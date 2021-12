Pasitraukti raginamas Pavilionis užsipuolė partijos kolegą: imkime ir prisipažinkime, kodėl patys to nepadarėme

Pasitraukti iš Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Žygimantas Pavilionis užsipuolė partijos kolegą Andrių Vyšniauską.

„Per tas dienas duotas man pasvarstymui vis dar bandau suprasti kokius kaltinimus (be to, kad nemoku kalbėti), man meta partijos bendražygiai. Andriau Vyšniauskai, tikrai („situacija susijusi su kalio trąšų eksportu galėjo būti išspręsta pakankamai nepolitizuotame techniškame lygyje...“)? Ar tikrai galėjo? Galėjo, bet nebuvo? Ar todėl nebuvo, kad Seimo Užsienio reikalų komitetas „apnuodijo viešąją erdvę“?“, – viešai savo feisbuko paskyroje klausimus kėlė Ž. Pavilionis.

Savo įraše jis bandė apeliuoti į partijos bendražygio sąžinę.

„Beje, Andriau, ar atkreipei dėmesį, kad vakar Lietuvos geležinkelių Valdybos pirmininkas Kęstutis Šliužas, atsakinėdamas į panašius klausimus aiškiai teigė, kad vienintelis aiškus politinis signalas sustabdyti kalio tranzitą buvo būtent š.m. gruodžio 7 d. Seimo Užsienio reikalų komiteto sprendimas?

Gal turėkime truputį daugiau sąžinės kalbėdami, Andriau? Imkime ir prisipažinkime, kodėl patys to nepadarėme?“, – klausė Ž. Pavilionis.

Nepasirodė frakcijos posėdyje

Kaip jau skelbta, Seimo balsavime dėl 2022 metų valstybės biudžeto nedalyvavęs ir iš Užsienio reikalų komiteto pirmininko pareigų konservatorių frakcijos raginamas trauktis Žygimantas Pavilionis trečiadienį neatvyko ir į komiteto posėdį. Komiteto primininkas kolegoms teigė posėdyje negalįs dalyvauti dėl to, nes prastai jaučiasi.

„Jis vakar vakare jau po I. Šimonytės pareiškimo parašė man paprašydamas, kad pavaduočiau. Pasakė, kad prastai jaučiais“, – Eltą informavo Užsienio reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas Giedrius Surplys.

Politiko teigimu, Ž. Pavilionis neinformavo, kada planuoja grįžti į darbus.

Komiteto nariai versti Pavilionio neskuba

Seimo Užsienio reikalų komiteto (URK) nariai neskuba versti iš pareigų komiteto pirmininko konservatoriaus Žygimanto Pavilionio, kurį frakcija paragino trauktis iš pareigų dėl kritikos Vyriausybei besitęsiant baltarusiškų trąšų tranzitui per Lietuvą.

Pats Ž. Pavilionis trečiadienį vykusiame Seimo URK posėdyje nedalyvavo, telefonu BNS su juo susisiekti nepavyko.

Užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis žurnalistams sakė atsakymo iš Ž. Pavilionio dėl frakcijos siūlymo trauktis neturintis, tačiau pažymėjo, jog komitetas dirba ir nedalyvaujant pirmininkui.

„Komiteto posėdis įvyko, sprendimai buvo priimti, kiek žinau, visa darbotvarkė buvo pereita, tai reiškia, komitetas gali dirbti, kol Ž. Pavilionis baigs savo rekolekcijas“, – trečiadienį žurnalistams prie Vyriausybės sakė G. Landsbergis.

Valdančiosios Liberalų sąjūdžio frakcijos atstovas Arminas Lydeka sako sunkiai įsivaizduojantis, kad Ž. Pavilionis galėtų sėkmingai tęsti darbą, tačiau tikisi, jog sprendimą priims pats komiteto vadovas ir atstatydinimo procedūros neprireiks.

„Aš manau, kad komiteto pirmininkas, kaip išmintingas patyręs politikas, priims teisingiausią sprendimą ir tikrai nestatys komiteto narių į nepatogią padėtį, kai reikia apsispręsti, kas gali pirmininkauti tokiam svarbiam Užsienio reikalų komitetui“, – trečiadienį žurnalistams sakė A. Lydeka.

„Iš tiesų aš sunkokai įsivaizduočiau, kad sėkmingai, produktyviai po visų šių skandalų komiteto pirmininkas toliau galėtų eiti pareigas, bet manau, kad labiausiai viską sudėlioja laikas, palaukime“, – reziumavo A. Lydeka.

Seimo URK vadovo pavaduotojas opozicinių „valstiečių“ atstovas Giedrius Surplys kėlė klausimą, kodėl Ž. Pavilionį reikia atstatydinti šiuo metu, primindamas, kad prieš pusmetį valdantieji už komiteto vadovą stojo mūru opozicijai inicijavus balsavimą dėl nepasitikėjimo.

„Lygiai prieš pusmetį mes, opozicija, inicijavome nepasitikėjimo balsavimą Seime dėl Ž. Pavilionio, tada valdančioji dauguma puolė labai ryžtingai jį ginti sakydami, kad jo patraukimas būtų dovana V. Putinui. Dabar aš tiesiog norėčiau išgirsti atsakymus iš valdančiosios daugumos, kas gi pasikeitė, kad taip ryžtingai puolamas žmogus, kuris, jei atvirai, buvo tas, kuris iškėlė problemą, kad keturis mėnesius Vyriausybė slėpė „Belaruskalij“ situaciją po kilimu. Atsakymų nėra, o paaukojamas žmogus, kuris sakė, kad atsakymų nėra“, – žurnalistams teigė G. Surplys.

„Aš visada esu tiesos pusėje, šiuo atveju man atrodo keista, kad prieš pusę metų Ž. Pavilionis buvo ginamas kruvinai, kadangi jo paaukojimas būtų naudingas V. Putinui, o dabar Ž. Pavilionis tiesiog nukirstas dėl to, kad drįso pasakyti tiesą, kas vyksta jo partijoje ir frakcijoje“, – į klausimą, ar palaikytų iniciatyvą atstatydinti Ž. Pavilionį iš pareigų, atsakė G. Surplys.

Valdančiosios Laisvės partijos atstovas Marius Matijošaitis tvirtino, kad „situacija be reikalo įkaitusi per daug“, o sprendimą, kaip elgsis komiteto vadovo atžvilgiu, žada „priklausomai nuo diskusijų“.

„Aš vertinu situaciją, kad ji (situacija – BNS) buvo be reikalo įkaitusi per daug per labai trumpą laiką, ir šio ryto posėdis yra pirmas per skandalą, aš tikrai atliepsiu savo sprendimą priklausomai nuo diskusijų, kurios vyks posėdžio metu“, – žurnalistams sakė M. Matijošaitis.

Opozicinės Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ atstovė Rūta Miliūtė teigė nenorinti užbėgti įvykiams už akių, nes šio klausimo dar nėra svarsčiusi frakcija.

„Kol kas nenorėčiau užbėgti įvykiams už akių, kadangi šiuo klausimu turime pasitarti ir frakcijoje, ir tai turėtų būti bendras sprendimas. Manau, laikysimės vieningos nuomonės ir kaip opozicija“, – žurnalistams sakė R. Miliūtė.

„Manau, kad praktikos Ž. Pavilionis tikrai turi labai daug, niekas tuo neabejoja, politikai visada turime daugiau laisvės reikšti savo mintis nei diplomatai, o ar jis per daug temperamentingas – ne man spręsti. Kai kur aš elgčiausi galbūt šiek tiek taktiškiau, bet kiekvienas politikas tuo ir charizmatiškas, kad turi tam tikrų savybių“, – apie Ž. Pavilionio galimybes toliau vadovauti komitetui kalbėjo parlamentarė.

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcija antradienį pasiūlė Ž. Pavilioniui pasitraukti iš komiteto vadovų dėl komentarų apie „Belaruskalij“ trąšų tranzitą per Lietuvą.

Ž. Pavilionis teigė frakcijos siūlymą trauktis svarstysiantis paaiškėjus užsienio reikalų ministro Gabrieliaus Landsbergio likimui.

G. Landsbergis buvo įteikęs premjerei Ingridai Šimonytei atsistatydinimo pareiškimą, bet ši antradienį vėlai vakare paskelbė, kad ministras turi tęsti darbą.

Komentuodama frakcijos siūlymą Ž. Pavilioniui trauktis iš pareigų konservatorių seniūnė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė minėjo, kad tai lėmė „epizodų seka“.

„Visi puikiai esate sekę, nušvietę viešojoje erdvėje ir aštrią retoriką, ir kartais galbūt keistus pasirinkimus komentuoti vienus ar kitus dalykus, ar tarptautinėje erdvėje pasirinkti vieną ar kitą komentavimo, ar kalbėjimo būdą. Visa tai susidėjo ir nusprendė frakcija, kad būtų sveikiau turbūt, jeigu žmogus priimtų tam tikrą sprendimą ir nuspręstų nevadovauti komitetui“, – sakė R. Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Jos teigimu, Ž. Pavilionio vieši komentarai skyrėsi nuo Vyriausybės pozicijos, ypač dėl baltarusiškų trąšų tranzito.

Premjerė I. Šimonytė pirmadienį interviu LRT pareiškė, kad kurie bendražygiai jai žeria nepagrįstus kaltinimus ir turėtų atsakyti už savo žodžius.

„Ko turbūt iki šiol nėra buvę yra tai, kad žmonės, kuriuos laikai bendražygiais, praktiškai tave apkaltintų darbu Lukašenkos režimui. Man atrodo, kad atsakomybė už tavo žodžius taikoma visiems. Man yra taikoma, bet taip pat ir kitiems“, – sakė I. Šimonytė.

Ž. Pavilionis pastaruoju metu aštriai pasisakė dėl nevykdomų JAV sankcijų Baltarusijos trąšų gamintojui „Belaruskalij“. Jis teigė, kad trąšų tranzitas privalėjo sustoti pirmą sankcijų dieną – gruodžio 8 dieną, tuo metu Vyriausybė tvirtina, kad to padaryti buvo neįmanoma.