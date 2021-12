Nausėda: apie įtakingų ukrainiečių susitikimą Vilniuje su Zelenskiu nekalbėjome

Prezidentas Gitanas Nausėda sako su Ukrainos prezidentu Volodymiru Zelenskiu nekalbėjęs apie įtakingų ukrainiečių susitikimą Vilniuje, tačiau žada tai aptarti ateityje.

Šalies vadovas nuotoliniu būdu su V. Zelenskiu ir Lenkijos prezidentu Andrzejumi Duda kalbėjo ketvirtadienį.

„Vakar apie tai nekalbėjome, kadangi susitikimas buvo skirtas 30-ties metų Ukrainos nepriklausomybės datai paminėti, nes tiek Lenkija, tiek Lietuva, kaip žinote, prieš 30 metų pripažino Ukrainos nepriklausomybę“, – žurnalistams Šalčininkuose sakė G. Nausėda.

„Bendraujame pakankamai intensyviai ir manau, kad turėsime progą pakalbėti apie tai, kas čia buvo Lietuvoje, ir atvirai pasiaiškinti tam tikras aplinkybes“, – pridūrė jis.

BNS paklaustas, ar jam žinoma, kokiu tikslu Lietuvos sostinėje lankėsi turtingiausias Ukrainos oligarchas Rinatas Achmetovas, jis atsakė nenorintis leistis į detales, kol to neaptarė su V. Zelenskiu.

„Aš nenoriu eiti į detales, kol su prezidentu neturiu susitikimo, skirto būtent šiai temai“, – teigė Lietuvos vadovas.

Jis tuo pačiu pasidžiaugė, kad santykiai su Ukraina šiuo metu yra „nuoširdūs, atviri“, taip pat jis sakė besitikintis, kad tokie santykiai išliks ir ateityje.

Anot Ukrainos žiniasklaidos, R. Achmetovas ir grupė įtakingų Ukrainos politikos ir žiniasklaidos veikėjų Vilniuje lankėsi praėjusią savaitę ir, kaip teigiama, aptarinėjo savo šalies politinės ateities planus.

Buvęs Ukrainos vidaus reikalų ministras Arsenas Avakovas lapkričio 22 dieną socialiniuose tinkluose paskelbė šalia Trakų pilies padarytą nuotrauką, kurioje jis matomas kartu su Lietuvoje gimusiu garsiu ukrainiečių televizijos laidų vedėju Saviku Šusteriu, gydytoju ir televizijos laidų vedėju Jevhenu Komarovskiu, televizijos prodiuseriu Pavlu Jelizarovu, žurnalistu Dzmytru Hordonu ir buvusiu ministru pirmininku Volodymyru Hroismanu. Visi jie pozavo laikydami viduramžiškus ginklus – kalavijus, kirvius ir skydus.

D. Hordonas vėliau paaiškino, kad šie asmenys buvo atvykę į Lietuvą švęsti S. Šusterio gimtadienio.

„Ukrainska pravda“ išsiaiškino, kad jie lapkričio 21 dieną išskrido iš Kijevo į Vilnių užsakomuoju reisu. Leidinys pažymėjo, kad tą pačią dieną iš to paties Kijevo Boryspolio oro uosto į Paryžių išskrido ir R. Achmetovas, o lapkričio 22-ąją jo lėktuvas iš Prancūzijos taip pat atskrido į Vilnių.

„Ukrainska pravda“ slapta nufilmavo, kaip nuotraukoje matomi S. Šusterio gimtadienio svečiai vaikštinėja Vilniaus gatvėmis ir susirenka švęsti restorane „Neringa“.

Filmuotoje medžiagoje matyti, kad vakarėlyje taip pat dalyvavo buvęs Ukrainos Aukščiausiosios Rados narys Mykola Katerynčukas ir Rusijoje veikiančio Ekonominės analizės instituto prezidentas Andrejus Ilarionovas.

R. Achmetovas tarp šventės dalyvių nebuvo pastebėtas, tačiau „Ukrainska pravda“ citavo neįvardytą šaltinį, kad oligarchas aptarinėjo galimus kandidatus per artėjančius Ukrainos parlamento ir prezidento rinkimus.

Leidinio duomenimis, R. Achmetovo ir S. Šusterio gimtadienio svečių lėktuvai lapkričio 23 dieną skirtingu laiku grįžo į Kijevą.

Be to, „Ukrainska pravda“ žurnalistai lapkričio 22 dieną Vilniaus oro uoste pastebėjo Kijevo mero Vitalijaus Klyčko brolį boksininką Volodymyrą. Paklaustas, ar jo brolis veikė kaip tarpininkas per numanomas derybas su R. Achmetovu, Vitalijus Klyčko sakė, kad Volodymyras politikoje nedalyvauja ir „nėra įgaliotas vesti jokių derybų“.

Ši informacija paskelbta praėjus kelioms dienoms po to, kai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, jog Kijevas turi informacijos apie „Rusijos atstovus“, mėginusius įvelti R. Achmetovą į sąmokslą įvykdyti perversmą Ukrainoje.

V. Zelenskis lapkričio 26 dieną sakė, kad Ukraina turi garso įrašą, kuriame rusai „aptarinėja“ R. Achmetovo vaidmenį perversme „už milijardą dolerių“.

Pučą esą planuota įvykdyti gruodžio pradžioje, siekiant „sukrėsti padėtį mūsų šalyje“, teigė V. Zelenskis. Jis taip pat kritikavo D. Hordoną ir S. Šusterį, pastarąjį pavadino vienu iš Ukrainos destabilizatoriumi.

Komentuodamas ankstesnius V. Zelenskio pareiškimus apie galimą Rusijos vaidmenį organizuojant numanomą perversmą, Kremlius tvirtino, kad „Rusija niekada nevykdo tokios veiklos“.