Lietuvoje nustatyti 465 nauji koronaviruso infekcijos atvejai, mirė 15 žmonių papildyta

Praėjusią parą nustatyti 465 nauji COVID-19 atvejai, mirė 15 žmonių, rodo pirmadienį paskelbti Statistikos departamento duomenys.

Tai mažiausias naujų atvejų skaičius nuo rugsėjo pradžios – tuomet fiksuota pusketvirto šimto naujų užsikrėtimų. Be to, per praėjusią parą atliktų molekulinių (PGR) testų skaičius yra mažiausias nuo rugpjūčio pabaigos.

12 mirusiųjų buvo neskiepyti arba paskiepyti nepilnai.

Praėjusią parą 229 žmonės paskiepyti pirmąja vakcinos doze, iš viso paskiepytas 2301 žmogus.

Ligoninėse šiuo metu gydomi 1344 COVID-19 sergantys pacientai – 70 daugiau, nei buvo prieš parą, 129 iš jų – reanimacijoje.

Šalyje praėjusią parą atlikta per 3,2 tūkst. molekulinių (PGR) ir 572 antigeno tyrimai dėl įtariamo koronaviruso.

14 dienų naujų susirgimų koronavirusu skaičius 100 tūkst. gyventojų kiek sumažėjo ir siekia 853,1 atvejo. Tuo metu septynių dienų teigiamų diagnostinių testų rodiklis išaugo ir siekia 11 procentų.

Nuo pandemijos pradžios šia infekcine liga Lietuvoje susirgo 480 tūkst. gyventojų, o nuo jos mirė beveik 6,9 tūkst. žmonių.

Ligoninės ir mirtys

Praėjusią parą į ligonines dėl COVID-19 paguldyti 95 žmonės – panašiai tiek pat, kiek buvo prieš parą.

74 pacientams ligoninėse taikoma dirbtinė plaučių ventiliacija, deguonis papildomai tiekiamas 1115 žmonių.

Nuo COVID-19 praėjusią parą mirė šeši vyresni nei 80-ies metų žmonės, penki priklausė 70–79, du – 60–69 metų grupėms. Dar vienam mirusiajam buvo per 90-imt, kitam – per 50-imt metų.

Pilnai paskiepyti buvo du vyresni nei 70-ies ir vienas vyresnis nei 80-ies metų žmogus.

Iš beveik 6,9 tūkst. asmenų, iki šiol mirusių nuo COVID-19, pilnai paskiepyta buvo 516. Tiesiogiai ir netiesiogiai su COVID-19 siejama beveik 13 tūkst. mirčių.

Vakcinacija

Iki šiol mažiausiai viena vakcinos doze paskiepyta 1,88 mln. žmonių. Pilnai vakcinuota – 1,43 mln. gyventojų, dar beveik 357 tūkst. pilnai paskiepytųjų yra gavę ir sustiprinančiąją vakcinos dozę. Ją praėjusią parą gavo beveik 2 tūkst. žmonių.

Tarp pilnai paskiepytųjų Statistikos departamentas neįtraukia sustiprinančią dozę gavusių žmonių, jie skaičiuojami atskirai.

Lietuvoje mažiausiai vieną skiepo dozę yra gavę 67,2 proc. gyventojų.

Mažiausiai pasiskiepijusiųjų yra tarp 12–15 metų vaikų – trečdalis. Tarp vyriausių šalies gyventojų, kuriems per 80 metų, paskiepyta 70,2 procento.

Iš viso Lietuvoje iki šiol gauta apie 5,88 mln. vakcinų dozių, skiepyti sunaudota 3,77 mln. dozių.

Šiuo metu koronavirusu tebeserga apie 19,6 tūkst. žmonių.