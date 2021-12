Slovakija Lietuvai dovanoja 20 km koncertinos

Slovakija Lietuvai dovanoja spiralinės pjaunamosios vielos – koncertinos fiziniam užtvarui pasienyje su Baltarusija tiesti, pranešė Vidaus reikalų ministerija.

Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė su Slovakijos kolega Romanu Mikulecu pasirašė bendradarbiavimo susitarimą dėl koncertinos perdavimo.

Lietuva gaus 20 km vielos, 7 km tvoros segmentų ir kitų medžiagų, reikalingų fiziniam barjerui tiesti.

„Nuoširdžiai dėkoju Slovakijai už suteiktą paramą. Fizinis barjeras – veiksminga priemonė, siekiant apginti ne tik Lietuvos nacionalinio saugumo, bet ir visos Europos Sąjungos interesus. Šiuo metu fizinį barjerą statome valstybės biudžeto lėšomis, todėl kiekvienas dovanotas koncertinos kilometras ypač mums svarbus“, – teigė A. Bilotaitė.

Slovakijos delegacija apsilankė Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje, apžiūrėjo tiesiamą koncertiną ir statomą fizinį barjerą.

Pasak Slovakijos ministro Romano Mikuleco, Lietuva saugo ne tik savo valstybės sieną, ji saugo visos Europos sieną.

„Tikime, kad Slovakijos indėlis padės apsaugoti mus visus. Tai solidarumo ir vienybės ženklas“, – tvirtino jis.

VRM duomenimis, šiuo metu pasienyje su Baltarusijos įrengta beveik 130 km fizinio barjero.

Iš viso kaip paramą Lietuva gavo 250 km koncertinos – ją suteikė Estija, Ukraina ir Slovėnija, Čekija skyrė apie 530 tūkst. eurų fiziniam barjerui.

Iki kitų metų pabaigos pasienyje su Baltarusija planuojama nutiesti 508 km tvoros.

Dar šių metų rugpjūtį Slovakija Lietuvai perdavė dvi humanitarines siuntas su būtiniausiais daiktas: miegmaišiais, čiužiniais, generatoriais, palapinėmis ir kt. Lietuvos pasienyje dirba Slovakijos pareigūnai, dalyvaujantys Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros „Frontex“ misijoje, be to, per Europos prieglobsčio paramos biurą (EASO) į Lietuvą deleguoti Slovakijos ekspertai.

Į Lietuvą šiemet pateko daugiau kaip 4,2 tūkst. migrantų. Lietuva ir kitos Vakarų šalys kaltina Minsko režimą migrantų srautų organizavimu ir vadina tai hibridine agresija.

Pasienyje su Baltarusija įvesta nepaprastoji padėtis.