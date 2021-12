Iš iki gyvos galvos įkalinto žudiko sulaukė laiško: ramybė baigsis, su dukra dirbsite prostitutėmis

Dėl įvykdytų šaltakraujiškų nusikaltimų, kai išžagino keturiolikmetę, o paskui nužudė ir padegė jos motiną bei patėvį, griežčiausia laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausme nuteistas Vilkaviškio rajono gyventojas Robertas Raulynas per 20 už grotų praleistų metų taip ir nesugebėjo pakeisti savo būdo – žudikas grasino susidoroti su nepilnamete, kuri buvo įtraukta į prekeivių narkotikais pinkles, ir jos motina.

Iš itin pavojingo nusikaltėlio grasinimų sulaukusi Šiauliuose gyvenanti nepilnametės motina iš karto kreipėsi į policiją – tai buvo ne pirmas kartas, kai bandė paveikti dėl nepilnametės dukros liudijimo baudžiamojoje byloje prieš narkotikais prekiavusią šiaulietę.

„Tau py***da, tavo ramybė baigsis su lig ta diena, kai ji išeis į laisvę, sakė, kad tu ir tavo dukra esate abi geros šl***dros, tai jeigu nepradėsit kalbėti kaip reikia apeliaciniame teisme, jeigu nepakeisit parodymų, tai abidvi būsite išvežtos į užsienį dirbti prostitutėmis“, – iš Šiaulių tardymo izoliatoriaus atskriejusiame laiške rašė R. Raulynas. Ir pridūrė, kad jeigu moteris „padarys kvailystę“ kreipdamasi į policiją, tuomet negyvens – bus užkasta.

Moteris, dėl kurios nepilnametė turėjo pakeisti parodymus baudžiamojoje byloje, yra 42 metų anksčiau neteista Lina Kašėtė, kuri su kelis kartus teistu buvusiu savo 54 metų sutuoktiniu Žydrūnu Kašėta Šiauliuose platino narkotines medžiagas, taip pat į šiuos nusikaltimus įtraukė nepilnamečius.

Dėl to teismas L. Kašėtei yra skyręs 5 metų laisvės atėmimo bausmę, tuo metu jos buvusį sutuoktinį nuspręsta įkalinti 8 metams.

Nusikaltimai, dėl kurių buvo nuteisti Kašėtos, buvo padaryti dar 2018 metais, kai dar santuokos įžadų nenutraukę sutuoktiniai į savo veiklą įtraukė du nepilnamečius vaikinus – jiems ne tik perdavė narkotikus, bet ir davė nurodymus juos platinti. Už parduotą vieną gramą narkotinės medžiagos – kanapių dervos, nepilnamečiai sutuoktiniams turėjo grąžinti po 8 eurus, o už parduotą kiekvieną gramą psichotropikų – po 6 eurus.

Gautus narkotikus jaunuoliai ėmė platinti, narkotikų pirkėjų netrūko, pasipildė ir tų narkotinių medžiagų platintojų gretos – kvaišalai buvo parduoti ir nepilnametei, kuri juos pardavė kitam asmeniui. Ši nepilnametė tada dar net neturėjo amžiaus, nuo kurio galima baudžiamoji atsakomybė. Ji ir yra ta mergaitė, kurios motina sulaukė neteisėtų reikalavimų pakeisti parodymus.

Nepilnamečiai teisme nurodė, kad pardavę kvašalus savo „vadovams“ perdavė beveik pusantro tūkstančio eurų.

Baudžiamojon atsakomybėn patraukta L. Kašėtė kaltę pripažino, tik neigė, kad buvo organizatorė, ji pripažino, jog narkotikus tik perduodavo ir paimdavo už juos pinigus. O kainas, anot jos, nustatydavo tuometis jos sutuoktinis Ž. Kašėta.

Moteris taip pat pripažino, kad nepilnamečius įtraukė į nusikalstamą veiką, tačiau pridūrė, kad su jaunuoliais bendraudavo sutuoktinis, be to, ji teisinosi, jog šis buvęs labai žiaurus ir jam nebuvo įmanoma nepaklusti: „Nelabai buvo įmanoma nesutikti, nes Žydrūnas yra įtaigus, pastoviai būdavo psichologinis ir fizinis smurtas.“

Moteris neigė, kad bandė paveikti nepilnametę, tačiau pripažino, jog kalbėjosi su mergaitės motina – esą tarp jų buvo kilęs didelis konfliktas, nes nepilnametės motina kitiems asmenims pasakojo, jog ji į narkotikų platinimą įtraukė jos dukrą. Po to L. Kašėtė taip pat parašė ir nepilnametei.

„Mano tikslas buvo ne tai, kad ji pakeistų parodymus teisme, o kad neitų per miestą ir nešnekėtų, kad aš ją įtraukiau į narkotikų platinimą“, – aiškino taip pat dėl poveikio nepilnametei nuteista L. Kašėtė.

Šiaulių tardymo izoliatorius Foto: DELFI

Už tai buvo nuteistas ir 52 metų šiaulietis Nerijus Tomkus – jis gerai pažinojo ne tik nepilnametės motiną, bet ir L. Kašėtę, kuri ir paprašė, kad vyras paskambintų moteriai ir bandytų paveikti parodymus teisme turinčią duoti paauglę. Šio pokalbio metu vyras grasino, kad iš moters buvo atimtos motinystės teisės, o tuo esą pasirūpins sutuoktiniai Kašėtos, be to, jis pareiškė, jog moters dukra yra narkomanė ir savo elgesiu „skaudina kitus žmones“.

Paveikti nepilnametės motiną bandė ir Šiaulių tardymo izoliatoriuje įkalinimo iki gyvos galvos bausmę atliekantis žudikas R. Raulynas. Pareigūnai teigia, kad taip jis vykdė L. Kašėtės prašymą, su kuria galėjo susipažinti Šiaulių tardymo izoliatoriuje.

Nepilnametės motinai laišką iš įkalinimo įstaigos išsiuntęs R. Raulynas nurodė, kad jį parašė paprašytas L. Kašėtės.

„Labas (nurodytas motinos ir jos dukters vardai – Delfi.lt), – laiške, kurio turinys nekeistas, rašė R. Raulynas. – Aš nežinau, kas tu per viena ar jūs abi esate, kas tu ten per paukštė bet tau linkėjimai nuo Linos (Kašėtės), ji prašė manęs Tau perduoti, kad tau p***da, kad tavo ramybė baigsis su lig ta diena, kai ji išeis į laisvę, sakė, kad tu ir tavo dukra esat abi geros šl***ros, tai jeigu nepradėsit kalbėti kaip reikia apel. teisme, jeigu nepakeisit parodymų, tai abidvi būsite išvežtos į užsienį dirbti prostitutėmis, pakolei Linai kompensacijos nesumokėsit. Sakė, kad taupykit pinigėlius, nes mokėsit. Niu manęs tik prašė tiek perduot ir sakė, kad jeigu esi protinga tai tipo, kad parašytum man, o aš jai perduosiu. Sakė: nedaryk jokių kvailysčių ir nesugalvok niekam skųstis, nes tada vapšie jūs ten abi užkas jos draugai kažkokie. Ir klausė: kada gražinsi jai skolą??? Ko ir kiek, aš nežinau, tik prašė to paklausti. Sakė, kad jūs ten abi esat jai kažką žiauriai prisidirbusios ir skolingos daug! Tai tiek ... davai ...“.

L. Kašėtė pareigūnams aiškino, kad R. Raulyno neprašė paveikti liudytojos, tačiau pripažino, jog bendravo su nuteistuoju iki gyvos galvos ir šis laišką galėjo parašyti iš pykčio – esą ji nepadėjo jam gauti interneto modemo, kuris įkalinimo įstaigoje yra draudžiamas daiktas. Tiesa, moteris negalėjo pasakyti, iš kur žudikas gavo liudytojos namų adresą.

Tuo metu R. Raulynas neneigė, kad parašė laišką, tačiau tikino, jog jis niekada nesiekė paveikti liudytojų, kad šie duotų melagingus parodymus apeliacinės instancijos teisme.

„Tai, kad išsiunčiau laišką, dar nereiškia, jog turėjau tikslą paveikti liudytoją duoti melagingus parodymus“, – kalinys tikino, kad laišką išsiuntė L. Kašėtės prašomas, tą nurodė ir laiške, ant voko nurodė savo adresą, o esą jeigu būtų siekęs elgtis neteisėtai, to nebūtų daręs.

Vyras taip pat pažymėjo, kad poveikis negali būti tariamas, jis turi būti realus, o L. Kašėtė, kuri ir buvo suinteresuota poveikiu liudytojai, šioje byloje taip pat tebuvo liudytoja, nors jai iš pradžių taip pat buvo pareikšti įtarimai.

Ikiteisminio tyrimo metu parodymų nedavęs R. Raulynas teisme teigė, kad dalyje laiško yra L. Kašėtės žodžiai – esą ji šiam buvo perdavusi laišką, kurį jis perrašė. Dar dalį pridėjo nuo savęs.

„Dalis laiško yra parašytas iš pykčio, norėjau, kad L. Kašėtė nuo manęs atsikabintų“, – žudikas pabrėžė, kad laišką parašyti prašė būtent L. Kašėtė. Tiesa, akistatos metu jis negalėjo atsakyti, iš kur gavo liudytojos adresą bei kokiu tikslu išsiuntė laišką.

„Kol esu šioje įstaigoje, negaliu nurodyti asmenų vardų ir pavardžių, nes būtų nesaugu“, – aiškino Šiauliuose kalintis šaltakraujis žudikas, pažymėjęs, kad suprato, jog laiško turinys gali išgąsdinti nepilnametę liudytoją ir jos motiną.

Už tai, kad darė poveikį liudytojai, R. Raulynaičiui skyrė vienerių metų laisvės atėmimo bausmę, bet kadangi jis yra įkalintas iki gyvos galvos, anksčiau skirta bausmė nepakeista. Tačiau šis teistumas žudikui užkirs kelią bent artimiausiu metu išeiti į laisvę – nepriekaištingai už grotų besielgiantys nuteistieji, įkalinti iki gyvos galvos, atlikę 20 metų bausmę, gali teismo prašyti jiems įkalinimą iki gyvos pakeisti į terminuotą laisvės atėmimą ir, jeigu tokia būtų paskirta, vėliausiai po 10 metų tikėtis išeiti į laisvę.

Kruvinų orgijų pėdsakus bandė sunaikinti

R. Raulynas su savo sėbrais buvo nuteistas griežčiausia bausme dar 2003 m. Kartu su juo teisiamam Vilkaviškio rajono gyventojams Mindaugui Ovčinikovui ir Robertui Kereišai teismas skyrė 20 metų laisvės atėmimo bausmes. Šioje byloje švelniausia bausme buvo nuteistas Šakių rajono gyventojas Armandas Bakanauskas, o Virbalyje gyvenęs R. Raulynas buvo pripažintas kraupaus nusikaltimo organizatoriumi.

Nusikaltimas, įvykdytas netoli Virbalio esančiame Vaišvilų kaime, 2001 m. gruodį sukrėtė visą Lietuvą – iš pradžių buvo išžaginta keturiolikmetė, o po to nužudyta jos motina ir patėvis. Slepiant įkalčius žudikai namą padegė, o keturiolikmetę pagrobė ir išsivežė į Kauną.

Žiniasklaida skelbė, kad tuomet 21 metų R. Raulynas buvo nusižiūrėjęs keturiolikmetę mergaitę, su kuria norėjo užmegzti itin artimus santykius. Paauglė vengė vyresnio vaikino, tačiau kartą jis nepilnametę prievarta nusitempė į savo namų palėpę, sumušė ir išžagino.

Apie patirtą prievartą nukentėjusioji iš karto papasakojo motinai, kuri pabandė išsiaiškinti santykius su R. Raulynu – pagrasino, kad niekada neatleis, jog šis išniekino jos dukrą ir būtinai kreipsis į policiją. Tačiau tai vyro nesustabdė – jis pareiškė, kad ši negyvens, jeigu paprašys policijos pagalbos.

Taip ir buvo – kai moteris kreipėsi į policiją, apie tai sužinojęs R. Raulynas su draugais atvažiavo į jos namus. Čia jie ėmė tyčiotis iš nukentėjusiosios ir jos šeimos, bet moteris vyrus išvijo – liepė pirmiau išsiblaivyti. Išvaryti vyrai į namus grįžo naktį, kai visi jau miegojo – duris atvėrusi šeimininkė vėl bandė agresyviai nusiteikusius vyrus išvaryti, bet šie į namus atėjo turėdami tikslą šeimą išžudyti.

Kaip skelbė spauda, A. Bakanauskas iš lovos ištempė keturiolikmetę į virtuvę ir prievarta laikė, o M. Ovčinikovas ir R. Kereiša puolė spardyti moterį. Kai šią bandė ginti jos sugyventinis, M. Ovčinikovas užpuolė vyrą ir bandė jį pasmaugti. O po to vyrai išsitraukė peilius – keturiolikmetės akyse M. Ovčinikovas nudūrė motiną, o R. Kereiša – patėvį.

Supratę, kad kraupių žudynių pėdsakų niekaip nepavyks paslėpti, žudikai jau negyvus 38 metų vyrą ir 32 metų moterį apipylė benzinu ir namą padegė. Tuo metu keturiolikmetė buvo pagrobta – R. Raulynas nepilnametę išsivežė į Kauną ir kartu su ja apsigyveno viename bute.

Kad sugyventiniai buvo nužudyti, pareigūnai suprato, kai tik ugniagesiai užgesino liepsnas. Kadangi degėsiuose nebuvo rasta keturiolikmetė, kuri visą laiką nakvodavo namuose, pareigūnai ėmė jos ieškoti – įtarę, kad nusikaltimą galėjo įvykdyti išžaginimu apkaltintas R. Raulynas, kriminalistai ėmė sekti jo pėdsakais. Ir po ilgai trukusių paieškų surado kartu su juo buvusią įbaugintą ir skaudžią netektį išgyvenančia mergaitę.

Lukiškių pareigūnus apipylė fekalijomis

Dėl žudynių Vilkaviškio rajone griežčiausia bausme įkalintas R. Raulynas ilgą laiką kalėjo Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime, tačiau po įkalinimo įstaigos reorganizacijos buvo perkeltas į Šiauliuose esantį tardymo izoliatorių.

Šis nuteistasis buvo gerai žinomas Lukšikių pareigūnams – dar 2015 m. sausio 2 d. rytą darbą naktinėje pamainoje baigę pareigūnai dėl padaryto drausmės pažeidimo į laikinojo sulaikymo kamerą vedė antrankiais surakintą nuteistąjį, o kai šis leidosi laiptais, paskui kalinį einantis vienas pareigūnų kartą nuteistajam lazda smogė į nugarą, dėl ko šis susvyravo ir, bandydamas nepargriūti, įsikniubo į priekyje ėjusio kito pareigūno drabužius.

Kalinys išsilaikė, tačiau iš karto išgirdo, kaip vienas prižiūrėtojų garsiai sušuko, jog vyksta pareigūnų užpuolimas. O tada ir prasidėjo – iki gyvos galvos įkalintą nuteistąjį ėmė daužyti ir spardyti.

Vėliau ekspertai nustatė, kad R. Raulynui buvo suduota ne mažiau kaip 9 smūgiai į įvairias kūno vietas, jam buvo praskelta galva, o patirti sužalojimai yra vertinami kaip nežymus sveikatos sutrikdymas.

Teismas pareigūnus, kurie smurtavo prieš žudiką, yra pripažinęs kaltais. Tačiau paaiškėjo, kad smurtaudami prieš iki gyvos galvos įkalintą R. Raulyną pareigūnai bandė šiam atkeršyti – kalinys prižiūrėtojus apipylė fekalijomis.

„Manau, kad buvo įvykdyta keršto akcija, kitokio paaiškinimo neturiu – pareigūnai bandė su manimi susidoroti, jie norėjo imituoti, jog jiems pasipriešinau, – nagrinėjant pareigūnų bylą teisme sakė iki gyvos galvos įkalintas R. Raulynas. – Bet jeigu aš padariau drausmės pažeidimą, jeigu esu neteisus, mane turėjo nubausti teismas, o ne pareigūnai, teisingumą vykdę savo Linčo teismu.“

Dėl šaltakraujiško ir ciniško nusikaltimo griežčiausia bausme nuteistas R. Raulynas sakė, kad kalėdamas Lukiškėse yra parašęs daugybę skundų ne tik kalėjimo administracijai, bet ir už visas įkalinimo įstaigas atsakingam Kalėjimų departamentui, teismams ir įvairioms organizacijoms. Ne tik Lietuvos – ir tarptautinėms. Esą tik po to, kai jis savo istoriją smulkiai papasakojo prieš žmonių kankinimą kovojančiai Europos organizacijai, pareigūnai ėmė nuodugniau tirti jo pasakojimą apie patirtą smurtą Lukiškių kalėjime.

O visa ši istorija, kai R. Raulynas buvo sumuštas, turi priešistoriją – kalinys pasakojo, kad tą naktį budėję pareigūnai esą labai garsiai triukšmavo, todėl jį pažadino iš miego.

„Jie žvengė kaip arkliai, garsiai pasakojo savo istorijas, todėl ėmiau belsti į duris, prašiau netriukšmauti, tačiau pareigūnai nesiliovė, o kai atidarė duris, man papriekaištavo, kad nemiegu, išvadino įvairiais rusiškais keiksmažodžiais – manau, daug ką pasako, kai pareigūnas kalba kalinių žargonu, – teisme kalbėjo nuteistasis. – Tada paprašiau, kad bent trumpam įjungtų elektrą, jog galėčiau arbatos išsivirti, bet niekas manęs neklausė.“

Kas įvyko toliau ir kaip prižiūrėtojus R. Raulynas apipylė fekalijomis, nukentėjusiuoju pripažintas kalinys nepasakojo: „Man sako, kad pareigūnus apipyliau fekalijomis – neneigiu to, tačiau detalių negaliu patikslinti. Tegaliu pasakyti, kad taip galėjo būti, tačiau iki šios dienos man už tai nebuvo skirta jokia nuobauda.“