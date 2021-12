Pasiruoškite švęsti: kitais metais dirbančiųjų laukia net penki ilgieji savaitgaliai

Didžiosios metų šventės jau visai ant nosies ir šiais metais per Kūčias ir šv. Kalėdas ilsėsimės tris dienas. Tačiau verta suskaičiuoti, kiek ilgųjų savaitgalių turėsime 2022 m., o jų tikrai netrūks. Nor ir kitais metais vis dar neturėsime ilgojo savaitgalio per Naujuosius metus, bet vasara šįkart nenuvils.

Lietuva pagal šventinių dienų skaičių yra tarp lyderių Europos Sąjungoje (ES). Kitais metais ilgaisiais savaitgaliais pagaliau pavyks pasimėgauti ir vasarą, kai nedarbo dienos nebus savaitės viduryje arba nesutaps su savaitgalio diena. Pirmasis kitų metų ilgasis savaitgalis bus kovo mėnesį, kai kovo 11 d. švęsime Nepriklausomybės atkūrimo dieną. Balandžio mėnesį ir vėl turėsime prailgintą savaitgalį, kai švęsime Šv. Velykas. 2022 m. jos bus švenčiamos antroje mėnesio pusėje – balandžio 17 d. ir balandžio 18 d. Susiję straipsniai Sausios 13-oji kitais metais netaps laisvadieniu, bet šventinių dienų mėgėjams yra gerų naujienų Nusimato tikras didžiųjų metų švenčių maratonas: vienu metu ilsėsimės netgi keturias dienas iš eilės Geros žinios, kad turėsime daugiau laiko pailsėti ir po Joninių šventės birželio 24 d. Po šios šventės galėsime saldžiai miegoti visą savaitgalį. Mindaugo Milinio nuotr. Rugpjūtį taip pat turėsime laisvą pirmadienį, rugpjūčio 15 d., kai švenčiama Žolinė. Paskutinis ilgasis savaitgalis laukia ir vėl per didžiąsias metų šventes: Kūčias ir Šv. Kalėdas, kurios švenčiamos gruodžio 24-26 d. Taigi, iš viso 2022 m. turėsime net 5 ilguosius savaitgalius. Nedarbo dienos 2022 m. 2022-01-01 – Naujieji metai 2022-02-16 Lietuvos Valstybės atkūrimo diena 2022-03-01 – Užgavėnės 2022-03-11 – Nepriklausomybės atkūrimo diena 2022-04-17 – Velykos 2022-04-18 – Velykų antroji diena 2022-05-01 – Tarptautinė darbo diena 2022-05-01 – Motinos diena 2022-06-05 – Tėvo diena 2022-06-24 – Joninės 2022-07-06 – Karaliaus Mindaugo karūnavimo diena 2022-08-15 – Žolinė 2022-11-01 – Visų šventųjų diena 2022-11-02 – Vėlinės 2022-12-24 – Šv. Kūčios 2022-12-25 – Šv. Kalėdos 2022-12-26 – Šv. Kalėdų antroji diena

