui Filipui Kirkorovui penkeriems metams uždrausta atvykti į Lietuvą.

Sausio 20 dieną Europos Parlamento liberalų frakcija pašalino Darbo partijos pirmininką Viktorą Uspaskichą iš šios politinės grupės dėl jo homofobiškų komentarų.

Sausio 22 dieną Seimo narys Gintautas Paluckas atsistatydino iš Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko pareigų.

Sausio 26 dieną Aplinkos apsaugos departamentas pateikė 48 mln. eurų civilinį ieškinį „Grigeo Klaipėda“ dėl aplinkai padarytos turtinės žalos atlyginimo baudžiamojoje byloje.

Sausio 27 dieną nukritusi Kaune statomo Kleboniškio tilto konstrukcija sužalojo penkis bendrovės „Kauno tiltai“ darbuotojus, vienas jų žuvo.

Sausio 28 dieną Specialiųjų tyrimų tarnyba pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl skiepijimo nuo COVID-19 Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje aplinkybių.

Sausio 29 dieną dėl neigiamų vertinimų sulaukusio komentaro apie Holokaustą iš Seimo Laisvės kovų ir valstybinės istorinės atminties komisijos pirmininko pareigų pasitraukė istorikas konservatorius Valdas Rakutis.

VASARIS

Vasario 11 dieną Šiaulių apylinkės teismas Kelmės rajono merą Vaclovą Andrulį pripažino kaltu dėl kyšininkavimo ir skyrė 25 tūkst. eurų baudą. Vėliau šiemet, po apeliacinės instancijos teismo sprendimo, meras neteko pareigų.

Vasario 11 dieną laimėtas didžiausias loterijų istorijoje Lietuvoje „Aukso puodas“ – „Vikinglotto“ žaidėjas iš Vilniaus išlošė daugiau nei 13 mln. eurų.

Vasario 12 dieną sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys nusprendė atleisti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro direktorių Robertą Petraitį, nes neigiamai įvertino jo tarnybinę veiklą. R. Petraitis kreipėsi į teismą.

Vasario 15 dieną paaiškėjo, kad iš automobilių dalijimosi paslaugas teikiančios bendrovės „CityBee“ pavogta apie 110 tūkst. Lietuvoje registruotų vartotojų duomenų.

Vasario 19 dieną Vyriausioji rinkimų komisija panaikino Seimo nario Antano Guogos mandatą, jo vietą parlamente užėmė Artūras Skardžius.

KOVAS

Kovo 1 dieną pasibaigus nedarbingumui, iš darbo atleistas ilgametis Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovas Saulius Čaplinskas. Jis vėliau į darbą grąžintas teismo sprendimu.

Kovo 3 dieną teisėsauga pranešė atliekanti ikiteisminį tyrimą dėl 3 mln. eurų vertės medicinos įrangos pirkimų. Įtarimai pateikti 35 asmenims.

Kovo 10 dieną Panevėžio apygardos teismas partijai „Tvarka ir teisingumas“ skyrė per 112 tūkst. eurų baudą prekybos poveikiu byloje ir konfiskavo iš jos daugiau kaip 279 tūkst. eurų. Byloje figūravusiems atsakingiems partijos asmenims skirtos lygtinės laisvės atėmimo bausmės, o verslininkas Rolandas Skaisgirys – išteisintas.

Kovo 14 dieną Vilniaus arkivyskupija pranešė sustabdžiusi kunigo Aloyzo Volskio veiklą dėl įtarimų seksualiniu priekabiavimu prieš daugiau kaip dešimtmetį. A. Volskis kaltę neigia.

Kovo 25 dieną Seimas paskyrė Birutę Sabatauskaitę lygių galimybių kontroliere.

Kovo 31 dieną Lietuvos apeliacinis teismas sugriežtino bausmes daliai nuteistųjų Sausio 13-osios byloje, kurioje per 60 buvusių aukštų Sovietų Sąjungos pareigūnų pripažinti kaltais dėl karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui.

BALANDIS

Balandžio 1 dieną Seimas iš pareigų atleido Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro direktorių Adą Jakubauską dėl nesugebėjimo užtikrinti sklandaus centro darbo ir jame kilusio susipriešinimo. Balandžio 22-ąją naujuoju centro vadovu paskirtas istorikas Arūnas Bubnys.

Balandžio 1 dieną Seimas paskyrę Gediminą Šimkų naujuoju Lietuvos banko vadovu.

Balandžio 8 dieną pranešta, kad naujienų portalą „15min“ ir naujienų agentūrą BNS valdančios įmonės jungiasi su Tomo Balžeko vadovaujama medijų ir skaitmeninio verslo grupe „Media bitės“ ir Lietuvoje veiks „15min group“ vardu.

Balandžio 9 dieną aplinkos apsaugos ministras Simonas Gentvilas atleido iš pareigų Aplinkos apsaugos departamento vadovę Olgą Vebrienę.

Balandžio 19 dieną Konstitucinis Teismas pranešė, jog tiesioginiai merų rinkimai prieštarauja Konstitucijai, nes nėra joje numatyti.

Balandžio 22 dieną Sveikatos apsaugos ministerija kreipėsi į teisėsaugą dėl iš Kinijos užsakytų apsaugos priemonių, vertų 912 tūkst. eurų, trūkumo. Teisėsauga dėl to pradėjo ikiteisminį tyrimą.

Balandžio 23 dieną Lietuva paskelbė išsiunčianti du rusų diplomatus, taip solidarizuodamasi su Čekija. Balandžio 28-ąją Rusija atsakė išsiųsdama du Lietuvos diplomatus.

GEGUŽĖ

Gegužės 2 dieną Valstybės sienos apsaugos tarnyba pirmą kartą pranešė apie šiemet ženkliai išaugusį per pasienį su Baltarusija atvykstančių neteisėtų migrantų skaičių.

Gegužės 9 dieną Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininke išrinkta europarlamentarė Vilija Blinkevičiūtė.

Gegužės 18 dieną advokatas Vytautas Mizaras paskirtas Konstitucinio Teismo teisėju.

Gegužės 9 dieną pranešta apie jaunos Šiaulių medikės savižudybę. Po šio įvykio imta kalbėti apie mobingą sveikatos sistemoje, nuo pareigų nušalintas, o vėliau ir atleistas Respublikinės Šiaulių ligoninės vadovas Remigijus Mažeika.

Gegužės 15 dieną Vilniaus Vingio parke įvyko 10 tūkst. dalyvių pritraukęs „Didysis šeimos gynimo maršas“.

Gegužės 23- dieną Minsko oro uoste nutupdytas bendrovės „Ryanair“ lėktuvas, skridęs iš Atėnų į Vilnių, Baltarusijos pareigūnai sulaikė Lietuvoje gyvenusį orlaiviu skridusį opozicijos tinklaraštininką Ramaną Pratasevičių su drauge.

Gegužės 24 dieną įsigaliojo koronaviruso pandemijai valdyti skirtas galimybių pasas.

Gegužės 25 dieną Seimas nepritarė projektui dėl lyčiai neutralios partnerystės įteisinimo.

Gegužės 31 dieną startavo masinė vakcinacija nuo COVID-19.

Foto: DELFI / Josvydas Elinskas

BIRŽELIS

Birželio 1 dieną Muitinės departamento vadovu paskirtas Darius Žvironas.

Birželio 2 dieną Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba pranešė, kad gegužę iškritus 103 mm kritulių šis mėnuo tapo lietingiausias per pastaruosius 60 metų.

Birželio 3 dieną Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išteisino buvusį „tvarkiečių“ lyderį, per apkaltą pašalintą prezidentą Rolandą Paksą ir „Lietuvos ryto“ žiniasklaidos grupės vadovą Gedvydą Vainauską dėl prekybos poveikiu.

Birželio 4 dieną vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė pirmą kartą migrantų antplūdį iš Baltarusijos pavadino šios šalies vykdomu hibridiniu karu.

Birželio 8 dieną EŽTT paskelbė, kad Lietuva pažeidė Europos Žmogaus teisių konvenciją spręsdama dėl senovės baltų religinės bendruomenės „Romuva“ valstybės pripažinimo, nes prašymą nagrinėjo neobjektyviai.

Birželio 8 dieną per tarptautinę operaciją policija sulaikė daugiau nei 30 su nusikalstamomis grupuotėmis siejamų lietuvių, įtariamų narkotikų platinimu, konfiskuota 1,3 tonos narkotikų.

Birželio 10 dieną Specialiųjų tyrimų tarnyba pranešė apie tyrimą dėl Seimo nario Mindaugo Puidoko padėjėjo Kęstučio Motiečiaus, jis įtariamas bandymu papirkti parlamentarą Matą Maldeikį. Vykstant šiam tyrimui įtarimai buvo pareikšti ir lažybų bendrovės „Tete-A-Tete“ savininkui Samoilui Kackui.

Birželio 17 dieną Seimas Konstitucinio Teismo pirmininke paskyrė teisėją Danutę Jočienę – ji tapo pirmąja šiam teismui vadovaujančia moterimi.

Birželio 17 dieną epidemiologai pranešė apie Lietuvoje pirmąkart aptiktą delta koronaviruso atmainą.

Birželio 19 dieną opozicinės Lietuvos socialdemokratų darbo partijos pirmininku išrinktas Seimo narys Jonas Pinskus, pareigose pakeitęs Gediminą Kirkilą. Vėliau politinė jėga pakeitė pavadinimą į Lietuvos regionų partijos.

LIEPA

Liepos 1 dieną Lietuvoje dėl koronaviruso įvestą karantino režimą pakeitė ekstremaliosios situacijos suvaržymai – atšauktas nuotolinis darbas, leistas kontaktinis ugdymas, atsisakyta žmonių skaičiaus ar ploto ribojimų.

Liepos 1 dieną Vyriausioji rinkimų komisija nutraukė dėl korupcijos nuteisto Kelmės rajono mero Vaclovo Andrulio įgaliojimus – po naujų rinkimų spalį pareigose jį pakeitė Ildefonsas Petkevičius.

Liepos 2 dieną patruliavimą Lietuvos pasienyje su Baltarusija kartu su Lietuvos pasieniečiais pradėjo „Frontex“ pareigūnai.

Liepos 2 dieną Europos Komisija patvirtino Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą kurį sudaro 2,2 mlrd. eurų viešųjų investicijų į reformas ir strateginius projektus.

Liepos 2 dieną Vyriausybė dėl migrantų antplūdžio valstybės mastu paskelbė ekstremalią situaciją.

Liepos 6 dieną Minskas pareiškė iki minimumo mažinantis Lietuvos diplomatinę atstovybę Baltarusijoje. Atsakydamas Vilnius kitą dieną informavo išsiunčiantis didžiąją dalį Baltarusijos ambasados diplomatinio personalo.

Liepos 9 dieną Lietuvos pasienyje su Baltarusija pradėta statyti pjaunančios vielos ritinių barjerą.

Liepos 16 dieną Lietuvoje buvo pagerintas 90 metų senumo karščio rekordas, po to beveik visoje šalyje fiksuota tropinė naktis.

Liepos 20 dieną Taivanas pranešė apie planus Lietuvoje atidaryti atstovybę su salos vardu pavadinime. Šis žingsnis smarkiai supykdė Kiniją.

Liepos 26 dieną Rūdninkų poligone protestuotojai prieš planus čia apgyvendinti migrantus sukėlė riaušes. Švelnesni protestai prieš migrantų apgyvendinimą liepą rengti ir netoli Druskininkų, taip pat Dieveniškėse, Vilniuje, prie Vyriausybės, protestus rengė ir patys suvaržytomis laisvėmis nepatenkinti migrantai.

Liepos 27 dieną teismas pripažino buvusį politiką Algirdą Paleckį kaltu šnipinėjimo Rusijai byloje ir skyrė jam šešerius metus laisvės atėmimo.

Laura Asadauskaitė-Zadneprovskienė Foto: Vytautas Dranginis

RUGPJŪTIS

Rugpjūčio 2-ąją vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė pasirašė sprendimą, kuriuo leido pasieniečiams apgręžti į Lietuvą neteisėtai vykstančius migrantus ir nukreipti juos į pasienio punktus, ambasadą Minske.

Rugpjūčio 6-ąją penkiakovininkė Laura Asadauskaitė-Zadneprovskienė iškovojo vienintelį medalį Lietuvai Tokijo olimpinėse žaidynėse – ji pelnė sidabrą.

Rugpjūčio 10-ąją Kinija dėl gilėjančių Lietuvos ryšių su Taivanu konsultacijoms atšaukė ambasadorių Shen Zhifei Vilniuje ir paragino atšaukti Lietuvos ambasadorę Dianą Mickevičienę Pekine.

Rugpjūčio 10-ąją dėl pandemijos valdymo priemonių prie Seimo surengtas mitingas, kuris vėliau virto riaušėmis. Dėl jų atliekamas ikiteisminis tyrimas, įtarimai pareikšti beveik 100 asmenų.

Rugpjūčio 12-ąją programišiai paskelbė iš Užsienio reikalų ministerijos pagrobę per pusantro milijono Užsienio reikalų ministerijos susirašinėjimų su ambasadomis užsienio šalyse, NATO partneriais, dalis jų buvo slapti. Lietuvos institucijų teigimu, su Rusija siejami programišiai Užsienio reikalų ministerijos susirašinėjimus pavogė pernai lapkritį.

Rugpjūčio 23-ąją Vyriausybė numatė apie 150 mln. eurų tvorai pasienyje su Baltarusija, ją statyti pavesta energetikos įmonių grupei „Epso-G“.

Rugpjūčio 26-ąją Lietuva baigė dešimt dienų trukusią evakuacijos operaciją, per kurią iš Kabulo į Vilnių atskraidinti 176 afganistaniečiai. Tai Lietuvos kariams talkinę vertėjai ir jų šeimos nariai, bėgantys nuo Afganistano kontrolę perėmusio Talibano.

RUGSĖJIS

Rugsėjo 1 dieną į mokiniams po beveik metų nuotolinio ugdymo grįžus į mokyklas parlamentinių partijų atstovai pasirašė nacionalinį susitarimą dėl švietimo politikos iki 2030 metų, kuriuo įsipareigojo nuosekliai didinti finansavimą švietimui.

Rugsėjo 4 dieną vyko Kauno valdžios stabdyti bandytos „Kaunas Pride“ eitynės už LGBTQ bendruomenės teises.

Rugsėjo 7 dieną ekspremjeras Saulius Skvernelis su bendraminčiais paliko opozicinę Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakciją ir sukūrė savo politinę grupę Demokratų frakcija „Vardan Lietuvos“.

Rugsėjo 10 dieną sostinės Katedros aikštėje vyko apie 5 tūkst. žmonių mitingas prieš koronaviruso ribojimus.

Rugsėjo 13 dieną įsigaliojo reikalavimas daugelyje prekybos, paslaugų, pramogų ir viešojo maitinimo vietose lankytis tik su galimybių pasu.

Foto: DELFI / Josvydas Elinskas

SPALIS

Spalio 1 dieną išjungti trumpieji tarnybų numeriai 01, 02, 03, 101, 102, 103, 011, 022, 033, skubiąją pagalbą galima išsikviesti tik numeriu 112.

Spalio 4 dieną iš pareigų pasitraukė sveikatos apsaugos ministro Arūno Dulkio atstovė spaudai Aistė Šuksta, paaiškėjus, kad ministerija sumokėjo 12 tūkst. eurų už „Kitokių pasikalbėjimų“ laidą su ministro visuomeniniu patarėju Edgaru Kulikausku.

Spalio 5 dieną Kaune esantis Pažaislio vienuolynas pripažintas geriausia Europos kino lokacija.

Spalio 7 dieną Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas atmetė uostamiesčio naujienų portalo „Atvira Klaipėda“ skundą dėl Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos sprendimo, kuriuo portalas, pranešdamas apie viešuosius pirkimus Klaipėdoje, buvo pripažintas pažeidęs duomenų apsaugos taisykles. Po žurnalistų bendruomenės kritikos teismas atnaujino šį procesą, o Seimas išplėtė viešų asmenų apibrėžimą.

Spalio 8 dieną Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, sostinės savivaldybės ir investicijų bendrovė „BaltCap“ pasirašė apie 160 mln. eurų vertės Nacionalinio stadiono koncesijos sutartį.

Spalio 14 dieną dėl šiurkštaus darbo pareigų pažeidimo sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys iš pareigų atleido Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos vadovą Daną Bakšą.

Spalio 20 dieną pranešta, kad Graikijoje sulaikytas Sausio 13-osios byloje nuteistas Ukrainos pilietis Aleksandras Radkevičius.

Spalio 24 dieną išrinkti nauji Trakų ir Kelmės rajonų merai, jais tapo liberalas Andrius Šatevičius ir savarankiškai išsikėlęs Ildefonsas Petkevičius.

LAPKRITIS

Lapkričio 4 dieną Seimas priėmė įstatymų pataisas, leisiančias amortizuoti gyventojams augančias dujų, elektros ir šilumos kainas.

Lapkričio 10 dieną pasienyje su Baltarusija įvesta nepaprastoji padėtis.

Lapkričio 11 dieną prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą dėl COVID-19 regentų pirkimo, jame įtarimai sukčiavimu ir piktnaudžiavimu pateikti buvusiam Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos vadovui Šarūnui Narbutui.

Lapkričio 15 dieną priešais Vyriausybę surengtas basų mamų protestas prieš galimybių paso įvedimą vaikams.

Lapkričio 17 dieną Lietuva išrinkta Jungtinių tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos (UNESCO) Vykdomosios tarybos nare 2021–2025 metų laikotarpiui.

Lapkričio 18 dieną Lietuvoje darbą pradėjo Taivaniečių atstovybė.

Lapkričio 19 dieną nukeltas sostinės centre stovėjęs rašytojo, sovietmečio veikėjo Petro Cvirkos paminklas.

Lapkričio 21 dieną Kinija oficialiai pažemino diplomatinio atstovavimo lygį su Lietuva iki reikalų patikėtinių. Vėliau sekė virtinė diplomatinių ir ekonominių Kinijos veiksmų, nukreiptų prieš Lietuvą, Vilniui palaikymą išreiškė Vakarų šalys.

Lapkričio 25 dieną teisėsauga pranešė tirianti galimą korupciją statybų priežiūros srityje, tyrime įtarimai pateikti per 60 įtariamųjų, tarp kurių – šešių valstybės tarnybų darbuotojai.

Lapkričio 30 dieną Vilniaus meras Remigijus Šimašius susituokė su architekte Gilma Teodora Gylyte. Apie naujus santykius meras pranešė vasarą, oficialiai išsiskyręs su buvusia žmona psichoterapeute Agne Matulaite.

GRUODIS

Gruodžio 6 dieną Seimo narė Agnė Širinskienė pasitraukė iš opozicinės Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos ir jos frakcijos Seime. Parlamentarė tvirtino nusivylusi kolegų neveiklumu ir patyrusi jų intrigas, pavydą.

Gruodžio 6 dieną pranešta, kad garsiam lietuvių kilmės architektui Massimilianui Fuksui atkurta Lietuvos pilietybė.

Gruodžio 8 dieną įsigaliojus JAV sankcijoms Baltarusijos valstybės įmonei „Belaruskalij“, jos trąšų tranzitas per tranzitas per Lietuvą nesustojo, nes įmonė atliko avansinių mokėjimų „Lietuvos geležinkeliams“. Dėl to užsienio reikalų ir susisiekimo ministrai Gabrielius Landsbergis ir Marius Skuodis įteikė premjerei Ingridai Šimonytei atsistatydinimo pareiškimus, tačiau ši jų netenkino.

Gruodžio 8 dieną Lietuvos nacionalines kultūros ir meno premijos skirtos tarpdisciplininio meno kūrėjui Dainiui Liškevičiui, choro dirigentui, kompozitoriui Vytautui Miškiniui, menotyrininkei Agnei Narušytei, aktoriui Vidui Petkevičiui, fotomenininkui Remigijui Treigiui ir etnomuzikologei Daivai Vyčinienei.

Gruodžio 9 dieną Seimas nusprendė steigti žvalgybos kontrolieriaus institutą, prižiūrėsiantį Valstybės saugumo departamento ir Antrojo operatyvinių tarnybų veiklą.

Gruodžio 12 dieną pranešta, kad Lietuvoje rugsėjį nuo COVID-19 mirė vienų metų vaikas. Tai pirma vaiko mirtis nuo koronaviruso Lietuvoje, beveik tris mėnesius užtruko jo mirties priežasties nustatymas.

Gruodžio 14 dieną Seimas priėmė 2022 metų valstybės biudžetą, kuris leis didinti neapmokestinamąsias pajamas, minimalią algą, viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimus.

Gruodžio 15 dieną Lietuvoje nustatyti pirmieji COVID-19 omikron atmainos atvejai.

Gruodžio 19 dieną Lietuvoje lankėsi naujoji Vokietijos gynybos ministrė Christine Lambrecht. Tai buvo pirmasis jos vizitas į užsienį.

Gruodžio 21 dieną Statistikos departamentas paskelbė, kad per pastarąjį dešimtmetį Lietuvoje sumažėjo 233 tūkst. gyventojų iki 2,8 mln. žmonių.

Gruodžio 21 dieną Vyriausybinė strateginių įmonių sandorius tikrinanti komisija nusprendė, kad „Lietuvos geležinkelių“ sutartis su Baltarusijos trąšų gamintoja „Belaruskalij“ ir jos pakeitimai kelia grėsmę šalies saugumui.