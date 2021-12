Skuodis pateikė premjerei atsistatydinimo pareiškimą papildyta

Susisiekimo ministras Marius Skuodis pranešė pateikęs premjerei Ingridai Šimonytei atsistatydinimo pareiškimą.

„Išsiunčiau vakar, bet turbūt registracija bus šiandienos data“, – pirmadienio rytą BNS patvirtino ministras.

M. Skuodis pareiškime nurodė, kokių veiksmų ėmėsi sprendžiant susidariusią situaciją. Tarp jų jis mini kreipimąsi į vyriausybinę strateginių įmonių sandorius tikrinančią komisiją prašant įvertinti, ar „Lietuvos geležinkelių“ ir „Belaruskalij“ sutartis atitinka nacionalinio saugumo interesus.

Be to, ministras gruodžio 10 dieną pateikė derinti Ekonominių ir kitų sankcijų Baltarusijai taikymo įsetatymo projektą, kuris sustabdytų alternatyvius trąšų tranzito kelius per Lietuvą.

Ministras taip pat paprašė „Lietuvos geležinkelių“ ir Klaipėdos uosto direkcijos valdybų įvertinti įmonių vadovų veiksmus teikiant informaciją akcininkui ir valdant galimas rizikas, susijusias su JAV sankcijomis „Belaruskalij“, ministerijoje pradėjo vidinį vertinimą dėl šių įmonių kontrolės, jų valdybų pareigos informuoti akcininką.

Be to, M. Skuodis siūlo Vyriausybės lygiu atlikti ekonominių ir tarptautinių sankcijų politikos įgyvendinimo sistemos auditą.

Apie tai, kad yra pasiruošęs prisiimti atsakomybę dėl tebesitęsiančio „Belaruskalij“ trąšų tranzito per Lietuvą ir trauktis iš posto, jis pranešė praėjusį ketvirtadienį.

Tuomet jis apgailestavo dėl susiklosčiusios situacijos ir teigė, kad Lietuva neturi patirties įgyvendinti tokios apimties sankcijų.

Atsistatydinimo pareiškimą praėjusį penktadienį premjerei išsiuntė ir užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis.

Ministrų pareiškimus atsistatydinti pirmadienį ketina aptarti prezidentas Gitanas Nausėda ir premjerė Ingrida Šimonytė.

Praėjusią savaitę G. Nausėda sakė, kad jei M. Skuodis ir G. Landsbergis pasirengę atsistatydinti, jie tą turėtų daryti be papildomo įvertinimo. I. Šimonytė žadėjo įvertinti ministrų prašymus ir sprendimą pateikti šios savaitės pradžioje.

Praėjusį trečiadienį įsigaliojus JAV sankcijoms „Belaruskalij“, jų tranzitas per Lietuvą nesustojo, „Belaruskalij“ dar lapkritį atlikus avansinius mokėjimus geležinkeliams.

Lietuvos Vyriausybė jau įsigaliojus sankcijoms paskelbė siekianti nutraukti „Lietuvos geležinkelių“ sutartį su „Belaruskalij“, nors teigia, kad JAV sankcijos trąšų tranzitui Lietuvoje tiesiogiai nėra taikomos.