Čmilytė-Nielsen: gali būti svarstomi sugriežtinimai

Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen teigia, kad, norint išvengti naujosios omikron atmainos plitimo, gali būti svarstomi griežtesni ribojimai. Vis dėlto Seimo pirmininkė patikino, kad kalbėti apie karantino įvedimą dar anksti.

„Yra stebima situacija kaimyninėse valstybėse. Akivaizdu, kad net tose šalyse, kur pasiskiepijimo mastai yra didesni nei Lietuvoje, atėjus omikron atmainai susirgimų skaičius šoktelėjo į viršų. Stebėsime situaciją, Vyriausybė stebės, kaip vystysis Lietuvoje ir, priklausomai nuo to, gali būti svarstomi sugriežtinimai, tačiau tą pamatysime artimiausiu laiku”, – trečiadienį „Žinių radijui” sakė Seimo pirmininkė.

V. Čmilytės-Nielsen teigimu, svarstyti dėl karantino įvedimo dar anksti. Jei situacija šalies reanimacijose signalizuos apie būtinus sugriežtinimus, klausimas dėl karantino gali būti iškeltas.

„Šiuo metu, manau, kad ankstyvas klausimas dėl karantino, dėl užsidarymo. Akivaizdu, kad visą rudenį, tuo metu, kai ir kilo susirgimų kreivė dėl delta atmainos, buvo dedamos pastangos, kad tokio griežto užsidarymo nebūtų. Tai tas bus daroma ir toliau. Žinoma, viską gali koreguoti tai, jei naujoji atmaina bus ypač užkrečiama ir greitai užpildys ligoninių lovas“, – kalbėjo Seimo pirmininkė.

Be to, siekiant išvengti viruso plitimo be griežtesnių ribojimų, V. Čmilytė-Nielsen ragina laikytis rekomendacijų ir šventiniu laikotarpiu įsivertinti galimas rizikas.

„Mes jau ne kartą esame įsitikinę pandemijos laikotarpiu, kad Lietuvoje rekomendacijų nėra tiek stropiai laikomasi, kaip galbūt kitose Vakarų Europos šalyse. Dažnu atveju tenka imtis griežtesnių apribojimų tam, kad jie iš tikrųjų padėtų sustabdyti plitimą. Žinoma, kalėdinis laikotarpis yra šventinis laikotarpis su padidinta rizika, kai kontaktų ir įvairių pramogų yra daugiau nei paprastai. Tai norisi kreiptis į visus gyventojus, kad kaskart įvertintų, ar rizika yra pateisinama, ypač dabar, kai mes stovime prieš naujos atmainos plitimo momentą Lietuvoje”, – kalbėjo V. Čmilytė-Nielsen.