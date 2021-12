Seimas svarsto kelias Širinskienės pasitraukimo iš LVŽS versijas: prabilo apie gudrų planą prieš Skvernelį

Vienai iš aktyviausių „valstiečių“ vėliavnešių Agnei Širinskienei paskelbus apie pasitraukimą iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) bei frakcijos, parlamentarai svarsto, kad tam įtaką galėjo padaryti ne viena priežastis. Jų nuomone, partijos lyderis Ramūnas Karbauskis be A. Širinskienės Seime dabar liks „ir be kairės, ir be dešinės rankos“. Kol vieni kalba apie politikės charakterį, kiti – apie R. Karbauskio silpnėjančią įtaką, kalbama ir apie gudrų planą.

Vos paskelbus, kad A. Širinskienė palieka LVŽS, prasidėjo spėliojimai, kokios tikrosios tokio sprendimo priežastys. Politikos užkulisiuose kalbama apie gudrų planą, kuris turėtų sustabdyti buvusio LVŽS frakcijos nario, ekspremjero Sauliaus Skvernelio buriamos partijos ekspansiją regionuose. Butkevičius mato dvi galimas priežastis Seimo Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ atstovas Algirdas Butkevičius sakė, kad jam žinia apie A. Širinskienės pasitraukimą buvo labai didelė staigmena. Susiję straipsniai Karbauskis apie Širinskienės išėjimą: ji išlaisvino frakciją nuo problemų Skaudi Širinskienės ir Karbauskio skyrybų kaina: prabilo apie paskutinę vinį „Ji pastoviai su R. Karbauskiu palaikė labai glaudžius darbinius ryšius. Vienas iš variantų gali būti, kad, kai jo nebeliko Seime, ji prarado galią savo frakcijoje. Kol dar buvo R. Karbauskis Seime daugelis frakcijos narių susitaikydavo su tokiu jos elgesiu, kai kada nelabai mandagiu savo frakcijos narių atžvilgiu. Antra priežastis, galbūt, tikrai yra dar mums koks nors nežinomas sugalvotas politinis variantas. Bet kažkaip ta mintis peršasi labai atsargiai“, – sakė A. Butkevičius. 2019 metais, „valstiečiams“ tuo metu esant valdžioje, A. Širinskienė, gelbėdama valdančiąją koaliciją, buvo trumpam prisijungusi prie „tvarkiečių“ frakcijos. A. Butkevičius nemano, kad A. Širinskienės išėjimas yra „valstiečiams“ praradimas. „Aš pastebėjau, kad frakcijoje kai kurie kolegos jau pradėjo jos nemėgti. Matosi, kad ji jau nesulaukdavo ir savo frakcijos narių palaikymo. Buvo keletas tokių atvejų. Matosi, kad frakcijoje yra susiformavusi nauja komanda, kuri glaudžiau bendradarbiauja su dabartine frakcijos seniūne ir Seimo pirmininkės pavaduotoju J. Jaručiu. Manau, kad čia dabar branduolys formuojasi“, - sakė A. Butkevičius. Algirdas Butkevičius Foto: DELFI / Andrius Ufartas Gentvilas: Karbauskiui seniai nesiseka Seimo Liberalų sąjūdžio frakcijos seniūnas Eugenijus Gentvilas Delfi komentuodamas A. Širinskienės pasitraukimą iš LVŽS, teigė, jog partijos pirmininkas R. Karbauskis praranda kontrolę. „R. Karbauskiui seniai nesiseka, kai jis padarė sprendimą išeiti iš frakcijos ir Seimo. Frakcija išlaisvėjo, žmonės nebebijodavo ateiti pasikalbėti, žmonės pradėjo savarankiškiau balsuoti. Dar išbyrėjo ta frakcija su Sauliumi Skverneliu. O kita situacija, tai matosi, kad R. Karbauskis nebevaldo situacijos, ar neužtaria pakankamai A. Širinskienės, arba bando užtarti, bet niekas jo nebeklauso. Tai lieka didysis klausimas – ar apskritai prieš kelias dienas išrinkto naujojo partijos pirmininko dar kas nors klausys šioje kadencijoje“, – savo poziciją pateikė E. Gentvilas. Politikas kalbėjo, jog jo dešinioji ranka A. Širinskienė „buvo palikta, kuri netapo autoritetu frakcijos nariams“, o R. Karbauskis „be jos lieka ir be kairės, ir be dešinės rankos“. „Jis gali iš Naisių piliakalnių viršūnių rėkauti, bet jau niekam nebeįdomu“, – kalbėjo liberalas. E. Gentvilas svarstė, jog dalis LVŽS frakcijos dar gali papildyti S. Skvernelio frakciją. „Vargu, ar kas paskui A. Širinskienę eis į Regionų frakciją. Dar neaišku, ar ji priims A. Širinskienę. Ji dar turi galimybę tapti Mišrios Seimo narių grupės vadove, nes kol kas joje nėra nė vieno žmogaus. Jeigu jos nepriims nė viena frakcija, ji gali būti vadovė ten, kaip pati įsivaizduoja“, – A. Širinskienės ateities Seimo galimybes vardijo E. Gentvilas. Visgi Liberalų sąjūdžio frakcijos seniūnui užkliuvo A. Širinskienės sprendimo pasitraukti iš LVŽS frakcijos ir partijos motyvai. Eugenijus Gentvilas Foto: DELFI / Andrius Ufartas „Galvoju, kad jei mane ištiktų kokios nors skyrybos, aš turbūt taip nešnekėčiau apie kolegas, ką ji čia priprašė. Per pikta, tinginiais vadina, rašo, jog niekas nieko nedaro ir tik ji už visus viską turi padaryti. Suprask ir R. Karbauskis kaip šešėlinis premjeras nieko nedaro. Apie smulkias intrigėles rašo, kaip kas pavydi laidos, interviu, pataria eiti ne pro žurnalistus. Nežinau, man R. Karbauskio vadovavimas neatrodo adekvatus pastaruoju metu, ar jo komentarai dėl byrančios partijos. Bet ir A. Širinskienės (teiginiai, aut. p.) neatrodo adekvatu. Gal ten ne kolapsas, bet didelės permainos artėja, išskyrus tai, kad partijos pirmininkas bus tas pats“, – prognozavo parlamentaras E. Gentvilas. Paklaustas, ar tai gali būti gudrus A. Širinskienės ir R. Karbauskio sugalvotas sąmokslas, atbaidyti Regionų partijos narius jungtis prie S. Skvernelio darinio, liberalas E. Gentvilas teigė, jog vargu, nes jo „žmonių rezervas“ ne ten. „Dabar įsivaizduokime, kad S. Skvernelio didysis rezervas yra vis tik valstiečiai, ne socdemai, ne Regionų partija, o valstiečiai. Pavyzdžiui, Regionų partija, kuriai vadovauja Gediminas Kirkilas ir Jonas Pinskus, jiems tas S. Skvernelis nei šilta, nei šalta. Bet tuo metu LVŽS partijos skyriai dalijosi, kurie yra R. Karbauskio, kurie S. Skvernelio. Tai jiems ten tik pirštą tereikia pajudinti ir dalis valstiečių atskyla. Dabar kai dar atkrenta A. Širinskienė, kuri visus atskilusius gali greitai ir įspūdingai iškeikti, tai tas baimės jausmas pradingsta“, – Delfi kalbėjo liberalas E. Gentvilas. Politikas teigė, jog LVŽS frakcijoje yra „daug padorių žmonių“, kurie taip pat galėtų išeiti. Konkrečių pavardžių E. Gentvilas nevardija. „Man tikrai patinka tie žmonės, kurie jau yra išėję pas S. Skvernelį, bet nenorėdamas čia vardinti pavardžių, galiu pasakyti, kad ten yra simpatiškų žmonių, kurie buvo valdantieji naujokai, visaip šaipėsi iš mūsų opozicijos. O dabar pamatė, kad gal truputį negerai elgėsi. (…) Kas ten pajudės, aš nežinau“, – kalbėjo Liberalų sąjūdžio frakcijos Seime seniūnas E. Gentvilas. Delfi kalbintas E. Gentvilas teigė, jog eurokomisarui Virginijui Sinkevičiui išvykstant į šias pareigas iš Seimo, jau buvo aišku, kad jis nėra R. Karbauskio žmogus. Agnė Širinskienė, Ramūnas Karbauskis Foto: DELFI / Andrius Ufartas „Jam tampant eurokomisaru žinojau, kad jis nebus su R. Karbauskiu, čia naujienos nenoriu kurti. Aišku, kad jie nei dvasiškai, nei ideologiškai nieko bendro su R. Karbauskiu neturi. R. Karbauskis norėjo atsikratyti jauno ir perspektyvaus konkurento, tas pasinaudojo šiuo R. Karbauskio noru“, – Delfi pirmadienį sakė E. Gentvilas. Žemaitaitis: Agnės bruožai nėra būdingi politikoje Regionų frakcijos narys Remigijus Žemaitaitis Delfi sakė, kad tai, jog A. Širinskienės ir „valstiečių“ keliai gali išsiskirti, parlamente buvo jaučiama jau daugiau kaip mėnesį. „Panašiai jaučiausi ir aš prieš keletą metų, kada tu, žmogus, vadovaujiesi arba laikaisi principų, kurie tau gyvenime svarbus ir jei kai kurie kolegos tiems principams nepritaria, tai tiesiog yra geresnis variantas, matyt, pasitraukti, netrukdyti ir pastebėti iš šalies, kas vyksta. Aš savo laiku tą patį padariau“, – sakė parlamentaras. Jo teigimu, A. Širinskienė yra principinga politikė. „Agnės charakteris arba būdo bruožai nėra būdingi politikoje, nes norint būti politikoje, kai kuriais atvejais reikia eiti į kompromisą, kad ir kaip tu jaustumeisi tam tikrame diskomforte, bet jeigu tu turi tikslą ir viziją į priekį, tai tu eini į kompromisą ir jo sieki per kitus kelius ar kitas puses“, – kalbėjo R. Žemaitaitis. R. Karbauskis, pasak jo, prarado ypatingai talentingą žmogų. „Lietuvoje Agnė buvo asocijuojama su žmogumi, kuri ypač stipriai laiko tam tikras krikščioniškas vertybes, kurios valstiečių-žaliųjų partijai buvo kaip niekada svarbios bei reikšmingos. Nebūnant Ramūnui pačiame Seime ir nebūnant jos frakcijoje, bus ypatingai sunku“, – sakė R. Žemaitaitis. Visgi jis teigė LVŽS frakciją vertinantis kaip tvirtą. „Manau, kad jie frakcijoje kaip tik dabar turi susivienyti ir parodyti, kad jie yra pakankamai vieningi, ką partijos pirmininko rinkimai ir parodė, – kad jie yra teisingame kelyje ir kad partijoje turi likti tie žmonės, kurie sunkiausiu metu išlieka“, – komentavo parlamentaras. R. Žemaitaičio teigimu, su A. Širinskiene jis yra dirbęs ne kartą. Remigijus Žemaitaitis Foto: DELFI / Josvydas Elinskas „Kieto charakterio žmogus yra, bet kiekvienas mes dirbame savo kuruojame srityje. Buvo ji su manimi ir frakcijoje. Kada buvome valdančiojoje koalicijoje, labai daug reikėdavo derinti tekstų ir pozicijų. (…) Visiems politikams, kurie bando apeiti Agnę ir sugudrauti su ja, tai tikrai nereikia. Tiesiog eini ir sakai: „žiūrėk, yra kažkokia nesąmonė ir tai reikia spręsti“, geriau ateiti ir pasakyti, o ji tikrai padės surasti sprendimų variantų, kaip tai išspręsti“, – sakė Regionų frakcijos narys. Jis teigė nemanantis, kad A. Širinskienė ir R. Karbauskis galėjo susitarti, jog A. Širinskienė, dirbdama su Regionų partija, stengtųsi apsaugoti regionų žmones nuo ėjimo į Sauliaus Skvernelio partiją. „Baimė būtų tame, jei į S. Skvernelio partiją ateitų žmonės, nebuvę partijoje. Tikrai būtų labai didelė partija tiek mums, „Laisvės ir teisingumo“, tiek Lietuvos regionų partijai, bet kai Skvernelio partija renka visus, kurie perbėga tik ranka parodžius, tai reiškia, kad jie bet kokioje kitoje situacijoje, atsitikus nelaimei arba bėdai, būtų patys pirmi, kurie išdurs, parduos ir išeis į kitą partiją ar frakciją, neturėdami net menkiausios nuoskaudos“, – komentavo R. Žemaitaitis. A. Širinskienė, anot jo, turi savo liniją, tad su ja susijusiais klausimais ir dirbs. Tomilinas: Agnė pati kūrė paklusnumo partijai ir vadui kultą Buvusios kolegės sprendimą feisbuke pakomentavo ir Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ narys, buvęs „valstietis“ Tomas Tomilinas. Jis situacijai vaizdžiai apibūdinti pasirinko bumerango simbolį. „Wikipedija sako, kad bumerangas – lenktas, dažniausiai medinis, svaidomasis ginklas. Bumerangų yra dvi grupės – grįžtantieji bumerangai ir negrįžtantieji bumerangai“, – rašė feisbuke T. Tomilinas. Parlamentaro teigimu, A. Širinskienė pati nuvedė LVŽS į tokį kelią, kuriuo dabar pagrindžia savo išėjimą. „Agnė parašė viską taip kaip yra, tik pamiršo pridėti, kad pati buvo tos sistemos kūrėja ir aršiausia palaikytoja. Ji pati padarė viską, kad kompetencija, tolerancija, demokratija ir laisvas mandatas būtų paniekinti LVŽS frakcijoje. Ji pati kūrė bolševikinio paklusnumo partijai ir vadui kultą. Tai posovietinės politikos vėžys, kuris būdingas daliai Lietuvos partijų. Bandžiau tam priešintis ir visada Agnei sakiau, kad anksčiau ar vėliau patirsi savo kuriamos sistemos giljotiną. Mane ji išvadino menkysta, o šiandien praktiškai pažodžiui pakartojo mano žodžius partijos vadovybės atžvilgiu“, – pridūrė T. Tomilinas. Karbauskis: tai buvo laiko klausimas LVŽS lyderis R. Karbauskis Delfi aiškino, jog A. Širinskienės sprendimas išeiti buvo priimtas ne dėl konflikto su juo, o dėl politikės charakterio savybių, įtampų frakcijos viduje. „Nemanau, kad reikia ją perkalbėti, nes ta įtampa, kuri klostėsi tarp frakcijos ir jos yra tokia, kuri neišsisprendžia pasikalbėjus su vienais, ar kitais. Aš bandžiau šnekėtis su frakcija, mes ieškojome sprendimų kažkokių, bet, matyt, kad Agnė nelinkusi ieškoti kažkokių kompromisų savo požiūryje. Ir šioje vietoje reikia gerbti jos apsisprendimą, aš tai darau“, – Delfi sakė LVŽS vadovas. R. Karbauskis gyrė A. Širinskienė už daug nuveikto darbo, prognozavo, kad bus daug ir ateities darbų. „Galbūt šis sprendimas kaip tik palengvins situaciją ir Agnės, ir frakcijos. Nes ta įtampa jau ne vienus jaučiama“, – sakė LVŽS vadovas. Jis tikino, jog įtampos frakcijoje buvo jaučiamos ir praėjusią Seimo kadenciją. Visa tai, anot R. Karbauskio, dėl charakterio skirtumų. „Tai yra charakterio skirtumai. Žmogus, kuris savo žiniomis, pastangomis aiškiai dominuoja, į šešėlį pastumia kitus, kiti žmonės, kurie norėtų vienaip ar kitaip daryti kažkokią politinę karjerą, jie jaučiasi nustumti šiek tiek. Tas šnekėjimas viešojoje erdvėje, kad A. Širinskienė yra R. Karbauskio favoritė.. Tai nieko bendro su tikrove neturėjo, bet tai buvo daroma dėl to, kad ji buvo matoma visur“, – tikino LVŽS lyderis R. Karbauskis. Agnė Širinskienė, Ramūnas Karbauskis Foto: DELFI / Andrius Ufartas LVŽS vadovas Delfi aiškino, jog prieš kelias savaites pradėjo girdėti, kad „yra labai sunku visiems“. Jau kelias savaites A. Širinskienė nebeidavo į frakcijos posėdžius. „Tai turėjo į kažką išvirsti. Ir tai išvirto į jos sprendimą. Aš gerbiu ją kaip žmogų, kaip politikę. Bet šiuo atveju, kai manęs klausia, ar aš nebandysiu jos atkalbėti, tai ne, nes padaryčiau žalą ir jai, ir frakcijai. Nes matau, kad ji nesiruošia nieko keisti savyje, iš savo sprendimų, bet keisti visų likusių negali“, – tikini R. Karbauskis. LVŽS partijos pirmininkas teigė, jog A. Širinskienės pasitraukimas tebuvo laiko reikalas. „Mūsų sprendimas tebuvo laukti, mes laukėme kažkokio jos apsisprendimo. (…) Tai buvo laiko klausimas, arba sprendimas keisti kažką ir savyje“, – sakė valstiečių lyderis. R. Karbauskis teigė, jog su A. Širinskiene nebendrauja jau kelis mėnesius, o paskutines kelias savaites visiškai nebendrauja. Išsakė argumentus Apie sprendimą palikti frakciją ir partiją A. Širinskienė pranešė pirmadienį. Ji aiškino nesanti patenkinta frakcijos darbu Seime, taip pat kritikavo kolegų įstatymines iniciatyvas. Paklausta kodėl, ir kodėl dabar, politikė teigė, kad priežasčių tam buvo ne viena, o apie pasitraukimą mąsčiusi jau seniai. „Tai neturėjo būti staigmena nei pačiam Karbauskiui, nei frakcijos kolegoms. Apie tai, kad ne taip įsivaizduoju opozicinės frakcijos darbą Seime, ir kad ne viskas pačioje partijoje mane tenkina, aš esu sakiusi daug kartų. Kiekvieną kartą buvo prašoma pakentėti, nusileisti, nekelti skandalų. Aš taip ir dariau, tačiau ateina momentas, kai riba tiesiog tampa peržengta“, – sakė A. Širinskienė. Plačiau politikės argumentus skaitykite čia. Pirminiais duomenimis, politikė ketina jungtis prie Regionų frakcijos Seime.

