Kai kurie gavėjai šį mėnesį gaus po dvi „Sodros“ išmokas

Pensijos ir beveik visos „Sodros“ išmokos pasieks gyventojus prieš šventes. Kai kurie gavėjai šį mėnesį gaus po dvi išmokas.

„Sodra“ tėvams, globėjams ar seneliams, gaunantiems vaiko priežiūros išmokas, jas šį mėnesį išmokės du kartus. Gruodžio 15 dieną gavėjus, kaip įprasta, turėtų pasiekti išmokos už lapkritį, o už gruodį „Sodra“ taip pat perves išmokas dar šį mėnesį, planuojama, gruodžio 29 d.

Kartu tai reiškia, kad sausio mėnesį vaiko priežiūros išmoka už gruodį nebus mokama, o kita išmoka tėvus, globėjus ar senelius pasieks vasarį.

Pensijos gruodį bus mokamos įprastu grafiku – tiems, kas jas gauna pavedimu į sąskaitas, priklausomai nuo pasirinkto banko, mokėjimai prasidės nuo gruodžio 8 d. ir bus vykdomi iki gruodžio 13 d.

Gavėjai, atsiimantys pensijas ir šalpos išmokas Lietuvos pašte, galės tai padaryti nuo gruodžio 10 iki 26 d., įvertindami pašto skyrių darbo laiką per šventes. Tie žmonės, kuriems pensijos pristatomos į namus, jas gaus įprastomis pristatymo dienomis – nuo gruodžio 10 d. Šį mėnesį visos pensijos bus pristatytos iki Kalėdų.

Gruodį tęsiamas vienišo asmens išmokų mokėjimas. Šiais metais jas gauna vieniši šalpos pensijų ir kompensacijų gavėjai, mažesnes nei 260 eurų pensijas gaunantys senjorai ar 60 ir daugiau procentų darbingumo netekę žmonės. Vienišo asmens išmokos mokamos tomis pačiomis dienomis, kaip ir gyventojų gaunamos pensijos ar šalpos išmokos.

Pensijų anuitetų išmokos pasieks gavėjų sąskaitas gruodžio 23 d. Šiuo metu pensijų anuitetus gauna per 820 gyventojų, jiems kas mėnesį mokama vidutiniškai 66 eurų dydžio išmoka.

Gruodžio 23 d. bus išmokėtos ir vaiko išlaikymo išmokos, kurios skiriamos vienam iš tėvų ar globėjui, jeigu vaikui vienas iš tėvų ar abu tėvai nemoka priteistų alimentų.

Nedarbo išmokos pradedamos mokėti gruodžio 20 dieną ir bus išmokėtos iki mėnesio pabaigos. Lapkričio mėnesį „Sodra“ iš viso išmokėjo 22,5 mln. eurų nedarbo išmokų 66 tūkstančiams gavėjų. Vidutinė nedarbo išmoka siekia 355 eurus.

Išmokos už skiepą

75 ir daugiau metų sulaukę senjorai, kurie nuo šių metų rugsėjo 1 d. iki lapkričio 30 d. pasiskiepijo pagal pilną vakcinacijos schemą arba iki lapkričio 30 d. gavo sustiprinančią vakcinos dozę, gruodį gaus 100 eurų vienkartinę išmoką.

Išmokos už skiepą bus pristatomos tokiu pat būdu, kaip ir pensijos ar kitos „Sodros“ išmokos. Gyventojai, kurie pensijas gauna į sąskaitas, šias išmokas gaus pavedimu gruodžio 7-8 dienomis.

Visiems senjorams, kurie pensijas gauna į namus, vienkartines išmokas už skiepą į namus pristatys Lietuvos paštas gruodžio 10-23 dienomis. Tie senjorai, kuriems pensijas įprastai pristato Lietuvos paštas, išmokas už skiepą gaus kartu su pensijomis. Tiems, kuriems pensijas į namus atneša kitos bendrovės, 100 eurų vienkartines išmokas atskirai pristatys Lietuvos pašto darbuotojai.

Gyventojai, kurie savo pensijas atsiima Lietuvos pašto skyriuose, 100 eurų išmoką galės atsiimti kartu su pensija.

Kai kurių išmokų mokėjimas priklauso nuo prašymo pateikimo datos

Kitų išmokų mokėjimo grafikas priklauso nuo to, kada gyventojui išmoka paskirta. Motinystės išmoka išmokama per 17 darbo dienų nuo prašymo su visais dokumentais pateikimo. Tėvystės išmoka – per 5 darbo dienas nuo tėvystės atostogų pabaigos.

Ilgalaikio darbo išmoka pasiekia gavėją per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos.

Ligos išmoka pradedama mokėti ne vėliau kaip per 17 darbo dienų nuo prašymo ir visų dokumentų gavimo.

Tiesa, daugeliui gyventojų nebereikia teikti prašymo skirti ligos išmoką, nes jie asmeninėje „Sodros“ paskyroje www.sodra.lt/gyventojui yra užpildę neterminuotą prašymą ligos išmokai gauti. Tokiu atveju „Sodrai“ užtenka gydytojo išduoto elektroninio nedarbingumo pažymėjimo.

Jeigu žmogus serga ar šeimos narį slaugo ilgiau nei dvi savaites, ligos išmoka įprastai mokama kas 14 dienų.

Per visą lapkritį išduoti iš viso beveik 257 tūkstančiai nedarbingumo pažymėjimų, „Sodra“ išmokėjo 31,5 mln. eurų ligos išmokų.