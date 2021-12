Karbauskis netiki galimu ministrų atstatydinimu: tai yra politinės krizės imitacija

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Ramūnas Karbauskis tuščiais vadina užsienio reikalų ministro Gabrieliaus Landsbergio ir susisiekimo ministro Mariaus Skuodžio pareiškimus dėl atsistatydinimo iš postų kilus skandalui dėl nevykdomų JAV sankcijų Baltarusijos įmonei „Belaruskalij“. R. Karbauskio teigimu, tai tėra politinės krizės imitacija dėl geresnio ministrų įvaizdžio visuomenėje.

„Aš, iš šalies žiūrėdamas, matau tam tikrą imitaciją krizės, nes tie pareiškimai yra tušti. G. Landsbergis yra daugumos politinis lyderis, ir jį dabar atleis iš posto? Tai yra šnekėjimas vardan šnekėjimo, niekas nieko neatleis ir apie tai net nesvarstoma, paprasčiausiai visuomenei bandoma parodyti, kad kažko nepadarėme ir dabar prisiimame atsakomybę. Kol kas mes girdime tik įvairius pareiškimus, kurie vieni kitiems prieštarauja“ – „Žinių radijo“ laidoje „Opozicija“ penktadienį teigė R. Karbauskis.

Valstiečių lyderis sakė esąs įsitikinęs, kad užsienio reikalų ministrui G. Landsbergiui toliau išlikus ministru, Lietuva patirs milijardinių nuostolių.

„Jeigu Landsbergis toliau bus užsienio reikalų ministru, Lietuva turės milijardinių nuostolių iš visų pusių kokių tik įmanoma, aš jau nesuprantu, su kuo mes dar nesusipykome, tuoj turbūt ir su Lenkija užsidarysime sienas su tokia jų politika, kai konfliktuojama su visais, nes matoma, kad ieškoma priešų“ – samprotavo LVŽS lyderis.

R. Karbauskis, apibendrindamas bei aptardamas pirmuosius Vyriausybės metus, kritiškai įvertino ne tik G. Landsbergį, bet ir visą Ministrų Kabinetą, teigdamas, kad tokios pamišusios valdžios nėra matęs per visą Lietuvos nepriklausomybės laikotarpį.

„Aš dažnai vartoju tą žodį ir šiuo atveju galiu jį pasakyti dar kartą, aš tokios pamišusios valdžios nesu matęs per visą nepriklausomybės laikotarpį, valdžioje yra žmonės, kurie nėra nieko padarę per visą savo gyvenimą, be to, kad yra anūkai, vaikai, draugai tų, kurie turi kažkokią įtaką, tai vieninteliai jų pasiekimai gyvenime, ir mes matome to rezultatą“, – sakė R. Karbauskis.

ELTA primena, kad nerimstant skandalui dėl „Belaruskalij“ tranzito, premjerė Ingrida Šimonytė patvirtino gavusi užsienio reikalų ministro G.Landsbergio ir susisiekimo ministro M. Skuodžio siūlymus atsistatydinti. Vyriausybės vadovė užsiminė, kad savo poziciją paskelbs kitos savaitės pradžioje.