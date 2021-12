Svarsto kruvino konflikto Ukrainoje tikimybę: KGBistas Vova turi labai aiškiai matyti, kas jam bus, jei užsiraus

Pasaulyje jaučiama itin išaugusi įtampa dėl Rusijos karinės technikos sutelkimo Ukrainos pasienyje. Vakarai, pasak ekspertų, privalo labai aiškiai, nedviprasmiškai ir griežtai parodyti Rusijai, kas jos laukia karinės intervencijos į Ukrainą atveju. Nors situacija kaip niekada įkaitusi, viliamasi, kad diplomatinėmis priemonėmis ją pavyks numalšinti.

Apie tai ekspertai kalbėjo antradienį Delfi TV laidoje „Iš esmės“.

Laidoje dalyvavęs Gynybos paramos fondo vadovas, atsargos pulkininkas Vaidotas Malinionis sakė, kad karą Ukrainoje Kremlius galėtų matyti kaip šansą deryboms su JAV, nes pastarosios dėmesys buvo nukrypęs į kitus dalykus.

„Dėl to čia yra galimybė ir šansas išlošti derybose, nes JAV tikrai reikia kuo mažiau dar pašalinio triukšmo Europoje su Rusija. Gali būti, kad jie stato kortą ant to, kad jie galės gauti geresnių nuolaidų ar geresnių politinių derybinių pasiekimų ir kažkokį galbūt pažadą. Jie mato šansą“, – komentavo V. Malinionis.

Visgi, pasak jo, nepaisant to, kad demokratų valdžia JAV gali būti per daug lanksti, viliamasi, kad situaciją pavyks suvaldyti be karinės eskalacijos.

„Mes žinome, kad amerikiečiai vis dėlto yra supervalstybė ir jų politinė, karinė dimensija yra pakankamai gerai sustyguota. Aš manau, kad jei jie klausys savo generolų, karo ekspertų, ką jie moka daryti ir daro, turėtų būti bendras derybų rezultatas geras“, – svarstė Gynybos paramos fondo vadovas.

V. Putinas Foto: TASS/ Scanpix

Panašiai kalbėjo ir Lietuvos ambasadorius Ukrainoje Valdemaras Sarapinas, kuris paaiškino, kad esminis Rusijos tikslas – užkirsti kelią Ukrainos tapimui NATO nare.

„Drįstu tikėti, kad pavyks diplomatinėmis priemonėmis visą tą kylantį gaisrą, dar neįsiliepsnojusį, užgesinti“, – kalbėjo laidos dalyvis.

Delfi TV laidų vedėjo ir dienraščio „Lietuvos rytas“ apžvalgininko Vytauto Bruverio nuomone, Vakarai turi aiškiai ir nedviprasmiškai Kremliui parodyti, kokių pasekmių gali turėti Rusijos veiksmai Ukrainoje.

„Jei Vakarai nori laimėti, jiems reikia labai aiškios, vieningos politinės valios ir labai konkretaus parodymo Rusijos diktatūrai, kas bus, jei jie darys tai, ką darys – kas laukia, kokios bus sankcijos, kaip jie gaus per kepurę.

Mafijozas, KGBistas Vova iš 90-ųjų Pyterio tarpuvartės turi labai aiškiai matyti, kas jam bus, jei jis užsiraus. Kaubojus Džo jam turi labai aiškiai parodyti, kas yra apkaboje ir kad ta apkaba bus nedelsiant ištuštinta. Kol kas iš Vakarų pusės ir Amerikos administracijos aš per mažai šito matau“, – sakė V. Bruveris.

Visą laidą „Iš esmės“ stebėkite 17.30 val. per Delfi TV.